‚Kořist‘ si schovával pod postelí, chlubil se jí, říkají svědci o Čechovi souzenému za rabování na Ukrajině

V případu Filipa Simana, který je obžalovaný z toho, že během svého působení na Ukrajině raboval ve válečné oblasti, poprvé vypovídali svědci. Během pondělí se v jednací síni vystřídala i trojice jeho spolubojovníků. Podle nich se Siman získanými cennostmi před ostatními chlubil. A dokonce plánoval přes Slovensko převážet z Ukrajiny ruční granáty, které chtěl v Česku prodávat. Za plenění a službu v cizí armádě mu hrozí až výjimečný trest. Praha 20:12 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Siman, obžalovaný z nelegální služby v ukrajinské armádě a z plenění v místě válečných operací. Sám vinu odmítá | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Sedmadvacetiletý Filip Siman se před soud dostal zhruba po dvou letech. Jako člen dobrovolnického praporu ukrajinské armády Karpatská Sič prodělal na Ukrajině výcvik a následně hlídkoval u měst Irpiň a Buča v Kyjevské oblasti.

Z čeho je Filip Siman obžalovaný Obžaloba viní Filipa Simana ze dvou trestných činů: Služba v cizích ozborjených silách: Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. Plenění v prostoru válečných operací: Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem. Příprava je trestná.

Podle police a státního zastupitelství ale nedělal jen to. Siman si měl podle podané obžaloby opakovaně přivlastnit nejen věci padlých vojáků, ale i civilních obyvatel. Sám v rozhovoru pro iROZHLAS.cz přiznal, že šlo třeba o stříbrné plakety, značkové sluneční brýle či masku ze zničeného Antonova AN-225 Mrija.

Státní zástupce Martin Bílý navíc v obžalobě zmiňuje i šperky, hotovost či čtečku knih. To ale obžalovaný Filip Siman před soudem už ve čtvrtek odmítl s tím, že neraboval – některé z věcí si prý nechal na základě svolení ukrajinského velení.

Plánoval převážet granáty

To ale rozporují výpovědi svědků, jeho spolubojovníků. Podle nich totiž byli dobrovolníci na Ukrajině jasně poučeni o tom, že civilistům věci brát nesmějí. Mohli prý pouze využít věci padlých nepřátel, kterými se mohli takzvaně „dovybavit“.

„Mohli jsme brát jenom to, co bylo potřeba. Například, když jsme potřebovali spát, brali jsme si postel, matrace. Nesměli jsme brát jiné věci civilistům, žádnou elektroniku. Rusové v naší oblasti přímo nepůsobili, takže to nepřipadalo v úvahu,“ vypověděl jeden z tehdejších dobrovolníků na Ukrajině Matěj P.

Policie prověřuje dva české dobrovolníky, kteří se zapojili do bojů na Ukrajině. Podezřívá je z plenění Číst článek

Podle Jakuba Š., který byl přímo součástí Simanovy skupiny, se údajně v jednotce vědělo, že někteří její členové sbírají v opuštěných domech cennosti. Sám některé z předmětů viděl v krytu, ve kterém se jednotka schovávala. Siman se tam měl získanou „kořistí“ před svými spolubojovníky dokonce chlubit.

„Bavili se o tom. Filip si to skladoval v taštičce pod postelí. Jednalo se o bezpečnostní schránku zelené barvy, ve které mělo být stříbro a zlato. Další věc je, že se Filip nechal s jedním prstenem, který našel, vyfotit. Byl to stříbrný prsten s nějakým osazením, kamenem,“ popsal s odkazem na fotografii, která se objevila také v médiích.

„Vím, že si pro ten prsten někdo přišel. Neřešilo se to veřejně před jednotkou, takže podrobnosti neznám. Ale ten štábní, co tam přišel za Filipem, byl hodně naštvaný,“ vzpomínal Jakub Š., podle kterého si Siman z prohledaných domů odnesl třeba i „zlaté brýle“ či nůž s logem jednotky Karpatská Sič. Ten měl ostatně Jakubovi Š. také nabízet.

Podle výpovědi Matěje P. měl ale Siman i další plány. Před svými spolubojovníky se údajně zmínil, že by mohli vozit na slovenské hranice ruční granáty i granáty do RPG, které by pak mohli prodávat do Česka. „To jsem přímo slyšel, když se bavili mezi sebou v pokoji, kde jsme spali, po jednom z jeho návratů z Irpině,“ dovysvětlil.

Obžalovaný Filip Siman jde k soudu vedený eskortou | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Svědci se zároveň shodli na tom, že Siman selhával i jako velitel jednotky. „Ta jednotka se pod jeho velením hroutila, věčně tam nebyl. Pořád při hlídkách chodili na jiná území, než měli - svědčí o tom fotky,“ popsal Jakub Š. s tím, že právě proto se nakonec rozhodl z jednotky odejít a vrátit se zpět do Česka.

„Nedával nám rozkazy ani rozpis hlídek, byl pořád pryč,“ reagoval shodně svědek Jurij D., který u jednotky působil jako překladatel. Ten měl – stejně jako Siman – chodit hlídkovat a provádět takzvané začišťovací operace. Jako jediný ale odmítl, že by u Simana viděl nějaké cennosti. Připustil však, že se s ním pohádal kvůli dvěma červeným baretům, které obžaloba v soupisu zcizených věcí také zmiňuje.

Vinu odmítá

Simana zadržela ukrajinská armáda kvůli podezření z rabování v dubnu 2022. Po prvních výsleších ho předala tamní policii, která ho následně propustila. Siman pak odcestoval zpět do České republiky. Tím ale pro něj případ neskončil. V Česku se totiž o něj začala zajímat Národní centrála proti organizovanému zločinu a před rokem mu sdělila obvinění z nepovoleného působení v cizí armádě a také z plenění v prostoru válečných operací.

Dobrovolník Daniel prověřovaný NCOZ kvůli rabování: Nekradl jsem, pouze jsem převážel granáty Číst článek

Siman svou vinu přesto odmítá. Na Ukrajinu se podle svých slov vydal, protože z ní jeho rodina pochází. Ačkoliv věděl, že jel na Ukrajinu bez patřičného povolení prezidenta, vycházel z veřejných prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS) a tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, že lidem, kteří se v ukrajinské armádě rozhodnou sloužit, je garantována beztrestnost formou abolice. Už dříve navíc popsal, že se do země vydal pod záštitou ukrajinského velvyslanectví.

Všechny cennosti, které našel, pak údajně odevzdával „na štáb“, kde se evidovaly. Stejně tak elektronika, která podle něj mohla obsahovat zpravodajské informace. To, že se u něj našly stříbrné plakety, nepopírá – velení mu údajně řeklo, že si tuto cennost může ponechat. Odmítl ale, že by si nechal další šperky, hotovost nebo třeba značkové brýle, o kterých se zmiňuje nejen obžaloba, ale i svědci. Sám si měl ponechat pouze kyslíkovou masku ze zničeného Antonova, jako vzpomínku.

Část rozhovoru s dobrovolníkem Filipem o nálezu stříbra iR: Co jste zapíral? FILIP: Kde jsem přišel třeba k určitým věcem a kde jsou ti a ti kluci a jejich jména.

Co jste zapíral? iR: Ke kterým věcem? FILIP: No třeba ta stříbrná cihlička.

Ke kterým věcem? iR: Stříbrná cihlička? FILIP: Stříbrná cihlička to byla jakási.

Stříbrná cihlička? iR: A kde jste ji teda vzal? FILIP: V Irpini.

A kde jste ji teda vzal? iR: To jste si jenom tak vzal?

FILIP: Ano. A nahlásil. Jsem ji nahlásil štábu.

To jste si jenom tak vzal? iR: Proč jste ji vzal? FILIP: Když čistíte ty budovy a máte podezření na ruský štáby, tak berete dokumenty, berete všechno, co tam je. Takže když tam máte trezor, skříň, cokoliv, tak to prostě vytáhnete, abyste si to pročísli. Bylo tam stříbro, byly tam papíry, citlivý informace, nějaký zbraně, všechno se to vzalo na štáb, nafotilo, zaevidovalo. To stříbro jsem měl u sebe už dva týdny, všichni o tom věděli. Na štábu mi řekli, že si ho můžu nechat. Já jsem všechno hlásil, hlásil jsem to každýmu.

Proč jste ji vzal? iR: Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? FILIP: Ano.

Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? iR: Nepřipadalo vám to zvláštní? FILIP: V tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem to nahlásil, bylo mi řečeno, že chtějí jenom zpravodajské informace. Zbytek je nezajímá.

Nepřipadalo vám to zvláštní? iR: Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu.

FILIP: Vy byste to tam nechal? Tak jste asi poctivější než já.

Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu. Podrobnosti o případu ve článku ZDE.