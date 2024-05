Násilný protest není chráněný, odsoudil Biden demonstrace studentů na podporu Palestiny

Americký prezident Joe Biden v reakci na propalestinské protesty na amerických univerzitách uvedl, že je třeba zachovat svobodu slova a zároveň dodržovat zákony. Poznamenal, že právo na pokojný protest je chráněné, což ale neznamená, že protest může být násilný. Šéf Bílého domu zdůraznil, že v univerzitních kampusech a v celých Spojených státech není místo pro nenávistné projevy, včetně antisemitismu, islamofobie a rasismu. Washington 19:01 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S protesty na podporu Palestinců se potýkají univerzity napříč Spojenými státy, někde přerůstají v násilné potyčky. Studenti se shromáždili třeba v areálu Kalifornské univerzity v Los Angeles | Foto: David Swanson | Zdroj: Reuters

„Nejsme autoritářská země, která lidi umlčuje nebo potlačuje disent. Nejsme ale země bez zákonů,“ uvedl Biden s tím, že pořádek musí být zachován.

„Násilný protest není chráněn, pokojný ano. Když dojde k násilí, je to protizákonné. Ničení majetku nepředstavuje pokojný protest,“ řekl a dodal, že vandalismus, vniknutí na cizí pozemek, rozbíjení oken a nucení škol, aby rušily výuku a promoce nepředstavuje pokojný protest. „Disent je pro demokracii nezbytný, nesmí však vést k nepokojům,“ poznamenal Biden.

Prezident zdůraznil, že lidé mají právo na vzdělání a na to, aby chodili do školy a nečelili při tom útokům. „V žádném kampusu, nikde v Americe, nesmí být místo pro antisemitismus a vyhrožování násilím židovským studentům. Není místo pro nenávistné projevy a jakoukoli formu násilí, včetně antisemitismu, islamofobie, diskriminace arabských Američanů nebo palestinských Američanů. To je zkrátka špatně, v Americe není místo pro rasismus,“ řekl.

Napětí se stupňuje

Protesty proti izraelské ofenzivě v palestinském Pásmu Gazy a vysokým ztrátám na životech z řad civilistů v posledních týdnech otřásají americkými univerzitami od východního po západní pobřeží.

Účastníci protestů požadují, aby školy přerušily jakékoli vazby na Izrael i na firmy, které podle nich profitují z izraelské ofenzivy. Napětí na mnoha univerzitách se v posledních dnech stupňuje, protože demonstranti odmítají odstranit stanové tábory a vedení univerzit se obrací na policii, aby je vyklidila, což vede ke střetům, které přitahují pozornost politiků a médií.

V závěru svého projevu Biden v odpovědi na otázky novinářů řekl, že nemá v úmyslu protesty potlačovat pomocí národní gardy. Také uvedl, že jej demonstrace nepřiměly k tomu, aby přehodnotil svůj přístup k válce v Pásmu Gazy. Agentura AP této souvislosti poznamenala, že Biden sice opakovaně kritizoval izraelské počínání, ale americká administrativa nezablokovala dodávky zbraní Izraeli.

Republikáni se podle AP snaží nepokoje na univerzitách uplatnit v předvolební kampani, proti čemuž se Biden ve svém projevu vymezil, když řekl, že odmítá snahy využít situace k „získávání politických bodů.“ „Toto není chvíle pro politiku. Je to okamžik pro vyjasnění situace,“ dodal.