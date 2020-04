‚Zapomněli na nás.’ Koronaviru se bojí i pohřební služby, podle ministerstev se od zemřelých nenakazí

V takzvané první linii s koronavirem bojují lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky v sociálních službách nebo prodavačky. Podle mluvčího Asociace soukromých pohřebních služeb Jaroslava Mangla by se k nim měli zařadit i pracovníci pohřebních služeb a krematorií. „Stát nás nechal na holičkách,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Ministerstvo pro místní rozvoj je proto nově chce podle mluvčího Viléma Frčka zařadit do nejrizikovější skupiny. Praha 6:00 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo doporučuje pracovníkům pohřebních služeb nosit rukavice a voděodolný oděv (ilustrační foto) | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav se shodují, že riziko nákazy je nízké. „V zásadě tam příliš riziko nevidíme. Neměli by se pochopitelně dostávat do kontaktu s tělními tekutinami, ale pokud zachovávají doporučená opatření, tak by pro ně neměl být zvláštní režim,“ řekl redakci ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. „Samozřejmě by ale měli mít respirátory, to je jasné,“ dodal.

Podobně se v dokumentu z 30. března vyjadřuje i ministerstvo zdravotnictví, které text konzultovalo i se Státním zdravotním ústavem. Zároveň ale uvádí, že „virus může přežívat na různých površích hodiny až dny, proto je možné, že virus přežívá také na tělech zemřelých.“ A podobná stanovisko v reportu má i Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí.

Pohřební služby se o své zaměstnance přesto bojí a přistupují ke každému tělu, jako kdyby se od něj mohli nakazit.

Zažil to i Tomáš K. z Olomoucka, který se nakazil koronavirem. Kromě toho, že musel bojovat s nemocí, během karantény zemřel na infarkt i dědeček jeho manželky, který s nimi žil ve společné domácnosti.

„Problém byl ale sehnat pohřební službu. Volal jsem dvěma, které si mě přehazovaly, nebylo to vůbec důstojné. Nejdřív měli přijet do pár minut, pak slíbili, že do hodiny, a nakonec přijeli až za šest hodin!“ popsal reportérům Radiožurnálu. „Neměli na sobě vůbec žádné speciální oblečení jako lékař, který ohledával dědu v šest,“ dodal.

Podle mluvčího ministerstva pro místní rozvoj Viléma Frčka pohřební služby mají právo na to, aby odmítly odvést zemřelého a to nejen kvůli nemoci covid-19.

‚Jsme v první linii‘

Mluvčí Asociace soukromých pohřebních služeb Jaroslav Mangla označil za rizikovou zejména manipulaci s tělem. „Nakládá se za nohy a ruce a ukládá se do vaku a do auta. Během toho se zmáčkne hrudník, tělo vydechne a může vydechnout i virus. Proto i my jsme v první linii,“ popsal pro iROZHLAS.cz. Upozornil ale i na to, že nikdo nemůže vědět, jestli není nakažený někdo z pozůstalých.

Ministerstvo zdravotnictví v takových případech doporučuje, aby pracovníci pohřebních ústavů nosili rukavice a voděodolný oděv. Pro pitvy by potom lidé měli nosit respirátory FFP2 nebo N-95. Ochranné pomůcky ale pohřební služby od státu dostaly až v minulém týdnu.

V polovině března proto začaly nedostatek ochranných pomůcek řešit pohřební služby tzv. po vlastní ose. „Když jsme viděli, že nás stát nechává na holičkách, tak jsme sehnali dezinfekci. Objednali jsme roušky a respirátory FFP2 z Číny, ty by měly brzo dorazit,“ okomentoval to Mangl.

Respirátory a jednorázové lampy potom zaměstnanci pohřebních služeb nechávali v noci pod ozonéry a germicidními lampami, aby je vydezinfikovali.

Kromě běžných ochranných pomůcek začali používat i stará prostěradla. „Rozstříhali jsme je, složili a namočili do virucidních roztoků. Takovou ‚roušku’ pak dáváme zemřelým přes obličej. Když dojde k výdechu, zůstane to pod látkou,“ vysvětlil. Podle doporučení ministerstva zdravotnictví dezinfikují tělo a vak, ve kterém je zemřelý uložený.

Kvůli pomůckám a radám napsala asociace na vládu a několik ministerstev, přišla ale jen „mlhavá“ odpověď „Zemřelý nemůže být zdrojem kapénkové nákazy, která se přenáší vzdušnou cestou. Může být pouze zdrojem nákazy přenesené dotykem,“ stálo v odpovědi ministerstva zdravotnictví na jednu z otázek.

Ministerstvo situaci řeší

Frček ale redakci řekl, že se snaží pohřebním ústavům pomoct. Předminulý týden s jejich zástupci jednali na videokonferenci a napsali do krajů, aby se při rozdávání pomůcek nezapomínalo ani na tyto instituce.

„Dále ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ve spolupráci s ministrem životního prostředí zajistila přednostní dodávky dezinfekčního prostředku působícího proti novému typu koronaviru pro pohřební služby, a to v množství 2000 litrů,“ popsal. „Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž požádalo Správu státních hmotných rezerv o zajištění 15 000 vaků pro zemřelé,“ doplnil.

Zároveň budou podle Frčka i zaměstnanci pohřebních ústavů, krematorií a správ hřbitovů „nově zařazeny mezi do profesí v první linii“.

Dodávky od kraje

Situaci už během března, ještě před doporučením ministerstva pro místní rozvoj, začali sami řešit například v Jihočeském kraji, kde vybrali podle okresů sedm pohřebních služeb a těm dodávají ochranné pomůcky.

„Viděli jsme situaci v Itálii a ve Španělsku a tak jsme si řekli, že musíme pohřební služby chránit. Kdyby vypadli, bude to velký problém,“ vysvětlila serveru iROZHLAS.cz vedoucí krizového štábu v Jihočeském kraji Marta Spálenková. „Kdyby byl dostatek, tak si je dokážou zajistit sami, ale takhle jsme museli přejít k optimalizaci,“ doplnila.

I ostatní služby mohou podle Spálenkové odvážet nebožtíky, u kterých bylo podezření na onemocnění covid-19 nebo byli přímo nakažení, kraj jim ale nezaručuje stálý příjem respirátorů, dezinfekce a podobně.

