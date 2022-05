Tvůrci z Brna připravili mobilní hru pro nevidomé. Zkusit si ji můžou i lidé se zdravým zrakem

Hra v mobilním telefonu, ke které člověk potřebuje jen zdravý sluch – s tím přišli vývojáři z Brna. Primárně je určena nevidomým, zahrát si ji ale můžou i lidé, kteří vidí. Tvůrci tím chtějí ukázat, jak se dá zabavit ve světě bez zraku. Hráči se ocitnou v pohádkovém příběhu a jejich úkolem je pomocí gest na displeji telefonu porazit nepřátele. Brno 13:42 8. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tvůrci mobilní hry pro nevidomé: manželé Kuklovi a Roman Kabelka | Foto: Barbora Kroutilíková | Zdroj: Český rozhlas

„Natáhnu kuši a slyším, že na mě jde skřet. A švihnutím nahoru vystřelím z kuše. Teď jsem ho dostala!“ Jana Kuklová drží v ruce telefon, na kterém hraje hru, a to i přesto, že je nevidomá.

Hry na mobilu si můžou zahrát taky nevidomí. S jednou takovou přišli tvůrci z Brna. Hráčům stačí zdravý sluch a chytrý telefon. Jak se taková hra ovládá, uslyšíte v reportáži

Současně má hru na svém telefonu spuštěnou taky manžel Jany, Miloš Kukla, který celou hru vyvíjel. Hra vypadá úplně totožně jako u nevidomého, aby si i zdravý člověk dokázal představit, jaké to je hrát jenom za pomocí sluchu.

„Já hraju třeba střílečky normálně, jako vizuální hry. A tam jde o to stejné – najít nepřítele, zamířit a nejlépe ho zastřelit. A tady dělám totéž, ale tím jak to zpracovávám sluchem, tak mně to přinášelo větší radost z toho, že jsem to dokázal.“„Není to jen o tom ‚pojďte si vyzkoušet, jaké to máme my nevidomí‘, ale spíš ‚podívejte, jaký dokáže být svět, když ho jenom slyšíte‘,“ přibližuje smysl projektu Jana Kuklová.

Na vývoji hry se podílelo i několik nevidomých. Jedním z nich byl i zvukař Roman Kabelka. „Zajímá mě, jak se zvuk rozléhá v různých prostorech, a čím je způsobené to, že když člověk někam vchází, tak nejdřív to slyší jak před sebou, potom i ze stran. Podobné postupy jsem se snažil vložit do těch scén.“

„Kromě mě a Romana nám pomáhali ještě nevidomí překladatelé. To byla jedna z myšlenek, proč jsme vlastně Kikiriki games zakládali. Kromě toho, že jsme chtěli dělat hry, které by byly blind-friendly, tak jsme chtěli ukázat, že nevidomí lidé můžou dělat tu stejnou práci jako vidící,“ dodává Kuklová. Zájemci si budou moct hru na svých telefonech vyzkoušet od poloviny května.