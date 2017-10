Volební místnost na Pražském hradě zůstala zavřená. Důvodem jsou bezpečnostní kontroly

Důvodem změny místa byl podle mluvčí Prahy 1 Veroniky Blažkové nekomfortní přístup k volební místnosti přes bezpečnostní kontroly, které by voliče v této oblasti mohly odradit.

„Stání ve frontě s turisty a kontrola nám pro voliče nepřipadala správná," sdělila Blažková. Místo volební místnosti na Hradě je připravena v pobočce Městské knihovny v Praze na Pohořelci.

Pražský hrad se brání, že měl připravenu variantu, podle které by voliči kontrolou nemuseli procházet a že s ním městská část nejednala.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček řekl, že bezpečnostní složky na Pražském hradě byly připraveny zajistit hladký chod volební místnosti v areálu, a to včetně přednostního vstupu voličů. O nezřízení volební místnosti s nimi podle Ovčáčka městská část nejednala.

„Byli jsme přitom připraveni na maximální vstřícnost. V úvaze bylo i umístění volební místnosti tak, aby voliči vůbec kontrolu nepodstupovali," dodal.

Kontroly od loňského léta

Kontroly při vstupu do hradního areálu jsou od loňského léta. Způsobují v některých exponovaných časech fronty před vstupem do areálu Hradu a podle některých bezpečnostních expertů nejsou zdaleka tím, co může v sídle hlavy státu zajistit větší bezpečnost; naopak mohou případné útočníky kvůli velké koncentraci lidí přitahovat.

Zavedení kontrol a s ním spojené uzavření jednoho ze vstupů do palácových zahrad pod Hradem přineslo mimo jiné jejich správci, Národnímu památkovému ústavu, úbytek návštěvníků a snížení tržeb.