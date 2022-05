Gazdík není spokojený, jak Cermat přistupuje k veřejným zakázkám a poslal na něj kontrolu

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) čelí auditu kvůli podezření na předražení zakázek. Ministrovou školství se totiž nezdá zakázka se společností Konica Minolta Business Solutions, která zprostředkovává dodání tiskáren a jejich následný servis, informoval v pondělí server iDNES.cz. Fungovaní příspěvkové organizace ministerstva školství se nelíbí ani šéfovi resortu Petru Gazdíkovi (STAN). Praha 17:22 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo školství poslalo na Cermat kontrolu kvůli podezření na předražení zakázek (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsem nespokojený se způsobem, jak Cermat přistupuje k veřejným zakázkám, které se zdají nepřiměřeně předražené,“ uvedl pro server iDNES.cz Gazdík.

Audit se týká především čtyř tiskáren, které Cermat pořídil v roce 2018 pro tisk testů. Jejich servis od společnosti Konica Minolta Business Solutions pak stál organizaci ročně 24 milionu korun. Za čtyřleté trvání smlouvy tak Cermat zaplatil celkem 96 milionů.

Náměstek ministerstva pro IT a veřejné zakázky Milan Štábl ale pro server uvedl, že ze smlouvy není jasné, jak servis probíhal a co vše zahrnoval. „Za mě ten popis položky není dostatečný, protože nevím, kolik za objednávání služeb a materiálů zaplatím, co to je za položku, konzultace, veškeré náhradní díly do všech strojů. Není to konkrétní a já nevím, jestli to nepřeplácím, když to nemám rozepsané,“ upřesnil Štábl.

Cermat se proti obviněním brání. Tisk materiálů k přijímacím zkouškám a k maturitám je podle něj náročnější a vyžaduje i větší stupeň zabezpečení, aby se zabránilo úniku zadání. „Jde o specifický systém, který nelze posuzovat na základě obvyklých nákladů na provoz tiskárny v běžném prostředí,“ uvedl mluvčí Marek Lehečka.



Tento argument však podle ministerstva školství není dostatečný a jeví se jako netransparentní. Resortu se nezdá ani cena, kterou Cermat platí za tisk testů. V době uzavření zakázky s Konica Minolta Business Solutions byla celková částka stanovena na 116,9 milionu korun, na konci ale společnosti zaplatil 132 milionů korun.

Tendr společnosti vypršel letos v květnu a Cermat nyní řeší uzavření nové zakázky. Organizace původně žádala prodlužení té původní, ministerstvo se ale rozhodlo vypsat novou veřejnou zakázku, která by navíc měla být jenom na dva roky a to z důvodu plánů Gazdíka na změnu maturitních zkoušek.

S vypracováním zadávacího dokumentu Cermatu ale resort není pět spokojen a nového dodavatele tak hledá sám. Podle ministerstva je zadání nepřehledné a vypadá vypracované na míru pro předchozího dodavatele.

Ministr školství Petr Gazdík není s fungováním Cermatu dlouhodobě spokojen. „To, že je Cermat problémem, vím od prvního dne, kdy jsem ve funkci jako ministr,“ řekl v pondělí ČTK. Situaci bude ale řešit po obdržení výsledků kontroly ze strany znalce nebo auditora. Zprávu by mělo mít ministerstvo do konce května.