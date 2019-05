‚Není bezmocný, má ale vážné problémy.‘ Českým policistům se stále nedaří vyslechnout Babiše mladšího

Kauza kolem Andreje Babiše mladšího vypukla už před půl rokem, vyšetřovatelé se ale ohledně jeho údajného zavlečení na Krym zatím nehnuli z místa. Stále se totiž nedočkali odpovědi švýcarských úřadů, které žádali o výslech syna premiéra. V polovině května měla generální inspekce alespoň uzavřít možné pochybení pražských kriminalistů, kteří okolnosti cesty Babiše mladšího na ruské území před dvěma lety smetli ze stolu. I to se ale nyní odkládá. Původní zpráva Praha/Ženeva 6:00 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Krymu | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

„Vyvstala potřeba doplnit prověřování ještě o další úkony trestního řízení, což je zcela standardní situace. Časový předpoklad je červen nebo červenec,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Ondřej Šťastný z Městského státního zastupitelství v Praze. O jaké úkony přesně jde, ale neupřesnil.

Konečný termín pro prověření postupu policistů, kteří v roce 2017 pátrání po Babišovi mladším ukončili, aniž by ho reálně našli a vyslechli, měla Generální inspekce bezpečnostních sborů původně v polovině května.

Státní zástupce Šťastný nechtěl ani říct, zda se případ opět zadrhl na tom, že inspekce potřebuje také výpověď přímo Babiše mladšího. „Rozebírat jednotlivé úkony trestního řízení nemůžeme,“ doplnil.

Absence jeho výpovědi je totiž hlavní důvod, proč nyní uvízlo na mrtvém bodě prověřování samotného podezření ze zavlečení. A vlastně i trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, ve kterém byl Babiš mladší vyčleněn k samostatnému projednání.

Klíčová výpověď

Čeští vyšetřovatelé totiž dosud nemají od švýcarských úřadů žádnou zpětnou vazbu na svou žádost o právní spolupráci. Tou před několika měsíci zažádali o výslech Babišova syna z prvního manželství, který nyní žije se svou matkou ve Švýcarsku a má i tamní občanství.

„Žádný posun není, čekáme na postup švýcarské strany. Podali jsme žádost o právní pomoc v podobě výslechu dotčené osoby a čekáme, až úkony, o které jsme žádali, budou ze strany Švýcarska realizovány,“ popsal dozorující státní zástupce Jan Lelek z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

Lelek zároveň přiznal, že ani neví, zda Švýcarsko českým vyšetřovatelům vůbec vyjde vstříc. „Není to jejich povinnost. Předpokládáme, že nám vyhoví. Žádný termín ale samozřejmě není,“ dodal s tím, že celý případ i otázky na Babiše mladšího „přesně popsali“ právě v žádosti o právní pomoc.

Kauza Babiše ml. Loni v listopadu vypukla také kauza kolem Andreje Babiše mladšího, a to poté, co ho reportéři serveru Seznam Zprávy vypátrali ve Švýcarsku. Babiš mladší novinářům vylíčil, že ho manžel jeho ošetřující lékařky Dity Protopopové (a jeho tehdejší pečovatel) Petr Protopopov nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ popsal reportérům syn premiéra.

Pražští kriminalisté možné zavlečení Babiše mladšího prověřovali už v roce 2017 poté, co je o tom e-mailem zpravil on sám. Případ nicméně odložili, proto nyní jejich postup prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Policie případ znovu otevřela po odvysílání reportáže.

Jak se k celé věci staví švýcarská strana, není jasné. K žádosti serveru iROZHLAS.cz o komentář se ženevská prokuratura, která má případ na starosti, zatím nevyjádřila.

V péči lékařů

Roli může navíc také hrát zdravotní stav Babiše mladšího. Premiér se už dříve nechal slyšet, že jeho syn trpí schizofrenií. Jeho obhájce Petr Topinka pak na konci loňska uvedl, že je v ambulantní péči ženevské nemocnice. A to zopakoval i nyní. „Je v péči tamních lékařů. Že by byl úplně bezmocný, to není. Ale má vážné problémy,“ řekl redakci advokát.

Topinka také tvrdí, že ho švýcarští policisté zatím v dané věci nekontaktovali. „To se zeptejte českých úřadů, to jejich žádost, ne moje. Kdyby byla moje, tak bych to urgoval,“ reagoval dále na dotaz, proč se zatím nic neděje.

Klíčová je výpověď Babiše mladšího především v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obvinění z dotačního podvodu dalších šest lidí včetně premiéra Babiše a jeho manželky Moniky. Jeho zdravotní stav ale vyšetřování citlivé kauzy od začátku komplikuje. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch tak kvůli němu případ rozdělil.

Vyšetřovatelé měli přitom za to, že se jen snaží vyhnout vyšetřování, napsali to přímo do usnesení o zahájení trestního stíhání. Špatným zdravím se výslechu původně bránila také jeho sestra Adriana Bobeková, i ona se odvolávala na závažnou duševní poruchu.

Lékařské zprávy na policii obě Babišovy děti poslaly potom, co je vyšetřovatelé pozvali k podání vysvětlení, které předcházelo zahájení trestního stíhání. Zprávu pro Babiše mladšího přitom sepsala lékařka a bývalá poradkyně Andreje Babiše Dita Protopopová, jejíž manžel Petr Protopopov o Babiše pečoval. Zatímco Bobekovou se už vyslechnout podařilo, výpověď Babiše mladšího tak nadále chybí.