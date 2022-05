Učitel Naživo pomáhá dětem porozumět válce na Ukrajině. Žáci si mohou vyzkoušet i mírová jednání

Přijeli pomáhat na hranici a nyní mají obří projekt. ‚Převezli jsme přes 5000 lidí,‘ líčí dobrovolnice

Je to skoro čtvrt roku, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Čtvrt roku, co lidé z východu Evropy prchají. A stejně dlouho jim dobrovolníci i tady v Česku prakticky bez přestání pomáhají.