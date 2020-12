Vysokorychlostní váhy na dálnicích mají další potíže. Ta u Brna není správně kalibrovaná

Systém vysokorychlostního vážení přetížených kamionů na českých dálnicích má další potíže. Ředitelství silnic a dálnic musí podle zjištění Radiožurnálu opravit vážní soustavu na D2 nedaleko Brna. Technici tam zařízení nainstalovali na jaře, není ovšem správně kalibrované. Státu tak dál unikají miliony korun na vybraných pokutách. Dosud ani není vyřešené zatím prakticky nemožné vymáhání pokut od zahraničních dopravců. Brno 8:28 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém vysokorychlostního vážení přetížených kamionů na českých dálnicích má další potíže. Ředitelství silnic a dálnic musí podle zjištění Radiožurnálu opravit vážní soustavu na D2 nedaleko Brna (ilustryční foto) | Foto: Ondřej Jánoška | Zdroj: Český rozhlas

„Prověřujeme to z hlediska kvalit povrchu. Ta váha musí mít určité parametry, které jsou poměrně přísné, a jejich dodržování je velmi složité a technologicky není jednoduché. A zde se zdá, že ta technologie dodržena nebyla. To znamená, že tam máme nerovnosti takového rázu, které by ty výsledky vážení mohly zpochybňovat,“ potvrzuje generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl potíže s váhou na D2.

Silničáři od loňska nainstalovali v Česku tři takové váhy. A to na D35 u Olomouce, na D5 u Plzně a na D2 u Brna. Pro neznalého řidiče jde o skoro nepostřehnutelnou soustavu kamer, senzorů a indukčních smyček na asi sto metrech vozovky. Stálo to dohromady třicet milionů korun. Náklady porostou.

„Znamená to nějakou investici, ale relativně drobnou. Je to o nějakém odfrézování, případně by se musela ta současná deska nahradit novou deskou tak, aby ta váha byla v pořádku zkalibrovaná. V tuto chvíli z hlediska měření nemá vyhovující parametry tak, aby mohla být funkční,“ dodává Mátl.

Silničáři na problémy přišli nedávno. Ještě v létě totiž tvrdili, že všechny váhy jsou funkční a certifikované.

Data na CD a DVD

Není to jediná potíž. Radiožurnál už v létě upozornil, že třem úřadům – v Nýřanech, v Olomouci a v Židlochovicích -, které mají mít na starosti vymáhání pokut, nechodí z vah žádné údaje.

Soubory s videozáznamy přestupků jsou totiž příliš velké na posílání datovými schránkami, na čemž trvalo ministerstvo dopravy. Úřady tak budou dostávat data na CD, respektive DVD.

„Já jsem teda rád, že už jsme se ocitli v moderní době, protože jsem měl obavy, že nám to budou posílat na kamenných deskách, ale evidentně už jsme dál,“ komentuje ironicky starosta Židlochovic Jan Vitula z TOP 09.

„Zatím nevíme, jak nám ta CD budou chodit, teprve zkoušíme testovací provoz prověřování přestupků. Měli bychom je ale dostávat pravidelně. A dá se očekávat, že za rok dostaneme terabajty dat, takže asi budeme mít pěkný sklad CD. Kdyby to ale šlo datovými schránkami, tak se zhroutí,“ dodává Vitula.

Židlochovický úřad i proto počítá s tím, že bude muset rozšířit své datové úložiště, což může vyjít na asi milion korun.

Pokuty za stovky milionů

Ministerstvo dopravy ujišťuje, že nejde o definitivní řešení. „Do doby, než Ředitelství silnic a dálnic zřídí datové úložiště, budou podněty předávány na datových nosičích. Jakmile bude datové úložiště zřízeno, budou podněty předávány jeho prostřednictvím,“ potvrzuje mluvčí ministerstva František Jemelka.

Šéf státních silničářů Radek Mátl věří, že se minimálně špatnou váhu na D2 podaří zprovoznit v první půlce příštího roku. Váhy na dálnicích už nyní odhalují až stovky přetížení denně.

„Počet detekovaných přetížených souprav je místo od místa různé, záleží třeba i na dni v týdnu. Ale každé z instalovaných vážení detekuje desítky a v jednom případě až stovky přetížení denně,“ potvrdil už dřív mluvčí silničářů Jan Rýdl.

Pokuty za to by hrubým výpočtem sahaly jen za letošek do stovek milionů korun. Za takové peníze by bylo možné modernizovat či postavit několik kilometrů dálnic. Ovšem v případě, že by úřady dokázaly všechny pokuty vybrat, protože s přetíženými auty jezdí i podle zkušeností policie často právě zahraniční firmy. Na to dlouhodobě upozorňuje sdružení nákladních dopravců ČESMAD Bohemia.

Mýtný systém

„Pokud to totiž někdo chce zautomatizovat jako třeba u rychlostních radarů, tak to dopadá opět jen na tuzemské dopravce. Protože tady neumíme zjistit totožnost těch vozidel. U překročení rychlosti se pokuty do zahraniční zasílají, ale tady ne, protože z evropského systému neumějí zjistit, kdo je majitelem vozidla. Je to systém, který vyloženě znevýhodňuje naše dopravce, protože je zaměřen pouze na ně a nechává na zahraničních, aby si tu dělali, co chtěli,“ popsal Radiožurnálu letos v létě mluvčí ČESMADu Martin Felix.

Zjednodušeně řečeno – české úřady se dostanou k údajům o zahraničním majiteli kamionu, pokud řidič překročí rychlost, nebo projede na červenou, což je ohrožení bezpečnosti. Přetížení auta ale do takové kategorie podle evropské směrnice nespadá a úřady v takovém případě provozovatele auta neodhalí.

„Těch možných řešení jsou spousty. Jde i o evropskou databázi a vymahatelnost u zahraničních dopravců přes evropské právo. Není to ale úplně jednoduché. Jedna věc je zjistit samotného dopravce a samotné vozidlo, druhá věc je vymahatelnost od toho zahraničního řidiče a majitele té společnosti. To jsou problémy i s mýtem, natož bohužel i s přetíženými kamiony,“ vysvětluje Mátl.

Právě mýtný systém by ale mohl řešení přinést. „Silniční správní úřady mají možnost získat údaje z evidence údajů o mýtném, tedy informace o vozidle registrovaném v zahraničí. O údaje silniční správní úřad žádá písemně provozovatele Systému elektronického mýtného, tedy Ředitelství silnic a dálnic. Počínaje příštím rokem se budeme zabývat možností automatizovaného vyhledávání údajů v evidenci údajů o mýtném, a to společně s dodavatelem systému a Ředitelstvím silnic a dálnic,“ potvrzuje mluvčí ministerstva dopravy Jemelka.

Pro obce zřejmě nevýhodné

Stát tedy až víc než rok po instalaci vah začíná řešit, jak je naplno využít k tomu k jejich pravému účelu. V praxi to znamená, že velká část řidičů a firem se může pokutě za přetížený náklad vyhnout, pokud je samozřejmě namátkově nezkontroluje třeba policejní hlídka.

Starosta Židlochovic Vitula taky upozorňuje, že se městu vybírání pokut zřejmě příliš nevyplatí. Obce z nich dostanou 15 procent, zbytek si rozdělí stát (40 procent), jakožto majitel silnice, a příslušný kraj (45 procent).

„Zatím ještě nevíme, jak to bude. Jestli se to ale v něčem vrátí, tak alespoň v tom, že se firmy v tomto směru začnou chovat zodpovědně. Pak to všichni pocítíme v tom, že silnice budou v daleko lepším stavu. Náklaďáky ty silnice ničí víc než osobní auta. Vidíme to třeba u naší pískovny. Udělá se tam nový povrch a za měsíc je ten asfalt shrnutý, protože tam brzdí přetížené náklaďáky,“ potvrzuje Vitula.

Vážící systém na českých dálnicích má problémy dlouhodobě. Nejvyšší kontrolní úřad loni upozornil, že celý ministerský projekt má velké zpoždění. Původně ho resort měl spustit už v roce 2016. Některé kraje to stihly na svých silnicích mnohem dřív a do konce roku 2018 jich dokázaly zprovoznit pět. Jednu třeba ve Velkém Meziříčí na Vysočině.