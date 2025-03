Spalovací motory chceme tak dlouho, jak to bude možné a jak bude zájem, popisuje Jahn ze Škoda Auto

Automobilka Škoda Auto vloni zvýšila provozní zisk o 30 procent a stala se čtvrtou nejprodávanější značkou osobních aut v Evropě. „Zpomalení evropské ekonomiky dopadá na celý průmysl, ale Česko je trošku ‚bílá vrána’ a v tom velmi náročném prostředí se nám zatím daří,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu a prezident Sdružení automobilového průmyslu. Dvacet minut Radiožurnálu Mladá Boleslav 0:10 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Image značky Škoda je dnes na úplně jiné úrovni, než bylo před několika lety, říká Martin Jahn | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minulý týden jste zveřejnili ekonomické výsledky automobilky Škoda Auto za loňský rok. Provozní zisk jste zvýšili o 30 procent na 57,5 miliardy korun. Prodali jste v celém světě přes 926 000 aut, to je skoro o sedm procent víc než předloni. Byli jste vloni čtvrtou nejprodávanější značku osobních aut v Evropě po Volkswagenu, Toyotě a BMW. Jak tohle všechno jde dohromady s tím, co slýcháme, že český automobilový průmysl čeká těžké období?

Jsme velmi rádi, že se nám v současné době daří. Škoda Auto má velmi dobré produktové portfolio jak spalovacích vozů, tak i elektrických, celé portfolio je nové. S novým designem také stoupá síla značky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Image značky Škoda je dnes na úplně jiné úrovni, než bylo před několika lety,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto

Image značky Škoda je dnes na úplně jiné úrovni, než bylo před několika lety, neřku-li před 30 lety, takže se nám opravdu daří. Jsme velmi rádi a samozřejmě děláme všechno pro to, aby se nám dařilo i nadále.

Co se týče České republiky a jejího automobilového průmyslu, jsou tady další úspěšné značky, které mají finální výrobu vozů. Výrobcům komponentů v České republice se také daří.

Je pravda, že nás čekají těžké časy a ta transformace a takové zpomalení evropské ekonomiky dopadá na celý průmysl, ale jak Škoda Auto, tak i celá Česká republika je trošku „bílá vrána“ a v tom velmi náročném prostředí se nám zatím daří.

Výsledky Škoda Auto jsou ve velkém kontrastu s výsledky celého koncernu Volkswagen, do kterého Škoda Auto patří. Celému koncernu provozní zisk vloni klesl o patnáct procent, čistý zisk dokonce o třicet procent. Jakou roli v tom rozdílu oproti zbytku koncernu hraje to, že Škoda Auto stále ve velké míře vyrábí auta s klasickými spalovacími motory?

Určitě je to jeden z parametrů, který nám pomáhá. Snažíme se mít nabídku vozů a pohonů takovou, jakou naši zákazníci chtějí. V současné době máme nabídku jak benzínových, tak i dieselových spalovacích motorů, máme plug-in hybridy, ale i naše elektrické vozy jsou velmi úspěšné.

Daří se nám pokrývat to, co zákazníci v současné době chtějí. Ale to, co nám hraje do karet, je také velmi dobrý moderní design, který v současné době máme, i vybavení interiéru, jak už kvalitními materiály, taky velmi pohodlnými ovládacími prvky. To hraje určitě velkou roli.

24:37 Akční plán pro evropské automobilky? Skvělý kompromis, chválí Nerudová, Krutílek je proti Číst článek

Konec spalovacích motorů?

Za deset let, v roce 2035, má podle schválených plánů v Evropské unii skončit prodej nových aut s klasickými benzínovými a naftovými motory. Čeští politici opakují, že zákaz chtějí zrušit nebo aspoň odsunout. Počítáte ve svých aktuálních plánech s tím, že budete pro unijní trh i po roce 2035 vyrábět auta s klasickými spalovacími motory?

Pracujeme na alternativních scénářích. Chceme vyrábět vozy se spalovacími motory tak dlouho, jak to za prvé bude legislativně možné, za druhé jak dlouho o ně budou mít zákazníci zájem, za třetí tak dlouho, jak bude jejich výroba a prodej profitabilní. To jsou tři podmínky, které musí být splněny.

My už jsme řekli, že chceme prodloužit život minimálně menším vozům na úrovni Fabie, Scaly a Kamiqů. Chceme přivést hybridní pohony do těchto motorů, které jim umožní být ve výrobě a v prodeji déle.

Určitě na tom pracujeme a chystáme scénáře pro to, jak by se prodej vyvíjel, kdyby se pravidla změnila, ať už tím, že se splnění toho stoprocentního přechodu posune nebo se zohlední možnost využití syntetických paliv nebo by se našlo nějaké jiné řešení.

Prostě pracujeme na alternativních scénářích a chceme vždycky přinášet to, co budou zákazníci chtít. To si myslím, že by měli vzít v úvahu i politici, pokud dělají takové plány na řízení trhu s automobily. Mělo by se prostě dát vybrat zákazníkům, aby si mohli koupit takový vůz, jaký chtějí.

Škoda Auto plánuje v příštích letech snížit počet pracovníků, uvedl předseda představenstva Zellmer Číst článek

Šéf automobilky Škoda Klaus Zellmer minulý týden oznámil to, o čem jste mluvil před chvílí, že i do menších aut budete dávat hybridní motory. Předpokládám, že půjde o takzvané mild hybridy, kdy se baterie dobíjí při brzdění auta. Že nepůjde o to, že by se i ta malá auta dávala do nabíječky.

Ano, přesně tak.

Předpokládám, že cílem je, abyste neplatili emisní pokuty.

Cílem je snížit spotřebu těchto vozů, tedy prodloužit jejich možný život na trhu. Je to vyhovění požadavků v některých zemích nebo městech, které již dnes umožňují vjezd do center pouze vozům s hybridními pohony. Je to taková reakce na současnou poptávku a na trendy, které v Evropě fungují.

O kolik tyhle vozy, Fabie, Scaly nebo Kamiqy, zdraží?

To neumím říct. Budeme se samozřejmě snažit, aby to bylo minimální. Musíme nabízet naše vozy za konkurenceschopné ceny. Nemyslím si, že by mělo dojít k nějakému závažnému zdražování.

Americká cla

Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že neplánuje žádné výjimky na americká cla z hliníku a oceli a potvrdil, že chce od 2. dubna zavést reciproční a sektorová cla. Co to může znamenat pro celý český automobilový průmysl?

Myslím, že přímý dopad tam nebude, protože není známé, že by se z České republiky do Spojených států vyvážely nějaké hotové vozy. Ale je to dopad na celý průmysl. Můžou zdražit určité materiály, může se to dotknout některých dodavatelů, dovozů vyráběných v České republice.

5:23 Evropané nechtějí kupovat americká auta. Tím je dána obchodní bilance, ne cly, tvrdí Hodáč Číst článek

Nějaký vedlejší efekt tady může být, ale uvidíme, v jaké podobě ta cla opravdu přijdou, jak dlouho vydrží. Mohli jsme si všimnout, že ta rozhodnutí se velmi často mění a pohybují. Nemaloval bych čerta na zeď, ale samozřejmě je možné, že určitý negativní dopad tady bude.

Šéf Škoda Auto Zellmer v televizi Bloomberg mluvil o tom, že nepřímý dopad cla mohou mít i na vaši automobilku. Čínské automobilky se podle něj mohou v důsledku cel více zaměřit na expanzi v Evropě, což by znamenalo zostření konkurence na evropském trhu. Připravujete se na tenhle scénář?

Jsme vždycky připraveni na všechny scénáře. Celková globální ekonomika je už poměrně dlouhou dobu taková trošku rozkolísaná, ať už to bylo covidem, narušením určitých logistických toků, čipovou krizí nebo nedávným vstupem čínských firem na evropský trh.

Celní politika prezidenta Trumpa tomu samozřejmě nepřispívá, nervozitu nebo nejistotu to trochu zvyšuje, ale je to něco, s čím jsme prostě teď zvyklí žít. Snažíme se připravit na každou situaci.

Hlavně chceme vyrábět a prodávat vozy, které naši zákazníci chtějí a prodávat i za dobré ceny, aby si Škoda zachovala svoji devízu „hodnota za peníze“. A i když roste cena značky a roste i cena některých našich vozů, tak pořád je to oproti konkurenci dobrá hodnota za peníze a na to se soustřeďujeme.

Organizace pro hospodářskou spolupráci zhoršila výhled globální ekonomiky. Důvodem je celní válka Číst článek

Myslím, že soustředit se na zákazníka a snažit se mu vyhovět je to nejdůležitější. Ty okolní rušivé vlivy tady vždycky budou a s těmi se nějak operativně v managementu musíme vypořádat.

Dopadnou na Škoda Auto pokuty za neplnění emisních limitů, které schválila Evropská unie? Hodlá se Škoda vrátit na ruský trh, pokud by skončila válka na Ukrajině? A jak vysoké jsou prodeje elektromobilů? Poslechněte si celý díl pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze záznamu v úvodu článku.