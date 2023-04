Foldyna: Nejsem pro boj, ale pro spolupráci SPD, PRO i Trikolory. Konkurujeme si, ale máme společný cíl

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna vystoupil na nedělní demonstraci na Václavském náměstí v Praze. Protest organizoval předseda partaje PRO Jindřich Rajchl, který pozval i zástupce jiných opozičních stran. Jako jediný ale vystoupil Foldyna, který v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětluje, že by chtělo hnutí SPD s podobnými politickými subjekty spolupracovat. „Ohrožení se necítíme. I my potřebujeme partnery, musíme mít koaliční potenciál,“ tvrdí. Rozhovor Praha 6:45 18. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Foldyna na pódiu sdělil, že vláda tahá děti českých občanů do války | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jindřich Rajchl říkal, že chce na demonstraci i zástupce parlamentních opozičních stran. Z těch jste tam byl nakonec jediný. Jak jste se na tom dohodli, že tam přijdete a vystoupíte?

Přiznám se, že jsme se o ničem nedohadovali. Viděl jsem video pana Rajchla, kde hovořil o tom, že Foldyna by mohl vystoupit na té demošce, a vyzval mě, jestli bych tam nevystoupil. Tak jsem přišel, protože jsem chodil i na předchozí demonstrace.

Ano, viděl jsem, že jste byl minule pod pódiem.

No… Nikam jsem se necpal, přece jenom je to demonstrace někoho jiného.

Bavil jste se o tom s vedením SPD, s předsedou Tomiem Okamurou nebo místopředsedou Radimem Fialou, jestli je to dobrý nápad?

S panem předsedou jsem se o tom bavil, že tam budu vystupovat.

Takže vám to schválili?

Bavil jsem se s ním o tom, považoval jsem to za správné a pan předseda mi to nezakázal. Když jsem v neděli viděl reakci pana předsedy (po nedělní demonstraci – pozn. red.), tak vyjádřil přesně to co já. Bylo tam několik desítek tisíc lidí, kteří vidí problémy této země a situaci stejně, jako ji vidíme my.

Vystoupil jsem tam, protože jsme k tomu všemu v zásadě solidární. Nejsme ve sporu. Možná že si s panem Rajchlem a PRO konkurujeme. Nicméně idea toho, že chceme rozhýbat českou občanskou scénu, aby věci řešila, je společná.

Byl jsem rád, že jsem tam dostal prostor, a myslím, že to splnilo to, co jsem od toho chtěl. Lidi viděli i politika SPD.

Zmínil jste, že si možná konkurujete. Z nedělního průzkumu Kantaru pro ČT vyšlo SPD na osm procent a straně PRO poprvé naměřili tři procenta. Agentuře vyšlo, že zhruba tři čtvrtiny jejich podporovatelů pocházejí z řad voličů SPD. Neberete to tak, že jim vlastně svou účastí na demonstraci pomáháte?

Největším problémem naší země není to, jestli si konkurujeme, ale špatná vláda Petra Fialy (ODS), která vede český průmysl a českou společnost do záhuby. To je pro mě víc, než jestli si konkurujeme, nebo pomáháme.

Jestli budou v příštím Parlamentu vedle nás lidé z PRO a další, kteří budou vidět stejný problém ve vládě Petra Fialy, která nereprezentuje zájmy českého státu a českých voličů… Ono se to nějak vyřeší. Do voleb je ještě dva a půl roku.

Jestli mohla vzniknout pětikoalice, proč by nemohla vzniknout třeba trojkoalice proti nim?

Spolupráce, ne boj

Takže se jimi necítíte ohrožení?

Ne, v žádném případě. SPD je parlamentní strana pevně zakotvená ve spektru vlasteneckého cítění a mínění. I my potřebujeme do Parlamentu partnery, musíme mít koaliční potenciál.

To mě zaujalo, protože Tomio Okamura rád říká, že SPD je „jediné schopné a silné vlastenecké hnutí“. Před pár dny vyšla zpráva o tom, že jednáte s Trikolorou o spolupráci při kandidatuře do krajských voleb, teď mluvíte o PRO jako možných koaličních partnerech v příští Sněmovně. Dochází tedy u SPD k částečnému ustoupení od toho, že chcete být jasným hegemonem tohoto spektra?

Hegemon… To je slovíčkaření. Kdybychom byli jedinou opoziční stranou a nebyli schopni být součástí vlády, tak by vůbec nemělo smysl, proč by nás veřejnost měla volit.

Domnívám se, že si do jisté míry vzájemně konkurujeme, ale společný cíl je Česká republika na prvním místě. To je pro nás axiom a měl by být i pro pana Rajchla i paní Majerovou (předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová – pozn. red.).

Je tu poptávka ze strany veřejnosti, která chodí na demonstrace, že by chtěla, aby se spojily subjekty se stejným smýšlením nebo velmi podobným pohledem na věc.

A jak byste si takové spojení prakticky představoval?

Zaprvé jsem řadový poslanec a řadový člen, nejsem žádný funkcionář ani okresního formátu, takže já můžu mít představ hodně. Důležité ale bude to, jak se dohodne vedení strany.

Variant je dost a přinese to až čas. V této chvíli nebudu spekulovat, co to bude. Může to být trojkoalice, čtyřkoalice nebo to může být podpora, může vzniknout nějaké účelové volební uskupení, které by do sebe absorbovalo tyto politické strany. Netroufám si to všechno pojmenovat a myslím si, že na to je čas.

Takže když to shrnu, tak nejste pro boj, ale spíš pro spolupráci.

Rozhodně nejsem pro boj mezi subjekty a vzájemném konkurování si, jsem pro velmi sofistikovanou spolupráci a marketing, abychom byli schopni zastavit v příštích volbách dnešní vládu.

(Ne)podpora Babiše

Po prvním kole prezidentských voleb jste jel vyjednávat o možné podpoře SPD Andreji Babišovi (ANO) pro druhé kolo. Nakonec to nedopadlo, protože SPD nakonec řekla: „Nevolte provládního kandidáta Petra Pavla.“ Babiše jste ale explicitně nepodpořili. Jak jste se na tom tehdy ve straně domlouvali?

Není se k čemu vracet. SPD sice nevyjádřilo explicitní podporu, ale šlo o druhé kolo, a když jsme řekli, že nebudeme volit Petra Pavla, tak nám zbýval jenom Andrej Babiš.

SPD v žádném případě neřekla nevolte Babiše. To neřekl nikdo z vedení, ani z členů, nepamatuji si, že by to někde zaznělo. Čili byla to nepřímá podpora Babiše. Většina členů a veřejnosti, která je ovlivněná politikou SPD nebo se dívá na svět stejně jako SPD, tak volila Babiše.

A nějaké slovíčkaření nebo to, že si to vzájemně náš předseda a Babiš vysvětlovali… To už je kolorit.

Cítím z vás, že vy byste byl pro, aby SPD vyjádřila Babišovi jasnou podporu.

Byl bych pro, abychom nespokojené veřejnosti dali jasný signál, že jsou tu politické subjekty, které jsou schopny spolupracovat a dělat pronárodní politiku, která klade větší důraz na potřeby obyvatel a že jsou tyto strany schopny se spojit.

Počítáte mezi tyto subjekty i ANO?

Domnívám se, že ANO nelze nepočítat. Můžeme si říkat, že ANO má Ditu Charanzovou, se kterou bych opravdu nechtěl mít ani společný stan. Sami si musí některé věci vyříkat, ale ANO je fenoménem a velmi silným subjektem, který je v oponentuře ke stávající vládě.

Babiš ale po prezidentských volbách řekl, že bude usilovat i o voliče SPD, což vůči vám není úplně přátelské.

Heleďte, každý dělá, co umí. Politický marketing je ošidná věc. Každý chce uspět.