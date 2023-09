Kimči je korejský recept na zdraví a sílu. Zjistili jsme, jak ho připravují přímo v Soulu

Pikantí fermentovaný salát z nakládané zeleniny plný probiotik a vitaminů – to je korejské kimči (kimchi). Existuje asi 200 druhů a co rodina, to vlastní recept. Nejčastěji se vyrábí z pekingského zelí, ale přidávat do něj můžete řepu, ředkev, okurky, ryby i krevety. Snad nejvíc se o tomto salátu dozvíte v korejském Soulu, v muzeu Kimchikan. Jeho přípravu si tam pod odborným vedením vyzkoušela reportérka Jana Magdoňová.

Soul 11:49 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít