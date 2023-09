První úroda. V nemocnici u svaté Anny v Brně sklízí konopí pro léčebné účely, rostlin mají desítky

V pěstírně Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně dozrálo prvních téměř 200 rostlin konopí pro léčbu pacientů. Pracovníci je právě sklízejí a suší. Certifikaci pro pěstování konopí pro léčebné účely získala nemocnice letos na jaře, dosud tam mohli rostliny používat jen k výzkumu. Brno 11:46 28. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně sklízí konopí pro léčebné účely | Foto: Hana Novotná | Zdroj: Český rozhlas

„Sklízí se tak, že se zapíše kód, následně se sklidí celá nadzemní část, rostlina se přenese do sušárny, zváží se a zapíše se její číslo. Tím pádem máme zváženou celou čerstvou biomasu. Nás ale zajímá jen květ a ostatní je vlastně odpad,“ popisuje Patrik Schreiber, který je zodpovědný za kontrolu kvality.

Ve Fakulní nemocnici u svaté Anny v Brně sklízí první léčebné konopí. To pomůže pacientům, kteří se léčí s chronickými bolestmi. Zdravotnické zařízení dostalo certifikaci letos na jaře

V sušírně se rostlina rozstříhá na různé části a její květy se suší deset dní. „Odstřihnu stonek a všechny květy. Když to mám hotové, tak z nich postupně ostříhám listy,“ říká Schreiber. Pracovníci pěstírny pošlou květy do nemocniční lékárny, kde se z nich vyrábí léčivé přípravky na chronickou bolest například ve formě tobolek.

„Jsou to bolesti po úrazech, artrózách, degenerativní změny pohybového aparátu – to všechno jsou věci, na které může léčebné konopí pomoct. Pokud lékař uzná, že je takový lék pro pacienta vhodný, bude mu předepsán“ vysvětluje vedoucí pěstírny Václav Trojan.

Konopí pro léčebné účely sem doposud museli dovážet ze zahraničí. „Je to léčebná látka kontrolovaná úřadem. My to máme k pacientovi jen pár metrů a materiál nemusí cestovat přes půl světa,“ dodává Trojan.

Po usušení květů by letos mohli mít až sedm kilogramů úrody.