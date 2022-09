Politický proces? Pak za něj Babiš jako dlouholetý šéf exekutivy nese odpovědnost, míní advokát Kalvoda

Pražský městský soud po téměř sedmi letech vyšetřování začal projednávat takzvanou kauzu Čapí hnízdo, v níž je z dotačního podvodu obžalovaný expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten to označuje za politický proces. „Jestli je to politický proces, pak jako dlouholetý šéf exekutivy nese odpovědnost za to, že mohl vzniknout,“ upozorňuje advokát Jan Kalvoda. Praha 16:54 12. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kalvoda, advokát a bývalý politik | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Babiš prý svými výroky brutálně zasahuje do nezávislosti soudů a kdyby Kalvoda byl jeho obhájcem, taková slova by mu rozmlouval. „Narazí-li na nezávislou justici, tak ji může jedině popudit. To se prostě nedělá,“ dodává.

Kalvoda připouští, že se ve své praxi setkává s rozsudky, u kterých má pochybnosti o jejich nestrannosti. Zejména politici ovšem musí dělat vše pro to, abychom se nedosažitelnému ideálu nezávislé justice co nejvíce přiblížili.

„Jedním z aspektů toho maléru jménem Čapí hnízdo je, že soudí ulice. Všichni vědí, jak to je. Na druhou stranu se ale podle různých úniků informací z vyšetřovacích spisů jedná o skutkově banální záležitost,“ konstatuje bývalý politik.

„Připadá mi, že se vytratila základní hodnotová orientace tohoto státu a pravidlo, že politika je krom jiného také slušnost.“ Jan Kalvoda

To, zda Čapí hnízdo splňovalo podmínky pro udělení dotace a jestli se na tom podílel Andrej Babiš, prý bylo možné vyšetřit v řádu měsíců. Samotnou délku vyšetřování tak považuje za podivnou, zároveň ale zdůrazňuje Babišovo právo na spravedlivý proces.

Narovnat páteř

Spolek Milion chvilek pro demokracii přivezl před budovu soudu klec s kavalcem uvnitř. „Je mi to protivné, stejně jako vše ostatní, co znamená, že soudí ulice. Již jsou odsouzeni i politici, které může mít ráda jedině jejich vlastní matka. Ale mají mít právo na fér proces? Samozřejmě, že ano,“ dodává Kalvoda.

Jakýkoli verdikt soudu podle něj nic nezmění na názoru těch, kteří Andreji Babišovi fandí kvůli jeho slibům blahobytu a rozdávání z veřejných rozpočtů.

„Je zde ale i aspekt důvěry veřejnosti v justici, protože jak říkal klasik, všechny politické moci mohou být skrz naskrz zkorumpované, ale není to tragédie, pokud funguje nezávislá justice,“ podotýká.

„Připadá mi, že se vytratila základní hodnotová orientace tohoto státu a pravidlo, že politika je krom jiného také slušnost. Tím nemyslím, že se nemluví vulgárně, ale že se některé věci nesmí ani vyslovit. To je to zpochybňování celého systému a jeho základních hodnot, se kterými se roztrhl pytel před dekádou nebo dvěma,“ soudí Kalvoda.

Krize, ve které se nacházíme, je podle něj i příležitostí pro stát, aby redefinoval svůj hodnotový řád. „Svou páteř. Znovu říct občanů, co znamená právní stát, fér zacházení a předvídatelnost, protože to cestou za konzumem a rozmazlováním voličů zahodil a rozmlžil,“ uzavírá s tím, že vinu nesou minulé vlády i opozice.

