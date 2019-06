V Česku jsou jen stovky dobíjecích stanic pro elektroauta. V následujících letech jich bude přibývat

Vozidel na alternativní paliva je zatím v Česku několik tisíc. V dalších letech jich ale zřejmě bude výrazně přibývat - výrobci totiž musí snížit průměrné emise na úroveň, které auta se spalovacími motory nemůžou dosáhnout. Ale dobíjecích stanic pro elektromobily je v Česku oficiálně jen kolem čtyř stovek, informuje Radiožurnál. Většinou se koncentrují ve velkých městech. Praha 10:20 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jenže například dobíjecích stanic pro elektromobily je v Česku oficiálně jen kolem čtyř stovek. Většinou se ale koncentrují ve velkých městech (ilustrační snímek) | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

„Když tady chci být půl hodiny nebo pár minut, tak vezmu rychlodobíječku. Dáme start, že chci dobíjet, musím se autorizovat RFID kartou, kterou přiložím, a to je vlastně všechno,“ vysvětluje odborník na technologie Petr Mára, jak funguje nabíjení elektromobilu na jedné z dobíjecích stanic pro auta s elektrickou baterií.

Díky zpřísnění emisních limitů jich v budoucnu bude muset vzniknout mnohem víc. To si uvědomuje i energetická společnost ČEZ, která je v této oblasti jedním z největších investorů, říká manažer útvaru čisté technologie Tomáš Chmelík.

„Myslím si, že během následujících tří, čtyř let by v České republice mělo být nějaké základní pokrytí sítí dobíjecích stanic. To by mělo odbourávat základní překážky toho, že v některých místech republiky je problém se dobít,“ popisuje.

Vodík jako palivo

Budování infrastruktury koordinuje ČEZ a další společnosti s ministerstvem dopravy. To ale kromě elektromobility podporuje i další alternativní paliva. Jedním z nich je vodík. Oficiálně registrované auto, které by využívalo vodík, přitom v Česku není zatím ani jedno. Podle zmocněnce ministra dopravy pro čistou mobilitu Jana Bezděkovského to je ale normální postup.

„Když vezmu třeba příklad Německa, tam mají svůj cíl sto vodíkových stanic bez ohledu na to, jaký bude trh. A potom říkají 400 vodíkových stanic podle toho, jak se bude trh vyvíjet. Ale mají řečené nějaký minimum,“ vysvětluje.

Bezděkovský dodává, že vodík bude mít využití i v nákladní a železniční dopravě. A vodíkové autobusy už používají i některá zahraniční města. S tím souhlasí i šéfredaktor webu hybrid.cz Jan Horčík. Podle něj je ale v současné době podpora vodíku v běžné dopravě zbytečná.

„Ty dnešní vodíková auta mají dojezdové vzdálenosti, které jsou zhruba srovnatelné, nebo mírně vyšší, než dojezdové vzdálenosti současných elektromobilů. Takže ani v tomto ohledu už dneska vodíková auta nemají žádnou výhodu,“ říká Horčík.

Svá první auta na elektřinu nedávno oznámila i společnost Škoda Auto, která patří do koncernu Volkswagen. Hybrid Superb iV a čistý elektromobil Škoda Citigoe iV - ten chce automobilka prodávat za cenu do půl milionu korun.