Platy lékařů přece rostou. Někde se blíží 100 tisícům měsíčně, tvrdí ministr zdravotnictví Vojtěch

Opravdu hrozí českému zdravotnictví kolaps, jak upozorňují odbory? Nebo jim jde „jen" o už dřív slíbené plošné 10% navýšení platů? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestraník za ANO) to tak černě nevidí a informace o nějakých plošných protestech prý nemá. Co ale má, jsou analýzy o výdělcích a lékaři na tom prý špatně určitě nejsou. Interview Plus Praha 22:23 25. září 2018

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je už od 17. srpna ve stávkové pohotovosti. Podle oficiální zprávy je to kvůli neúspěšně probíhajícím jednáním o zvyšování platů a mezd a nedodržení dříve daných slibů. „Jednali jsme s předsedkyní svazu Dagmar Žitníkovou a já z toho vyrozuměl, že je srozuměna s naším návrhem,“ říká ministr zdravotnictví Vojtěch.

Naráží tak na požadavek odborů, které chtějí splnění slibu minulé politické reprezentace na plošné 10% navýšení mezd. Druhý problém je pak s nedodržováním zákoníku práce u práce přesčas. „V tuto chvíli nemáme žádné informace, že by se chystaly nějaké protesty, ani kvůli kontrolám dodržování zákoníku práce. Je to ale jejich právo a s tím nemohu nic dělat,“ dodává.

Podle šéfky odborového svazu Žitníkové se ale úplně běžně v nemocnicích stává, že „sestřičky, které by měly mít maximálně 15−16 dvanáctihodinových směn, jich mají i víc než 22. Odliv zaměstnanců z nemocnic je pravděpodobný a 10% navýšení platů mělo být základním stabilizačním prvkem,“ prohlásila pro iDnes.cz.

Práce přesčas? Chtějí si přivydělat...

„Rozhodně to není celoplošný problém, ale taky je možné, že by kolaps mohl v některých nemocnicích opravdu nastat. Znám celou řadu nemocnic, kde je zákoník bez problémů dodržován. Taky je ale třeba říct, že někteří lékaři slouží přesčasy dobrovolně, protože si chtějí přivydělat,“ odpověděl ministr Vojtěch na otázku, jestli tedy opravdu nehrozí kolaps zdravotnictví.

Na krocích, které postupně povedou ke kýženému cíli, se prý ale musí pracovat postupně. „Není to jen otázka peněz, ale i dalších motivačních prvků a změn pracovních podmínek v současné feminizované medicíně… Třeba vytváření dětských skupin nebo školek, nastavení výsluh, postgraduálního vzdělávání, systému předčasných důchodů nebo podobných výsluh, jako máme v ozbrojených složkách,“ vyjmenovává.

Osmihodinová práce z vás „neudělá“ špičkového doktora

Na druhou stranu, současné znění zákoníku práce podle Vojtěcha ani neodpovídá aktuálním potřebám našeho zdravotnictví. „Erudovaní významní profesoři mi říkají, že kvalitní lékař nevyroste z někoho, kdo pracuje osm hodin denně. Je to všechno o praxi… A toto rozhodně nepovede k vyšší kvalitě našeho zdravotnictví.“

A co 10% navýšení platů? „Naše představa je, že by nemělo dojít k plošnému navýšení platů, protože problémy jsou rozdílné nemocnice od nemocnice. V příštím roce se ale mzda zdravotním sestrám (i nižšímu zdravotnímu personálu, jako jsou třeba sanitáři), zvýší, a to plošně a o 7 %. Počítáme ale i podporou směnnosti, tedy navýšení směnného příplatku pro sestry o 5 tisíc (pro sanitáře o 2 tisíce Kč/měsíčně).“

Platy se zvýší, ale...

Podle ministra jsme v situaci, kdy proběhlo dohadovací řízení o úhradách na rok 2019 a do nemocnic půjde 13,6 miliard. „Po debatě s odbory a nemocnicemi si pořád myslíme, že by mělo jít o cílené řešení, ne plošné. Navyšovat budeme, ale jen tam, kde peněz chybí nejvíc. Taky chceme, aby se zvýšila mzda i mladým, začínajícím lékařům, které potřebujeme dostat do nemocnic.“

Celkově na tom prý ale čeští lékaři zrovna špatně nejsou. „Celkově se dá říct, že platy lékařů rostou. V průměru se blíží i 100 tisícům měsíčně. Když říkám v průměru, tak myslím za celou hlavně fakultní, tedy státní příspěvkové nemocnici. Některé i menší nemocnice, které se snaží lékaře nalákat, nabízejí velmi slušné platy. Třeba rumburská nemocnice hledala primáře porodnice, kterému nabízela, tuším, až 200 tisíc měsíčně,“ dodává Adam Vojtěch.