Víkendové dění kolem koronaviru: karanténa v Itálii, nárůst případů v Česku i v Evropě i ‚Babišův výslech‘

Italská vláda přijala v noci na neděli opatření, kterými zcela uzavřela celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Benátsko)a Piemont, uvedlo ministerstvo zahraničí na webu. V karanténě je tak několik milionů obyvatel severní Itálie, a to až do 3. dubna.

V oblastech, na něž italská vláda kvůli šíření uvalila karanténu, byli i Češi. Ti se mohou vrátit domů. Na twitteru to uvedli ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat do celé Itálie.

Vedle Číny a Itálie hlásí nejvyšší počet úmrtí Írán. Bilance obětí se blíží už ke dvěma stovkám. Íránská letecká společnost IranAir se proto rozhodla zastavit i všechny lety do Evropy.

Česká republika reportuje už 31 nakažených koronavirem. Všichni pacienti mají mírný průběh nemoci , někteří jsou bez obtíží. Léčí se v pražské Nemocnici Na Bulovce a v nemocnici v Ústí nad Labem, postupně ale přibývá nemocných v domácí karanténě. Praha 18:07 8. 3. 2020 (Aktualizováno: 18:45 8. 3. 2020)

Nový typ koronaviru se v posledních dnech velmi rychle rozšiřuje do mnoha evropských států včetně Česka. Nejhůře je na tom stále Itálie, ale počty nakažených rostou i v Německu, Nizozemsku a Británii.

Karanténa na severu Itálie. V noci na neděli byla uvalena karanténa na 16 milionů lidí na severu země, oznámila to oznámila agentura AFP s odvoláním na dekret, který v noci na neděli podepsal italský premiér Giuseppe Conte. Omezení pohybu se týká i velkých měst, uzavřena jsou i kulturní zařízení nebo sportoviště včetně lyžařských středisek. V neděli večer země oznámila nová čísla: celkem se v Itálii nakazilo 7375 lidí, 366 zemřelo (od sobotního večera to bylo 133 lidí).

Nárůst případů v Německu a Francii. Počet případů infekce roste také v Německu, kde stoupl už na 1018. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci doporučil zrušit akce s více než 1000 účastníky, informovala agentura DPA. V Německu zatím nikdo na onemocnění nezemřel. Ve Francii evidovali v neděli večer 1126 nakažených, 19 lidí zemřelo.

Nizozemsko v neděli odpoledne oznámilo další dvě oběti nového koronaviru, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Podle n koronavirem Počet nakažených v zemi přesáhl 260. V Británii vzrostl počet nakažených téměř o 70 případů. Podle tamních médií to je dosud nejvíce za jeden den. Celkově byl ve Spojeném království koronavirus potvrzen u 237 lidí. Na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, v zemi dosud zemřeli dva lidé.

Česko

Nakažených novým typem koronaviru v Česku během víkendu přibylo téměř o polovinu. Potvrzených případů bylo v neděli odpoledne 31. Celkem 24 případů má souvislost s Itálií. Jde o lidi, kteří tam pobývali, dva se od nich nakazili. Čtyři případy mají vazby na americký Boston, u zbylých tří to nebylo jasné.

Třetím nakaženým je starší muž, který je s nimi v rodinném vztahu a nebyl v Itálii. Došlo tedy k přenosu v rámci rodiny. Pán nemá obtíže a zatím zůstává v domácí karanténě. K tomuto okamžiku je v ČR celkem 31 nakažených. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 8, 2020

Testováno bylo dosud v Česku podle ranních nedělních údajů ministerstva zdravotnictví 787 lidí.

Průběh nemoci byl u dosud známých infikovaných mírný, někteří jsou zcela bez obtíží. Léčí se v pražské Nemocnici Na Bulovce a v nemocnici v Ústí nad Labem, postupně ale přibývá nemocných v domácí karanténě. Zdravotníci jí začali dávat přednost, aby zůstala nemocniční lůžka volná pro lidi s případným vážným průběhem nemoci. Do jednotlivých krajů se postupně rozšířila možnost domácího odběru vzorků pro testování.

SVĚT

Vysoký nárůst nakažených pacientů hlásí Írán. Naopak Jižní Korea ohlásila, že od sobotního večera má nejnižší počet případů za nejméně jeden týden. V Číně, ze které se nový typ koronaviru rozšířil do světa, počet nových případů klesá.

V Jižní Koreji nové případy klesají. Jižní Korea v neděli ohlásila na 272 nových případů nákazy koronavirem od sobotního večera. Celkový počet infikovaných tím stoupl na 7313, oznámilo jihokorejské Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Přírůstek nových případů byl nižší než o den dříve a nejnižší za nejméně jeden týden. Úřady ale varovaly, že tyto počty mohou kolísat.

Írán má spolu s Itálií nejvyšší počet úmrtí na koronavirus mimo Čínu. Za posledních 24 hodin přibylo v zemi dalších 49 mrtvých, bilance obětí se tak blíží dvěma stovkám. Registrováno bylo také 743 nových pacientů s prokázanou nákazou, celkem je jich nyní v Íránu 6566. Na tiskové konferenci přenášené televizí zveřejnil nové údaje o epidemii v zemi mluvčí ministerstva Kijánúš Džahánpúr. Počty nakažených klesají v Číně. Čína v neděli ohlásila v pevninské části - tedy bez autonomního Hongkongu a Macaa - 44 nově potvrzených případů nákazy novým koronavirem během soboty, oproti 99 případům o den dříve. Nemoc COVID-19, způsobená koronavirem, si během soboty vyžádala 27 obětí, oproti 28 během pátku, uvedla agentura Reuters. Celkový počet obětí tím v pevninské části Číny stoupl na 3097.

Karanténa v Itálii. Premiér podepsal dekret, který nařizuje izolaci 16 milionům lidem na severu země Číst článek

Mimořádná opatření

V souvislosti s koronavirem zavádí i česká ministerstva mimořádná opatření. Například ministerstvo zahraničí rozšířilo doporučení necestovat na celé území Itálie a přestalo vydávat víza lidem v Íránu. Resort zdravotnictví pak vydal opatření týkající se 14denní karantény pro lidi, kteří se vrací Itálie.

Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničí doporučuje obyvatelům necestovat do Íránu, případně ze země odcestovat v co nejkratší době. Zároveň také nedoporučuje cestovat do celé Itálie.

Ministerstvo zahraničí doporučuje obyvatelům necestovat do Íránu, případně ze země odcestovat v co nejkratší době. Zároveň také nedoporučuje cestovat do celé Itálie. Ministerstvo zdravotnictví. Resort zdravotnictví od soboty nařídil dvoutýdenní karanténu po návratu z Itálie Čechům i cizincům, kteří v ČR trvale a přechodně žijí nebo pracují. Z nařízení ale vyjmulo některé profesionální řidiče a piloty. O tom, jaká jsou pravidla karantény, si přečtěte zde.

Resort zdravotnictví od soboty nařídil dvoutýdenní karanténu po návratu z Itálie Čechům i cizincům, kteří v ČR trvale a přechodně žijí nebo pracují. Z nařízení ale vyjmulo některé profesionální řidiče a piloty. O tom, jaká jsou pravidla karantény, si přečtěte zde. Ministerstvo dopravy . Resort dopravy posiluje informovanost cestujících o šíření koronaviru ve vlacích a na nádražích.

. Resort dopravy posiluje informovanost cestujících o šíření koronaviru ve vlacích a na nádražích. Kontroly na hranicích. Policie bude ve spolupráci s celní správou a hasiči od pondělí 9. března od 07.00 předávat cestujícím na hraničních přechodech Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí letáky s informacemi v češtině, angličtině a němčině.

V sobotu po jednání krizového štábu se o rozruch postaral ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a premiér Andrej Babiš. Když Vojtěch vysvětloval okolnosti své omluvy doktorce soukromé laboratoře, kterou v pátek lživě nařkl z toho, že špatně manipulovala se vzorkem a sama se nakazila, vložil se do dění na tiskové konferenci znenadání Babiš. "Řekněte přesně, kdo vám to řek," vybídl premiér ministra, kterému se do toho zjevně nechtělo. "Nebuďte slušnej," pokračoval Babiš. "Kterej úředník? Jméno!" přikázal premiér.

VÝSLECH ministra zdravotnictví premiérem živě před kamerami na tiskovce k opatřením proti nebezpečnému virusu.#krizovákomunikace pic.twitter.com/fc7ghUmIJq — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) March 7, 2020

