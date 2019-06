Chytili ho, jak si odnáší krabici plnou peněz, co na tom chcete řešit, říká Rathův bratr

Bratři David a Michal Rathovi se setkali v síni Vrchního soudu v Praze. Sourozenec bývalého politika vypovídal u odvolacího jednání v kauze Rath kvůli 8 milionům, které policie našla po zadržení Davida Ratha. Policisté jsou přesvědčeni, že peníze pocházejí z úplatků, David Rath zase tvrdí, že jde finance po jeho zesnulém otci. Tuto verzi potvrdil i jeho bratr, na chodbě soudu pak serveru iROZHLAS.cz řekl, že o vině svého sourozence nepochybuje. Praha 13:35 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Rath, bratr někdejšího středočeského hejtmana a poslance za ČSSD Davida Ratha, u Vrchního soudu v Praze. (18.6.2019) | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

Policie u vašeho bratra v trezoru našla přes osm milionů korun. On tvrdí, že jde o peníze po otci. Patří tedy polovina z nich vám?

No nevím, jestli mi patří, nebo nepatří. Byly to ale peníze, které byly společnými úsporami mých rodičů. Čili měly skončit v dědictví po matce.

K soudu přišel muž, který spustil kauzu Rath. ‚Bral jsem to jako občanskou povinnost,‘ řekl Číst článek

Ale neskončily, takže to vypadá, že rodičů nebyly. Nemyslíte?

Já myslím, že ano. Nikdo nepředpokládal, že bratr takhle dopadne. Měl poslaneckou imunitu, počítal s tím, že ji má, což je patrné z uveřejněných odposlechů. Ani otec, ani nikdo jiný nemohl předpokládat, že to takhle skončí, a v momentě, kdy peníze našli, bratra šoupli do vazby. Nemohli se tak s otcem domluvit. Otec se o peníze soudil v době, kdy byl bratr ve vazbě a neměli spolu žádný kontakt. Otec ale znal i přesnou částku i skladbu peněz. Kriminalistický ústav navíc peníze podrobil zkoumání a neprokázal, že by byly z trestné činnosti.

Takže věříte otci?

Nemám důvod mu nevěřit. Kdyby policie prokázala, že jsou finance bratrovy a pocházejí z trestné činnosti, ať si je vezmou. Já nechci cizí peníze. Ale je divné, že chtějí „mírnix týrnix“ zabavit otcovy peníze, u nichž neprokázali, že pocházejí z trestné činnosti nebo jsou bratrovy. To mně přijde jako: Podívejte se, rodina Rathů, to jsou zloději, tak jim všechno zabavíme. Tak kde to jsme, to jsme někde u třetí říše a nacismu.

Pokud jsou ale peníze po rodičích, chtěl je váš bratr před vámi ukrýt. Jak to vnímáte?

Tak, že jsem na něj po smrti otce podal trestní oznámení. Nejen kvůli těmto penězům, tam jsou i jiné věci, které se řeší. Tam jsou jiné věci, které měly skončit v pozůstalosti po matce a neskončily. Je to celé divné a na mě to působí dojmem, že se bratr snažil a snaží prostřednictvím toho dědictví po otci vyprat nějaké peníze, které do dědictví nepatří. (Bratři Rathovi se o dědictví po otci soudí, detaily najdete ZDE.)

Majetek rodině vzali nacisti i komunisti. Je to trest pro moje děti, řekl Rath k návrhu, aby přišel o vše Číst článek

Kde se podle vás vzaly?

To se musíte ptát jeho nebo policie.

Vy jste se dnes s bratrem setkal u soudu, jaký z toho máte pocit?

Nepříjemný, protože je to moje rodina, tohle v ní ničí vztahy, které už jsou zničené. Ale samozřejmě to tu věc prohlubuje a ničí je dál. Mám dojem, že už se to nikdy nedá dohromady a náš vztah zůstane rozvrácen až do hrobu.

Vy jste řekl, že jste nejdříve věřil v bratrovu nevinu, ale změnil jste názor. Co vás přesvědčilo?

Objevily se důkazy: odposlechy, výpověď spolupracující obviněné Salačové a další. Ať to byly uniklé důkazy, nebo ty u soudu. Prostě se to tam objevilo a pak už nebylo o čem diskutovat.

Váš bratr před soudem obsáhle řečnil a vyvracel policejní informace. Vy mu tedy nevěříte?

Když někdo chytí někoho s krabicí, kterou si právě odnáší z baráku manželů Kottových, která je plná peněz, nahrávky ukazují, že peníze jsou z korupce a z jaké strany... Je tam spolupracující obviněná, která popisuje, jak peníze ze stavební firmy poskytla, tak co na tom chcete řešit? Ani to nikdo nezpochybnil, pouze to zpochybňují procesně, jestli odposlechy povolil správný soud a jestli to mělo být takhle, nebo „onakhle“. Ale to, že se to stalo, to nikdo nezpochybnil.