Piráti chtějí vyškrtnout Rusko a Čínu z tendru na Dukovany. ‚Vláda o rizicích nemluví,‘ říká Lipavský

Piráti navrhují vyřadit ruské a čínské společnosti ze zakázky na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Zajistit to mají pozměňovací návrhy k návrhu zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Směly by být použity jen technologie ze států, které přistoupily k mezinárodní Dohodě o vládních zakázkách. „Nevidím důvod, proč by ruské a čínské firmy měly dostat takto masivní veřejnou zakázku,“ říká poslanec Pirátů Jan Lipavský. Praha 6:50 17. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko a Čína dlouhodobě a systematicky vyvíjejí vlivové aktivity v České republice. Opakovaně před tím varují zprávy BIS, varuje Jan Lipavský (Piráti) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předkládáte dva pozměňovací návrhy, které by měly vyloučit z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany Rusko a Čínu. Čeho se návrhy týkají?

Předložil jsem dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a dalších zákonů, které jednoznačně zajistí to, že v České republice nebude stavět novou jadernou elektrárnu ruská firma nebo čínská firma. Pozměňovací návrhy jsou dva. První zakazuje ministerstvu průmyslu a obchodu uzavřít smlouvu o výkupu elektřiny z takovéto elektrárny, pokud by to ohrožovalo bezpečnost České republiky. S tím, že bezpečnost je definována bezpečnostní strategií České republiky. Stát má celý aparát, který se bezpečnosti věnuje. Druhý návrh je ekonomického ražení. Pokud Rusko a Čína nedovolují, aby se tam naše firmy mohly ucházet o veřejné zakázky, tak nevidím důvod, proč by ruské a čínské firmy měly dostat takto masivní velkou veřejnou zakázku v České republice.

Reakce ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) Co říkáte na návrh, podle kterého by k výrobě elektřiny mohly být využívané výhradně technologie ze zemí, které jsou součástí Dohody o vládních zakázkách?

To samo o sobě nedává smysl. Kdybychom toto udělali, tak bychom jednak dopředu vyloučili ze hry některé dodavatele, což by se mohlo projevit i v ceně. Ale hlavně by to do značné míry porušilo principy pravidel Evropské unie a Světové obchodní organizace, která jasně říkají, že máme vypisovat tendery založené na nediskriminačním přístupu ke všem dodavatelům.

Pak je tam i praktický úhel pohledu: Kdybychom tento návrh přijali, tak nám hrozí velký problém. To by se tím pádem vztahovalo i na dodávky jaderného paliva. Jaderné palivo v současné době dodávají pro ty dotčené typy reaktorů pouze dvě společnosti, a to americká Westinhouse a ruská TVEL. V dané chvíli vypisujeme výběrové řízení na dodávky paliva pro Temelín a v podstatě bychom absolutně vyloučili konkurenci, což by nejen zdražilo, ale nebyl by tam jakýkoli kvalitativní pohled na celou věc a z mého pohledu by to mohlo být naopak nebezpečné.



A co návrh, podle kterého stát nepředloží smlouvu o výkupu elektřiny od ČEZ, pokud by to ohrozilo bezpečnost nebo svrchovanost státu?

Tento návrh je redundantní. My samozřejmě musíme a postupujeme podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Jiná cesta ani není možná. My jsme vždycky říkali, že se musíme chovat na základě doporučení bezpečnostních složek. Ale nikde není psáno, v jaké fázi a co se musí udělat. Zatím ani nevíme, kdo se do výběrového řízení přihlásí.

V čem vidíte riziko u Ruska a Číny? Proč tyto dva státy označujete za problém?

Rusko a Čína dlouhodobě a systematicky vyvíjejí vlivové aktivity v České republice. Opakovaně před tím varují zprávy BIS. Jsou to dlouhé roky, takže těch argumentů je neskutečně velké množství.

V jaké fázi jsou teď vaše pozměňovací návrhy?

Návrhy jsem předložil na hospodářský výbor, který se jimi bude příští týden zabývat. Pak to půjde do druhého čtení, kde povedeme rozpravu. Ten důvod, proč jsem návrhy podal, je ten, že vláda nedostatečně řeší rizika, která jsou spojená s bezpečností, teď myslím geopolitickou bezpečnost, zahraničněpolitickou bezpečnost, u takto masivní veřejné zakázky. Pan premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) opakovaně mluví o tom, že chtějí přizvat všechny firmy do tendru, o rizicích vůbec nehovoří.

‚Je to nejjednodušší cesta‘

Ministr průmyslu Havlíček ale tvrdí, že vláda může na konci tendru jakéhokoli uchazeče vyškrtnout. I v tendru se řeší bezpečnost, je to jeden z aspektů, aby uchazeč uspěl…

Je to pravda, ty smlouvy jsou napsány relativně dobře. Je tam jakási záchranná brzda. Nejjednodušší a nejlevnější by bylo, abychom se vůbec touto cestou nevydávali a na začátku jednoznačně řekli, kdo se tendru bude účastnit a kdo se účastnit nebude. Není na tom nic nespravedlivého, je to 160 miliard a je to otázka bezpečnosti České republiky. Pokud prosakují informace, že je zakázka ušitá na míru ruskému uchazeči, tak uchazeči z jiných zemí nebudou mít důvod se do tendru přihlásit nebo usilovat, aby vyhráli.

Čína a Rusko byly nově zvoleny do Rady pro lidská práva OSN, Saúdská Arábie neuspěla Číst článek

Další argument ministerstva průmyslu, aby nikoho nevyřadili dopředu, je cena. Tím, že tam bude víc uchazečů, tak to bude tlačit na nižší cenu…

Je to nesmyslný argument. Pokud by někdo vyhrál s nízkou, dotovanou cenou, tak to může udělat jenom proto, aby získal výhodu, což to pro Rusko nebo pro Čínu tady bude. Samozřejmě bezpečnost není vždy ta nejlevnější varianta.

A mají momentálně všichni uchazeči šanci se zapojit, nebo už jsou tam podmínky, které nějakého uchazeče vyřazují?

Hovoří se o výkonu, který je do určité míry nevýhodný pro některé uchazeče. Na druhou stranu ruský projekt přesně odpovídá tomu výkonu 1200 megawatt, tak jak je to dneska požadováno. Samozřejmě i jiné společnosti deklarují, že jsou schopny takový výkon dodat, nicméně nemají přímo postavený referenční blok v tom konkrétním výkonu.

Když se vrátíme k vašim pozměňovacím návrhům, máte nějakou podporu jiných stran?

To jsem nezjišťoval. Očekávám, že by mohly získat podporu stran, které na nebezpečí Ruska a Číny poukazují. Budu se snažit přesvědčit vládní poslance, aby buď vláda udělala nějaké razantnější kroky k bezpečnosti České republiky, nebo aby podpořili tyto návrhy, a tím ta pojistka bude dána v zákoně.