Autosalon v Mnichově je letos ve znamení elektroaut a nástupu donedávna neznámé čínské konkurence

Mnichov od úterý hostí automobilový veletrh IAA. Letošní mnichovský autosalon je na první pohled o technice a designových novinkách, ale realita je jiná. Zatímco evropští výrobci se tam snaží zapůsobit a pochlubit svými novinkami, jen o kousek dál stojí připomínka toho, že mají novou tvrdou konkurenci. Na veletrh totiž ve velkém dorazily i čínské koncerny. Od zpravodaje z místa Mnichov 13:09 6. září 2023

„BYD bude tak za deset patnáct let něčím, co je dneska Toyota nebo Volkswagen. Tyhle značky musí v BYD vidět soupeře, kterého mají brát opravdu vážně,“ řekl stanici WELT analytik Ferdinand Dudenhöffer.

Na mnichovském autosalonu IAA natáčel stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Václav Jabůrek

Čínský koncern je už teď největším výrobcem elektromobilů na světě a vedle domácího trhu se nově zaměří na export. Pro německé koncerny je to problém už teď. V Číně, která pro ně byla dlouhá léta klíčová, jim rychle klesají prodeje.

„Z celého světa je to právě čínský trh, kde vládne největší konkurence. Začíná doba inteligentních propojených vozidel, takzvaných ICV, takže rychlé rozhodování, důraz na zákazníka a ziskovost jsou teď životně důležité. My, Volkswagen, se tomu neustále přizpůsobujeme, v první řadě se zaměříme na vývoj, který budeme provádět přímo na místě: v Číně, pro Čínu,“ popsal Ralf Brandstätter, který ve Volkswagenu zodpovídá za čínský trh.

Volkswagen ID. GTI Concept | Zdroj: Reuters

Továrna v Evropě

Koncern Volkswagen tam vydělává více než třetinu všech peněz, o jeho elektromobily ale Číňané moc zájem nemají, raději sází na tamní značky. BYD, MG, Polestar, Nio – auta, která se stále častěji objevují i na evropských silnících. Tento trend asi bude i pokračovat, a to nejen kvůli nízkým pořizovacím cenám.

„Náš koncern momentálně uvažuje o tom, že v Evropě postaví plnohodnotnou továrnu na auta. Teď pro to vybíráme tu nejvhodnější lokalitu. O tom, kde nový závod vznikne, bychom měli rozhodnout ještě letos,“ oznámil manažer BYD Li Yunfei.

Čínský výrobce by se chtěl usídlit buď ve Francii, Německu, anebo ve Španělsku, ušetří tak za dovážení po moři a auta pro Evropany bude vyrábět přímo na místě.

Před novými výzvami varuje třeba šéfka německého svazu autoprůmyslu Hildegard Müllerová.

„Mezinárodní konkurence nespí. Vidíme, jak v jiných regionech vzkvétá vývoj zelených technologií. Našimi vyzyvateli jsou země jako Čína a Spojené státy. Práci spojenou s ochranou klimatu a udržitelnými inovacemi tam usnadňují státní investice a částečně i opatření, která se dají označit za protekcionismus. Navíc tam mají výrazně levnější energie, nižší daně, dostatek surovin, méně byrokracie a větší technologickou svobodu, v tomhle mají rozvázanější ruce.“

Němci musí přidat

Kancléř Olaf Scholz ujišťuje, že spolková vláda hodlá německému průmyslu pomáhat a bude ve velkém investovat. Od stavby dobíjecích stanic na auta až po dotace na přestavbu továren.

„V osmdesátých letech se říkalo, že všechno převálcují japonská auta. O dvacet let později se to říkalo o těch korejských. A dnes asi Čína. Ano, i mimo Německo se vyvíjí kvalitní auta a jsem rád, že jejich výrobci dorazili na mnichovský veletrh. Ale pořád věřím, že o konkurenceschopnosti Německa ani teď nemusíme pochybovat,“ řekl Scholz.

Analytik Ferdinand Dudenhöffer ale vidí největší rezervy hlavně v samotných koncernech. V rozhovoru pro televizi n-tv vzkázal, že musí výrazně přidat.

„Klíčovou součástkou je baterie, protože stojí až za 40 procenty výrobních nákladů a cenové rozdíly jsou obrovské. Němci zatím odebírají baterky jen v malých počtech, takže si připlácí třeba i 20 nebo 30 procent oproti BYD. Takže co je podle mě důležité, němečtí výrobci se musí do elektromobilů pustit naplno, aby se jim to díky škálování začalo vyplácet. Čím pomalejší budou, tím menší bude šance na úspěch, protože vedle BYD jsou tu tisíce dalších čínských firem, které nám to rozhodně neusnadní,“ vysvětluje analytik.

Pro evropské automobilky bude klíčové i to, kdy přijdou s levným elektromobilem – za Německo to bude hlavně Volkswagen ID2All a sesterské modely od Škody a Cupry. Na trh by se měly dostat za dva roky s cenou kolem 600 tisíc korun.

Německý kancléř Olaf Scholz na mnichovském autosalonu | Zdroj: Reuters