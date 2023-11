Ruská věznice Kapotnja má nejtvrdší režim. Každé ráno pouští vězňům AC/DC, Bon Jovi a Mobyho

Každé ráno z reproduktorů v jedné z nejpřísnějších věznic v Rusku zaznívá podle jednoho z vězňů stejný playlist, který dozorci pouští stále dokola. Mají v něm zařazený třeba hit It's My Life od Bon Jovi nebo další písně od Mobyho a AC/DC. Vězňům prý ale také denně pouští ruskou hymnu a písně o Moskvě. Rusko 10:56 30. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Jon Bon Jovi | Zdroj: Profimedia

Má k tomu docházet ve vazební věznici Kapotnja, která se nachází ve stejnojmenné čtvrti, asi 11 kilometrů od Moskvy. Jedná se o věznici, do níž jsou často umisťováni političtí vězni, umělci, osoby zapojené do organizovaného zločinu, podnikatelé nebo teroristé, informuje server Newsweek.

Informace o těchto praktikách zveřejnila na Telegramu ruská nezisková organizace Golos, která se zabývá zejména ochranou voličských práv. Předseda této organizace, Grigorij Melkonjanc, který je mimo jiné šéf ruského volebního dozorčího orgánu, je v současnosti ve věznici Kapotnja držen a informace mají pocházet od něj.

„Tento playlist se opakuje den za dnem, měsíc za měsícem. Každé ráno je slyší tisíce Rusů čekajících na soud, včetně politických vězňů. Mnohé z těch songů vás překvapí,“ napsala organizace Golos v příspěvku na telegramu.

Podle ní jsou do playlistu zahrnuté třeba písně Why Does My Heart Feel So Bad? nebo Honey od amerického zpěváka Mobyho nebo It's My Life a One Wild Night od Bon Jovi.

Kapotnja je považována za jednu z věznic s nejtvrdším režimem v Rusku. Podle bývalého vězně Ilji Jašina bylo prý běžné, že vězni byli trestáni i například za to, že si po zhasnutí světla šli uvařit šálek čaje. V Kapotnje byl nedávno umístěn také ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj, který zde byl umístěn do karantény kvůli onemocnění covid-19.