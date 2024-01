Zamrzlá voda i dveře pavilonu. Mrazy komplikují provoz Zoo Hluboká, část zvířat si ale zimu užívá

Labuť malá v hlubocké zoo se nadále může koupat díky čerpadlu. „Čerpadlo čeří vodu, aby labutím nezamrzala. Labutě ke svému životu tekoucí vodu potřebují, aby se mohly krmit. Vytvořily se nám tu i krásné rampouchy na křovinách visících z ostrůvku, je to jako z filmu Ledové království,“ ukazuje ošetřovatelka Radka Tanzer Fabiánová.

Zástupce ředitele zoo Roman Kössl kontroluje plynový kotel v tropickém pavilonu. „V zimě ta nastavená teplota nemusí stačit, takže je třeba malinko zvýšit teplotu na kotli, aby topení stačilo pavilon vyhřívat,“ vysvětluje.

V pavilonu je vysoká vlhkost vzduchu, to způsobuje v zimě také problémy, především při kontaktu vlhkého vzduchu s otevíracími dveřmi. „Vlhkost kondenzuje a velice rychle to zamrzá. Pokud bychom to nějakým způsobem neřešili, tak dveře nepůjdou otvírat. Proto tu máme nainstalované ohřívače, které udržují správnou teplotu dveří, aby zůstaly provozuschopné,“ popisuje Roman Kössl.

Po mrazivé noci, kdy teploty klesly k mínus čtrnácti stupňům Celsia, musí zooložka Markéta Jariabková rozbíjet led v miskách ve výbězích. „I v průběhu dne se zvířatům voda obměňuje, doplňuje a rozmrazuje,“ dodává.

Kvůli mrazům některá zvířata změní i jídelníček. „Některé druhy, které přes léto dostávají ven ovoce a zeleninu, týká se to hlavně ptáků, v zimních měsících mají jenom zrniny, protože v přírodě v této době také ovoce není. Šelmy dostávají větší porce masa, protože jsou venku a je potřeba, aby si dokázaly vytvořit dostatečné tukové zásoby a měly pořád energii,“ říká Markéta Jariabková.

Zatímco mrazy komplikují zoologické zahradě provoz, některá zvířata si zimu velmi užívají. „Vydry si ze své pláže vytvořily jednu velkou skluzavku, nahrnují sníh a dělají sněhové koule, které si pak posílají. Sníh si užívají i medvědi, tygři nebo třeba rosomáci, ale také africké antilopy, voduška červená si klidně do sněhu lehne a ochutnává ho,“ vypráví zooložka.

Prostředí a režim ošetřovatelů se v Zoo Hluboká sice změnily, ale návštěvní doba zůstává stejná – od 8.30 do 16 hodin.