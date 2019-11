Besip s optiky tři měsíce testoval zrak řidičů, osm procent z nich by za volantem vůbec nemělo být

Časté mhouření očí při řízení či bolest očí by mohly vyřešit brýle, podle Besipu vidí špatně téměř polovina českých řidičů. Velká část o tom ani neví. Besip to zjistil pomocí projektu „Vidíš skvěle?“ na kterém se podíleli také zkušení optometristé. Od poloviny letošního srpna do poloviny listopadu otestovali po celém Česku zrak více než třem tisícům motoristů. Praha 21:22 19. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontrola zraku řidičů na silnici mezi Děčínem a Ústím nad Labem | Foto: Jan Bachorík

Odborníci lidem měřili zrak buď s brýlemi, které nosili nebo s kontaktními čočkami a také lidem bez brýlí. Z testů vyplynulo, že kolem 56 procent testovaných mělo zrak v pořádku, zbytek měl špatnou ostrost vidění, která už výrazně ovlivňovala řízení.

„Je tam škála toho, že někdo ještě nevidí tak špatně, že by ho to přímo ohrožovalo, na druhé straně je tam osm procent z toho celku řidičů, kteří by vůbec neměli sedět za volantem,“ říká šéf Besipu Tomáš Neřold.

Velkým problémem, který z testování vzešel, je také skutečnost, že jen malá část motoristů chodí na pravidelné kontroly zraku.

Zkušení optometristé nejčastěji řidičům odhalili krátkozrakost, hlavně v mladším věku. Starší generace motoristů pak byla naopak často dalekozraká, tato vada je podle optometristky Petry Ustohlavové velmi zrádná.

„To je asi ta nejsložitější fáze v tom, že si lidé neumí uvědomit, zda vidí dobře nebo špatně. Jde to tak postupně, že si to neuvědomují,“ varuje Ustohlavová.

Návštěvy očního lékaře

Zrak se obyčejně zhoršuje postupně s věkem, takže s ním by se měla zvyšovat i četnost návštěv očního lékaře, vysvětlil Tomáš Neřold: „Ve věku do 40 let alespoň třikrát za to období, od 40 let alespoň jednou za dva až tři roky a od 65 roku alespoň za jeden až dva roky,“ vysvětluje.

Senioři starší 68 let pak musí ze zákona zdravotní prohlídky podstupovat každé dva roky.

Podle statistik Ministerstva dopravy má harmonizační kód označující brýle při řízení zhruba 1 300 000 z celkového počtu asi 6 000 000 vydaných řidičských průkazů. Podnět k zápisu brýlí do řidičského průkazu může dát praktický nebo odborný lékař.