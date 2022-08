‚Už nemůžu jít ani nakoupit.‘ Chudoba trápí tisíce seniorů. Někteří si můžou stěží dovolit oběd

Ohrožení chudobou nebo pod její hranicí jsou zhruba dva ze tří seniorů, kteří bydlí sami. Vyplývá to z výzkumu společnosti PAQ Research pro Český rozhlas. Červnová valorizace důchodů sice v průměru vyrovnala zvýšené životní náklady důchodců, senioři jsou na tom ale stále hůř než loni v listopadu. To je případ i paní Boženy z Písku. Žije na hranici chudoby, i když celý život pracovala. S nízkým důchodem stěží vyjde a obává se dalšího zdražování. Písek 6:15 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stejně jako paní Božena si v Písku chodí pro potravinovou pomoc i další senioři (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pětasedmdesátiletá paní Božena z Písku otevírá ve své garsonce lednici. Ukazuje mi svoje skromné zásoby jídla. V lednici je cuketa, dvě okurky, dvě rajčata a vzadu je voda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chudoba trápí tisíce seniorů. Někteří si můžou stěží dovolit oběd

„Už ani nemůžu jít nakoupit. Napíšu si tři věci a vezmu si na ně peněz akorát, aby mě nelákalo si toho koupit víc,“ říká paní Božena. Výše jejího důvodu jí totiž větší nákupy nedovoluje.

Oběd dražší než rozpočet

„Měsíční důchod mám kolem sedmi tisíc. Momentální bydlení mě se základními poplatky stojí 4500 korun, což je pro mě prvořadé. Zbytek si musím vyčíslit na každý den, abych s ním vyšla až do dalšího měsíce,“ popisuje. Její denní rozpočet je 40 korun. Na léky a další potřebné věci to ale nestačí.

Paní Božena si chodí pro obědy do jídelny pro seniory. Kdybych jí nenavštívila kolem poledne, už by se asi pustila do jídla. „Za obědy se platí 65 korun. Zařizuje ho město,“ říká s porcí před sebou.

Čtyři největší prodejci obilí mají rekordní zisky. ‚Je to na úkor těch nejchudších,‘ tvrdí kritici Číst článek

„Ten oběd si tak nějak rozdělím, aby mi vydržel celý den,“ dodává. Paní Božena odpracovala víc než 40 let a vychovala sama dvě děti. O to více je jí líto, že její důchod sotva pokryje základní životní potřeby.

„Strašně mě to mrzí. Když se přidává, přidává se procentuálně, takže mám vždycky ten nejmenší přídavek – kolem 180 korun,“ vysvětluje.

„Nebyla jsem ten člověk, co by čerpal peníze od státu, ale měla jsem tu zodpovědnost, že jsem se musela o své děti nějak postarat. Měla jsem samozřejmě hlavní zaměstnání, ale také spoustu brigád k tomu, abychom prostě nějak žili,“ dodává.

Její dvě děti jí pomoc nabízejí. Paní Božena si od nich ale peníze nebere – nechce pro ně být přítěží. „I když mi nabízí pomoc, tak řeknu že (peníze) mám, i když nemám, protože si myslím, že jim také zbývá málo,“ říká s třasem v hlase.

Jídlo od neziskové organizace

Nabízenou pomoc přijala paní Božena aspoň od neziskové organizace Naděje. Jednou týdně od nich dostává potraviny a je za ně velmi vděčná.

Šetřit se snaží už čtvrtina domácností. I tak roste počet lidí, kteří si musí na základní výdaje půjčovat Číst článek

„Jsou tam úžasná děvčata, která opravdu pomáhají, a už se mi líbí v tom slově, že dávají naději těm ostatním, takže jsou usměvavá, láskyplná a myslím si, že pomáhají i slovem,“ vysvětluje.

Stejně jako paní Božena si v Písku chodí pro potravinovou pomoc i další senioři, dodává vedoucí písecké pobočky Naděje Andrea Štorková.

„V posledních dvou letech se začali častěji objevovat senioři v hmotné nouzi. Máme klienty převážně mezi 70 a 75 lety. Potom když si s těmi klienty povídáte, tak zjistíte, že opravdu žijí skromně a že financí moc nemají,“ řekla Českému rozhlasu Štorková.

Jihočeský kraj na podzim chystá pro seniory s nízkým příjmem finanční podporu. Nárok na ni bude mít asi 50 000 jihočechů.