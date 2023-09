Ubylo turistů, přibylo vojáků. V polské Bělověži převažuje čistotu přírody blízkost války

„Příroda je to, co nakonec převážilo. Žijeme v Dolním Slezsku, a tady se žije prostě jinak,“ vypráví Beata, která přijela s rodinou do Bělověže na dovolenou.

„To s těmi běloruskými vrtulníky se stalo dva dny před naším příjezdem, takže jsme věděli, že narušili vzdušný prostor. My se zajímáme o to, co se kolem nás děje a toto jsme si vyhodnotili jako provokaci Běloruska. Nás to ale nevystrašilo, ale kdyby se cokoliv stalo, sedneme do auta a vrátíme se domů.“

Turistů je ale v Bělověži méně než v letech před pandemií. Letos za to přitom nemohou omezení proti šíření covidu-19, ale situace na hranici s Běloruskem, která je od městečka žijícího hlavně z turistiky asi kilometr.

Ze stovky jsou jednotky

„Jako podnikatel, majitel restaurace a půjčovny kol, můžu říct, že pokles je kolem 70 procent,“ popisuje popisuje situaci Sławomir Droń, který v Bělověži provozuje restauraci Fanaberia a půjčovnu kol. V době oběda jsou uvnitř obsazené tři stoly. V půjčovně kol prý dříve denně vypůjčil 100 kol za den. Dnes jsou to jednotky.

„My jako obyvatelé strach nemáme, necítíme se v nebezpečí. Ale nezodpovědná vyjádření polské vlády jsou proti nám. Podnikání jsme tu budovali roky, někdy i napříč generacemi, zlepšujeme tu služby, ubytování, restaurace pro různé typy návštěvníků.“

Po cestě z Běloviži do Hajnůwky je zubří rezervace. Zubrů žije ve vojvodství kolem 1300 a žijí volně. V rezervaci je jich ale několik desítek celoročně. Na parkovišti před vstupem na farmu prodává med Julia Ochromiuk.

„Já tu situaci tady moc nesleduji, ale samozřejmě, občas jsou tu události, které nelze minout. To byly třeba ty vrtulníky. Pak tu panoval trochu neklid. Taky jsme slyšeli o wagnerovcích u hranic, ale jinak je tu klid. My se tu cítím bezpečně, “ říká Julia. Dodává ale, že ale nikdo neví, co bude za týden nebo za měsíc. Taková nejistota má podle ní vliv na počty turistů.

Více vojáků

15. srpna, na den polské armády vláda uspořádala ve Varšavě vojenskou přehlídku nově nakoupené nejmodernější techniky, na kterou se přišly podívat desítky tisíc lidí. Mezi nimi byla i paní Kateřina. Na otázku, jestli by teď jela do Bělověže, odpověděla:

„To ne, teď ne. Teď je potřeba hodně zvažovat všechno, co se děje, a čekat. To bych tam měla jet se zbraní? To ne. Já se můžu jen modlit, ať to všechno dobře dopadne.“

V srpnu pohraniční stráž požádala ministerstvo obrany o tisíc vojáků na pomoc při ochraně hranice. Resort nakonec informoval, že jich na hranici a v její blízkosti bude sloužit dalších 10 tisíc.