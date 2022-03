Na jihu Čech pomáhají uprchlíkům zvládat náročnou situaci psychologové i duchovní

Otec Šimon Stančík z římskokatolické farnosti Vlachovo Březí využívá své znalosti ruštiny. Povídá si s malými dětmi a oslovuje i dospělé, kterým poskytuje duchovní pomoc.

Rozmlouval třeba s Ruslanem, kterých se synem prchl z Kyjeva. „Když začala válka, jel jsem zpočátku do města Lvov. Byl jsem tam dva týdny, ale musel jsem dál, protože jsem měl strach o syna. Tak jsme jeli do Polska a potom už do Budějovic, protože jsem tu před osmnácti lety bydlel,“ vypráví Ruslan.

O duchovní pomoc je v uprchlickém centru velký zájem. „Trošku si promluvíme, nechám je vyprávět jejich zážitky a spíš se je snažím uklidnit, že už jsou z palebné oblasti,“ popisuje otec Šimon.

„Myslím, že u každého je reakce ta, když mě vidí v kněžském a jsou věřící, že se usměji. Cítí, že už tady mají duchovní podporu. To je v té stresové situaci velice důležité. A potom už vedeme jen takový rozhovor, z mé strany ze začátku spíš naslouchání,“ dodává.

Koordinátorem jihočeského psychosociálního týmu je hasičský psycholog Tomáš Adámek. „V krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině jsou každý den dva až tři členové psychosociálního týmu. Do tohoto týmu jsou angažováni naši partneři z Adry, Českého červeného kříže a také spolupracujeme s Charitou,“ uvádí.

„Jako první sbíráme potřeby těchto lidí, to znamená, že s nimi vyplňuje dotazník týkající se humanitárních a psychosociálních potřeb. My nevymýšlíme žádnou pomoc, která by se uprchlíkům mohla hodit, my reagujeme na jejich potřeby a i na to, že se ty potřeby mění,“ připomíná.

V uplynulých dnech například pracovníci pomohli ženě, která měla akutní stresovou reakci poté, co na internetu viděla video, jak její dům rozbombardovala ruská raketa. „V takové chvíli už si vyžádám překladatele. Po určitém dovolení poskytujeme i citlivý tělesný kontakt, nabídneme vodu, většinou je tomu člověku zima, máme tady deku. Zahrneme ho takovou obyčejnou lidskou péči a jsme s ním, dokud akutní stresová reakce neodezní,“ popisuje Tomáš Adámek.

Asistenčním centrem pomoci Ukrajině na letišti u Českých Budějovic prošlo od jeho otevření už přes sedm tisíc uprchlíků. Pracovníci tady denně odbaví okolo čtyř stovek běženců.