Španělská letoviska se chystají na sezonu, turisté ale chybí. Místní jsou zoufalí a doufají, že přijedou

Pan Albert Buch Cutiller je spolumajitelem rodinné firmy Sumus, která provozuje dva hotely. Ten v letovisku Pineda de Mar má pět pater, skoro 600 pokojů a zahradu s bazénem. Všechno je teď prázdné a vstupní brána překrytá dřevěnými deskami.

„Každý rok se na pobřeží v Katalánsku běžně sezona zahajuje už týden před Velikonocemi. K ještě chladnému moři, ale za příjemným podnebím přijíždějí hlavně důchodci z Nizozemska, Francie, Německa, ale už i klienti z Česka, Polska nebo španělského vnitrozemí. Letos ani loni ne,“ vysvětloval Cutiller.

Momentálně jsou všechny hotely zavřené. „Loni touto dobou byly hotely také zavřené. A jen asi 40 až 50% hotelů otevřeno na dva měsíce v létě. Ani tehdy ale nebyly plné.“

Pan Albert Buch zatím neví, jaká budou přesná pravidla pro fungování hotelů a penzionů toto léto. Předpokládá ale, že stojany s dezinfekcí na chodbách jeho hotelu zůstanou. Jak to bude s povinností nosit roušky zatím neví. Nikdo ještě také neřekl, jaká pravidla bude třeba dodržovat na plážích.

Hotel pana Alberta snad přežije. Firma stihla něco našetřit. Investovala do modernizace objektu a musí splácet půjčku. Některé banky naštěstí s platbou posečkají. Ale hotely, které si nevytvořily finanční rezervu nejspíš skončí.

Prázdné ulice v letovisku

Předsedkyně Sdružení obchodníků města Pineda de Mar Maribel Granado si nad prázdnými ulicemi letoviska stýská. Kvůli omezení pohybu mezi okresy a regiony Španělska nepřijeli domácí rekreanti. Zatím chybí i zahraniční turisté. Tím, že nejsou klienti, trpí všechny obchody. Neprodává se ani tolik potravin jako dřív, protože nefungují hotely a restaurace nemají pro koho vařit. Lidé zaměstnaní v turistickém ruchu nemají práci.

Podle městské radní pro turistiku a obchod Sonii Moraleda přibývá rodin, které přicházejí do potravinové banky pro jídlo. Dříve to nepotřebovaly. Pro místní samosprávu to znamená snažit se zajistit pomoc pro zvětšující se skupinu obyvatel, kteří byli závislí na práci ve službách a v turistickém ruchu.

Optimističtější výhled na léto má spolumajitel kempu En Mar Albert Salichs. Očekává, že se v červnu uvolní podmínky pro cestování a přijedou i turisté z ciziny. Zatím má už nějaké rezervace bungalovů a míst pro stany na červenec a srpen. Jako jediné východisko z této situace vidí očkování. Říká, že čím dříve se proočkujeme, tím dříve se zase vrátíme k normálnímu životu.