‚Brutální tlak, divadlo.‘ Rath navrhl, aby jeho odvolání kvůli prezidentu Zemanovi neřešil vrchní soud

David Rath se snaží o změnu soudu, jenž má rozhodnout o odvolání v první větvi jeho korupční kauzy. Expolitik při příchodu k Vrchnímu soudu v Praze řekl, že senát soudce Pavla Zelenky je už několik let pod „brutálním tlakem" politiků v čele s prezidentem Milošem Zemanem. Na úvod odvolacího jednání dorazili také Petr a Kateřina Kottovi, kteří jsou podle obžaloby s Rathem hlavními postavami korupčního případu. Praha 11:02 10. června 2019

Rath hned po příchodu do budovy označil soudy v jeho případu za „divadlo“. Členové odvolacího senátu soudce Pavla Zelenky podle něj byli vystaveni „brutálnímu nátlaku“. Přitom právě oni zrušili první odsuzující rozsudek nad Rathem a dalšími deseti aktéry případu, když označili odposlechy jako klíčový důkaz za nezákonné.

„Prezident republiky vyhrožoval předsedovi senátu kárnou žalobou, vrchní státní zástupkyně jim v podstatě také nepřímo vyhrožovala. Nemají zapotřebí být pod takovým tlakem jen proto, že hájí zákon,“ uvedl někdejší středočeský hejtman.

Poukázal na to, že brzy přijde volba nového předsedy Vrchního soudu v Praze. „A tam hraje prezident zásadní roli. Jak tady může tento soud rozhodovat nestranně, když prezident republiky a ministryně spravedlnosti se k této kauze vyjadřovali? Osobní kariérní pozice zdejších soudců je v rukou prezidenta a v rukou prezidenta republiky,“ řekl Rath.

Delegace jinam

Ještě před začátkem odvolacího jednání podal námitku na delegaci případu k jinému soudu, podle jeho slov o ní ale zatím není rozhodnuto.

Na první den odvolacího jednání dorazili také někdejší ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová (dříve Pancová) a její manžel Petr Kott. Právě oni s Rathem měli být středobody korupce ve Středočeském kraji. Na rozdíl od bývalého hejtmana se ale s novináři nebavili.

V největší soudní síni vrchního soudu naopak chybí Ivana Salačová, která spolupracuje s policií. Podnikatelka svoje odvolání proti rozsudku krajského soudu nakonec vzala zpět, jak hned na úvod upozornil předseda senátu Zelenka.

Zemanovy výroky o soudci „I prezident má právo podat kárnou žalobu v případě, kdy soudce pochybí. A já nevylučuji, že právě v této kauze této kárné žaloby využiji,“ řekl Zeman na setkání s obyvateli v Třemošné u Plzně na adresu soudce Zelenky poté, co jeho senát rozhodl o nezákonnosti odposlechů v korupčním případu.

Při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě, kdy jmenoval nové soudce, prezident řekl, že když se u někoho najdou miliony korun v krabici od vína, diskuse o vině považuje za nepatřičné.

Sám soudce Zelenka pak prezidentovy výroky komentoval jako nešťastné. „Může se stát, že se s tím rozhodnutím setká i Ústavní soud. Jakkoliv to někteří zlehčují, tak já to vnímám jako velice nebezpečně. Byť tedy prezident neřekl, že kárnou žalobu podá, ale že to zváží.“

Odvolací jednání zahájil velmi důrazně: administrátorce Lucii Novanské a manažerovi Tomáši Mladému pohrozil vazbou. Oba obžalovaní se omluvili kvůli nemoci a soudu poslali neschopenky. To ale Zelenkovi nestačí a jejich advokátům řekl, že je připraven nechat je zkoumat znalci. A v případě, že by se ukázalo, že k soudu mohli dorazit, dostali by pokutu, v krajním případě by putovali až za mříže.

Odvolací jednání v první větvi je naplánováno na nezvykle dlouho, vrchní soud chce doplnit dokazování, bude vyslýchat svědky. Poté zazní konečné návrhy a soudce Zelenka vynese rozsudek. Hned zkraje přítomné v soudní síni varoval, že pokud bude průběh soudu kdokoliv narušovat či obstruovat, nebude váhat proti němu zasáhnout.

Trest 8,5 roku

David Rath loni v červnu od krajského soudu dostal nepravomocný trest 8,5 roku vězení. Kottovi odešli s tresty 7,5 roku, všem má propadnout majetek za desítky milionů korun. Podle obžaloby si trojice dělila úplatky ze stavebních a nemocničních zakázek ve Středočeském kraji, mezi nimi rekonstrukci zámku v Buštěhradu nebo přestavbu gymnázia v Hostivici.

Vrchní soud v Praze se začal znovu zabývat odvoláním v kauze zakázek ve Středočeském kraji, kde čelí obžalobě i někdejší hejtman David Rath (ČSSD). Na snímku uprostřed je další z obžalovaných Petr Kott, vpravo jeho žena, spoluobžalovaná Kateřina Kottová, vlevo advokát Tomáš Sokol. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Převzít stačila 38 milionů korun, pak zasáhla policie. Ratha zadržela před domem Kottových v Rudné u Prahy s krabicí od vína, v níž nesl sedm milionů korun. Podle policie jde o část úplatku ze zakázky na opravdu buštěhradského zámku.

Společně s hlavními aktéry stojí před soudem také manažeři stavebních a medicínských firem, které měly za vítězství v tendrech úplatky dávat. Krajský soud část z nich poslal za mříže, část potrestal podmínkami.

Případ už u soudů leží šestým rokem, na Vrchním soudu v Praze ho řeší již podruhé. První odsuzující verdikt z roku 2015 zrušil kvůli nezákonnosti odposlechů, soudy podle Zelenkova senátu pouze převzaly argumenty státního zastupitelství a samostatně nerozhodovaly.

Nejvyšší soud ale rozhodnutí vrchního soudu označil za nezákonné a konstatoval, že odposlechy platí. Krajský soud pak podruhé rozdal totožné tresty jako původně.