Havlíček: S Fideszem a Svobodnými jsme našli průsečíky v pohledu na Unii. V jiných věcech se lišíme

V Evropském parlamentu vzniká nová frakce, kterou chce vytvořit hnutí ANO spolu s maďarským Fideszem a rakouskými Svobodnými. „Nemůžeme říct, že si s nimi ve všem rozumíme. Ale našli jsme průsečíky v rámci nutných změn Evropské unie, pokud jde o migraci, což je největší hrozba, nebo energetickou politiku. Nemůžeme vyměnit fleky, které nám nabízeli v rámci frakce Renew, za náš program," zdůrazňuje první místopředseda hnutí Karel Havlíček. Interview Plus Brusel 20:00 3. července 2024

Hnutí ANO podle Havlíčka změnilo v průběhu let mnohé své postoje vůči Evropské unii, a to i proto, že ona samotná se velmi změnila.

„Podívejte, kde byla před deseti lety v konkurenceschopnosti vůči USA a Číně, v otázkách migrace nebo klimatických opatření. Ztrácí v ekonomické oblasti a začíná být vážná hrozba stran migrace, kterou nezvládla. To si možná v Bruselu neuvědomovali tolik jako lidé, kteří jsou v tom národním prostředí,“ upozorňuje.

Zatímco maďarský Fidesz i rakouští Svobodní, s nimiž chce ANO utvořit novou evropskou frakci, jsou vnímány jako strany se vstřícným postojem k Rusku, Havlíček ale deklaruje, že politika ANO vůči Ukrajině se nemění.

„Nekompromisně odsuzujeme agresora a jsme připraveni Ukrajinu dál podporovat. Hledáme spojence v rámci problému, který je třeba řešit,“ uvádí s tím, že zatímco válka na Ukrajině dříve nebo později skončí, Evropská unie tu bude stále.

Nová frakce by měla být představena příští týden, jednání ale stále probíhají. „Uvidíte, že to zdaleka není o Orbánovi, o Kicklovi ze Svobodných, ale že je to o dalších stranách, které se začínají klonit k tomu názoru, že ten progresivismus a aktivismus začíná Evropu táhnout ke dnu,“ uvádí první místopředseda ANO.

„Nemůžeme říct, že si s nimi ve všem rozumíme,“ pokračuje Havlíček. „Ale našli jsme průsečíky v rámci nutných změn Evropské unie, pokud jde o migraci, což je největší hrozba, nebo energetickou politiku. Nemůžeme vyměnit fleky, které nám nabízeli v rámci frakce Renew, za náš program.“

Dnes je tendence tvrdit, že vítězí strany extremistické či silně napravo, připomíná někdejší ministr průmyslu a také dopravy. „Ve skutečnosti je to ale spíš vzpoura proti odtržení politiky od reálného života, protože tradiční strany začínají lidi přehlížet,“ soudí.

Evropa suverénních států?

Evropská komise v minulosti kritizovala Maďarsko kvůli omezování nezávislosti médií či neziskových organizací. Na to má podle Havlíčka právo, stejně jako každý stát má právo kritizovat Evropskou komisi. Samotnému hnutí ANO prý ale kritika vlády Fideszu nepřísluší.

„Neznáme tamní detaily. Lidé si svobodně zvolili tyto strany a my to musíme respektovat. My můžeme hledat průsečíky v mezinárodní politice, v tomto případě vůči Evropské unii, a ty jsme našli,“ dodává stínový premiér.

Havlíček kritizuje tlak na stále větší federalizaci Evropské unie ze strany Komise a zasahování do práv členských zemí.

„Zásadně nesouhlasím se vznikem Evropy regionů, jak se to pojmenovalo, musí to být Evropa suverénních států, kdy Komise bude ctít pravidla hry, která se nastaví v jednotlivých zemích. A ty zase musí ctít pravidla tam, kde to má přesah do jednotného trhu, volného pohybu osob, zboží, služeb a tak dále,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.