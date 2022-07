Snažíme se předběhnout to, co by se mohlo začít šířit jako dezinformace, říká šéfka google týmu Jigsaw

Pod společnost Google spadá malý tým zvaný Jigsaw, který se zaměřuje mimo jiné na boj s dezinformacemi a jejich šíření po internetu. Jakým způsobem plánují reagovat na dezinformace týkající se ukrajinských uprchlíků v Česku, Polsku a Slovensku odpovídala pro iROZHLAS.cz vedoucí týmu Beth Goldbergová. Rozhovor Praha 6:00 7. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beth Goldbergová | Foto: Tomáš Vojkovský

Co je hlavní účel týmu Jigsaw ve společnosti Google?

Jigsaw je tým, který nyní již plně spadá pod společnost Google. Zaměřujeme se na obranu otevřených společností (otevřená společnost je taková, kde systém zajišťuje možnost personálních změn na vedoucích místech, aniž by došlo k násilí či krveprolití, jak tomu může být u společnosti autoritářské, pozn. redakce). V praxi to znamená, že se zaměřujeme na široké spektrum hrozeb demokracii, demokratickým hodnotám a svobodnému přístupu k internetu a snažíme se zaplnit mezery, které v tomto ohledu Google nebo jiné technologické společnosti dosud nenalezli.

Open source a VPN Open source - počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem, tzn. je přístupný VPN - Virtual Private Network, tedy virtuální privátní síť - síť, která vytváří bezpečné spojení mezi uživatelem a internetem. Díky ní lze například překonat online cenzuru a svobodně procházet internet

Jsme velmi malý tým. Například jsme vyvinuli produkt zvaný Outline, který komukoli umožňuje bezpečnější přístup k bezplatnému a otevřenému internetu provozováním vlastní VPN. Provozování vlastního VPN serveru přes Outline činí přístup k internetu bezpečnějším a navazuje spojení, které je těžší zablokovat.

Také budujeme „klasifikátory detekce nenávistných projevů“ a sdílíme je s novinářskými organizacemi. Veškerá technologie a výzkum, se kterými přicházíme, jsou veřejně dostupné a zdarma a všechny slouží k záměru podporovat demokratické hodnoty a otevřenou společnost.

V Evropě je válka, Rusko napadlo Ukrajinu. Google dostal v Rusku pokutu za to, že firma opakovaně odmítala mazat ze svých systémů obsah Kremlem považovaný za nezákonný. Moskva ale sama spustila napříč světem masivní dezinformační kampaně pro podporu svých činů. Zaměřujete se nyní na tento konflikt?

Připravujeme kampaň. Jiné části Google se na to zaměřují intenzivněji, ale já vám popíšu kampaň, kterou nyní připravuje tým Jigsaw, a která odpovídá na ruské dezinformace a celkově dezinformace v tomto regionu. Popravdě všechny nepocházejí nutně z Ruska.

Pre-bunking Pre-bunking - snaha předcházet lžím a falešným zprávám tím, že je předem odhalíte

Zvláště se soustředíme na nahlížení na migranty a uprchlíky a vyvíjíme kampaň za použití konceptu tzv. pre-bunkingu. Za chvíli vysvětlím, co to znamená, ale zaměřujeme se v rámci této kampaně na Polsko, Českou republiku a Slovensko. Momentálně spolupracujeme s místními experty a odborníky, abychom poznali, jaké jsou ohledně uprchlíků dezinformační narativy, jak vznikají, na jakých se vyskytují platformách, kdo je cílené publikum pro šíření těchto předsudků, zdalipak cílí na starší lidi, na mladší, lidi v manželství nebo svobodé atd. Následně vyvíjíme zjednodušeně řečeno informační videokampaň, která bude cílit na tyto šířené dezinformace.

A teď k tomu, co to znamená pre-bunking. Pre-bunking znamená, že se snažíme předběhnout to, co by se mohlo začít šířit jako dezinformace o ukrajinských uprchlících.

Momentálně je přístup veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům převážně pozitivní. Očekáváme ale, že to by se mohlo během několika měsíců změnit. Takže se usilovně snažíme, abychom do té doby měli videa, které pomohou vyvracet smyšlené dezinformace týkající se ukrajinských uprchlíků.

Pre-bunking je metoda prevence přijetí dezinformací za pravdu. Je založena na psychologické technice zvané inokulační teorie. Zjednodušeně řečeno to funguje jako vakcína pro váš mozek. Když dostanete vakcínu, tak do těla dostanete mikrodávku viru a vaše tělo si následně vybuduje protilátky a když se v budoucnu s tím virem setkáte, tak jste vůči němu imunní.

Ukrajinci jsou na tom psychicky hůř než na začátku války. Naopak ruská morálka stoupá, míní psychiatr Číst článek

Pre-bunking funguje stejně, ale s informacemi. Řekneme „podívejte, setkáte se s touto (ruskou) propagandou o uprchlících, která bude tvrdit, že vám sem přišli krást práci“. Ukážeme lidem, v čem jsou tato tvrzení nepravdivá a představíme jim fakta, která dezinformační propagandu popírají. Pak, v budoucnosti, až se lidé s tou dezinformační propagandou setkají, tak si vzpomenou a řeknou si „Aha! To je ta dezinformační propaganda o uprchlících, před kterou nedávno varovali“.

Je to velice zajímavý přístup k dezinformacím, protože nemusí být přehnaně specifický. Stačí zkrátka lidi varovat, že se s dezinformacemi setkají a říct jim s jakými. Vysvětlí vám to, jak dezinformace fungují a jakým způsobem se vás budou snažit dezinformátoři zmanipulovat, takže se ve vašem mozku při setkání s dezinformacemi následně aktivuje jakýsi obranný mechanismus.

Jak lidi upozorníte?

Po dvouletém výzkumu, na kterém se podíleli akademičtí pracovníci, připravujeme krátká vzdělávací videa, která mají od 30 do 90 sekund a učí vás o dezinformačních narativech. Lidé, kterým jsme tato videa v rámci testování pustili, prokázali, že tato metoda je neskutečně účinná a byli vůči dezinformacím mnohem odolnější a byla menší pravděpodobnost, že budou nepřesné informace sdílet nebo věřit zdrojům, ze kterých tyto informace pocházejí.

Lidé se k těmto informačním videím dostanou skrze reklamy?

Ano. Momentálně se zaměřujeme na reklamy jako nástroj, se kterými v současnosti experimentujeme.

Můžete popsat, jak videa vznikají?

Pre-bunking, jako komunikační technika, má jednoduchou koncepci, kterou používáme na scénáře našich videí. Začíná to s emočním varováním „Hele, někdo se s tebou snaží manipulovat, dávej si pozor“. A to probudí váš mentální imunitní systém a vy začnete být trochu více ostražití k tomu, co vidíte.

Další krok je popsat, co za dezinformace uvidíte. Například různá tvrzení o uprchlících, že vám kradou práci a tak podobně. Naše videa vám ukážou malý příklad těchto dezinformací, například v rámci nějaké animace.

No a následně musíme naše videa zaplnit ověřenými faktickými argumenty, které zmiňované dezinformace vyvrátí. To je část práce, na které spolupracujeme s různými akademickými pracovníky.

V kontextu s dezinformacemi mluvíte o prevenci. Znamená to, že lidem, kteří již jim uvěřili a přijali je za svůj informační zdroj, není jak pomoc?

Jde to. Je ale velice náročné, přesvědčit někoho, že to, čemu věří, není pravda a jedná se o smyšlenou dezinformaci. Zatím jsme nenašli nástroj, který by byl efektivní a něco takového dokázal. Jigsaw se na něco takového tím pádem momentálně nezaměřuje.

Nová konspirační teorie? Požáry v USA mají způsobit nedostatek potravin, tvrdí řada příspěvků na sítích Číst článek

Je to opravdu vzácné. V průběhu našich rozhovorů s lidmi, kteří uvěřili dezinformacím a konspiračním teoriím jsme narazili na jedince, kteří od nich upustili, ale obvykle tak učinili kvůli nějaké životní události. Například měli svatbu nebo se jim narodilo dítě a to není něco, co my můžeme ovlivnit.

Rozhodně nás zajímá, jak lze pomoci lidem, kteří spadli do dezinformační propasti. To nejlepší, co lze nyní dělat, ale přímo Jigsaw to nedělá, dělají to někteří naši partneři a Google a Youtube, je označit dezinformační videa nálepkou „toto video je sponzorováno nějakým státem“ nebo přidat informační boxy. Například pod video, které tvrdí, že k přistání na Měsíci nikdy nedošlo dát informační box, který přináší důkazy, že k přistání na Měsíci skutečně došlo.

Řekla jste mi, že připravujete kampaň pro Česko, Slovensko a Polsko. Jak budete v komunikaci v rámci kampaně přistupovat k publikům zmíněných zemí?

Momentálně se stále nacházíme ve fázi plánování, ale chceme se zaměřit na široké publikum. Takže nebudeme cílit na malé sociální skupiny obyvatel.

Vypnutím ruských dezinformačních webů stát praštil kladivem. A výsledek je pochybný, tvrdí analytik Číst článek

Zatím jsme se setkali s celou škálou profesionálů, mezi které spadají ověřovatelé faktů, novináři jako vy, akademičtí pracovníci se zaměřením na sociologii a společnost a také experti na dezinformace.

Opravdu se snažíme porozumět nejen předsudkům vůči uprchlíkům, které se tady mohou během dvou až tří měsíců vyskytnout, ale také jak vypadá publikum, na které budou tyto dezinformace cílit. Můžou se totiž vyskytnout určité pomluvy, které budou cílit na rodiče a nebo takové, které se zaměří na starší generace.

Myslím si, že zrovna začínáme rozumět tomu, které typy videí by mohly pomoci určitým typům publika.

A máte už nějaké nápady?

Pár jich je, ale stále jsou ještě rozpracované. Budeme je sdílet až jak budou hotové.