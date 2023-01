Babišova výzva k sázkám je eticky sporná, zní z Tipsportu. Bookmaker Fortuny ji považuje za rozkaz

Ve čtvrtek 26. ledna, tedy den před začátkem druhého kola prezidentských voleb, zveřejnil Andrej Babiš na svém twitteru výzvu, aby si na něj lidé vsadili tisíc korun v sázkové kanceláři Fortuna s tím, že vyhrají dvanáctinásobek. Volby však Babiš prohrál a čelí kritice za navádění k hazardu. Hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák řekl pro CNN Prima News, že po Babišově tweetu zaznamenala kancelář výrazný nárůst nových sázek. Praha 16:40 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poražený kandidát na prezidenta Andrej Babiš | Foto: Eva Kořínková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tweet Andreje Babiše byl pro spoustu sázejících rozhodující. Brali ho jako rozkaz, aby se šli zaregistrovat. Už během první hodiny od zveřejnění tweetu jsme zaznamenali tisíce nových registrací, což nepamatujeme,“ řekl pro CNN Prima News hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 26, 2023

Ve chvíli tweetu měla Fortuna na výhru Babiše vypsaný kurz 12:1, což Hanák vyjádřil jako přibližně osmiprocentní šanci na zvolení.

Nově registrovaní sázkaři byli podle něj v průměru starší 40 let a většina z nich vsadila právě na Babiše. Sázky se pohybovaly od 500 korun do vyšších desetitisíců.

Zároveň však Fortuna zvažovala možné riziko Babišovy výzvy. „Pokud by Babiš opravdu vyhrál, znamenalo by to pro nás obrovskou ztrátu. Celkem by mohli lidé vyhrát v sázkových kancelářích kolem jedné miliardy korun,“ doplnil Hanák.

„Nárůst sázek těsně před začátkem voleb byl sice signifikantní, ale nedá se vyčíst, zda šlo o reakci na Babišův tweet. Výzva samotná se nás totiž přímo netýkala“ řekl vedoucí komunikace sázkové kanceláře Tipsport Václav Sochor pro Český rozhlas Plus.

Zároveň uvedl, že sázející byli v průměru starší 40 let, přičemž se nedá přesně určit, odkud většina sázejících je, jelikož 95 % sázek je prováděno přes internet.

Spornost výzvy

„Je to sporné, protože z toho tweetu vyplývá, že si vsadil sám na sebe. Pokud by to byla pravda, jedná se o nelegální činnost, protože aktér sázky si sám na sebe vsadit nemůže. Výzva samotná je eticky sporná. A pokud by to měla být reklama, chybí tam upozornění o rizikovosti sázení, což je dané zákonem,“ uzavřel Sochor.

Sázková kancelář Chance spadá do skupiny Tipsport, takže se jí Babišova výzva také přímo netýkala. Nicméně také zaznamenala nárůst aktivity sázkařů. „Zájem sázkařů vzrůstal těsně před termínem druhého kola, kdy byl například ve čtvrtek na Andreje Babiše kurz přes 10:1,“ uvedla Andrea Žáčková z Chance.

Mobilizace voličů... Z hlediska počtu vsazení to fungovalo, občas někdo vsadil i částky v řádu desetitisíců. K výhře to nevedlo. Vedlo to ke zhoršení finanční situace některých lidí, kteří mu věří. Pro hlasy cokoliv. Pomáhal lidem, prý. Ale kterým? Co s tím uděláte @AndrejBabis? pic.twitter.com/jibLvLLYHg — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 28, 2023