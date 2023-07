Letos už přibylo více solárních elektráren než za celý loňský rok. Česko přesto zaostává i za Polskem

Na střechách domů a v krajině stále přibývá solárních elektráren. V první polovině tohoto roku se jich stihlo připojit do sítě přes 45 000. Podle Solární asociace to je dokonce víc než za celý loňský rok. Praha 22:47 20. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku letos přibylo přes 45 000 solárních elektráren (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zájem o fotovoltaiku dokládají statistiky. Zatímco v roce 2022 solárních elektráren v síti přibylo 34 000, tak letos je jich už přes 45 000 o celkovém výkonu skoro 500 megawattů. Zájem je vidět u domácností i firem. A podle ředitele Solární asociace Jana Krčmáře pořád roste.

„V Česku jsme za první pololetí letošního roku postavili víc solárních elektráren než za celý loňský rok. A to jak do počtu elektráren, tak do výkonu. Stavíme je nejenom na rodinné domy, ale instalujeme i firemní elektrárny, kde čekáme do budoucna ještě větší nárůst,“ popisuje. V Česku je těchto elektráren přes 130 tisíc.

Výstavbu v Česku ale zároveň brzdí hned několik věcí.

„Výrazně rychleji by mohly přibývat třeba větší instalace, kdyby se odstranily některé administrativní bariéry, významně urychlily územní řízení a stavební povolení, kdyby některé úřady přestaly zbytečně blokovat výstavbu solárních elektráren. Velkou bariérou pro mnoho projektů jsou i památkáři,“ říká Krčmář.

I přes rekordní počty instalací tak Česko zaostává za okolními státy. Třeba za Polskem, kde byl letos instalovaný pololetní výkon víc než trojnásobný.

Bariéry se ale daří postupně odbourávat. A stát chce reagovat i zlepšením legislativy.

Jak se energie skladuje?

Rychleji je potřeba stavět nejen panely, ale i přídavné akumulační zdroje. „Dnes je v podstatě nejjednodušší postavit bateriový systém, ale samozřejmě je jistou formou akumulace uložení do tepla. Do budoucna to bude zejména elektrolyzér na vodík,“ říká předseda Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jan Fousek.

Zjednodušeně řečeno je nutné mít zdroje, do kterých energii posílat. Jinak by hrozilo podle Jana Fouska přetížení sítě. Jedno už jsme v Česku kvůli rozmachu solárů měli – o Velikonocích provozovatel energetické soustavy ČEPS na dvě hodiny odpojil stovky fotovoltaik kvůli nevyrovnanému výkonu.

Domácnosti nakupují spolu s fotovoltaikou téměř vždy i baterie. Konkrétně 95 procent letos připojených elektráren mělo i svůj vlastní akumulátor. Česko v tom překonává i většinu evropských zemí.

Důvodem jsou podle Fouska i dobře nastavené dotace, zejména z programu Nová zelená úsporám. Důležité taky je, že stoupá počet firem, které umí lidem fotovoltaiku nainstalovat. Problémy jsou teď spíše s jejich připojováním do sítě.