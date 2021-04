Poslanci opět řeší manželství homosexuálů. Návrh na jeho uzákonění je ve sněmovně tři roky

Sněmovna ve čtvrtek pokračuje úvodní debatou o navrhovaném uzákonění manželství homosexuálů. Zatím vystupují na mimořádné schůzi kritici této snahy, podle zastánců jsou pozice dané. Ve hře je také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Debatu o předlohách, jež se týkají manželství, zahájila sněmovna před třemi lety. Pak se k diskusi vrátila předloni v březnu. Následné snahy o pokračování projednávání novel nebyly úspěšné. Video Praha 11:59 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda z ODS podotkl, že je známo, že žádný z návrhů nemá ve sněmovně většinu. Proto se předlohy podle něho neprojednávaly. „Teď si tady hrajeme na nějakou kulturní válku,“ řekl Benda, který s manželstvím párů stejného pohlaví nesouhlasí.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že hnutí nemá nic proti registrovanému partnerství ani proti homosexuálům. „Ale manželství je prostě svazek muže a ženy,“ řekl. Záležitost podle něho rozděluje společnost a jde o „spor mezi zdravým rozumem a pseudoliberálním nihilismem“.

O totální destrukci pojmu manželství mluvila v souvislosti se snahou uzákonit homosexuální svazky nezařazená Ivana Nevludová, podle ní je požaduje hrstka hlasitých aktivistů. „Chceme nadále mluvit o matce a otci, nebo o rodiči číslo 1 a číslo 2?“ tázala se.

Šéf SPD Tomio Okamura před chvílí ve Sněmovně: Já jsem část dětství v dětském domově vyrůstal a můžu vám říct, že kdyby mě jako malého kluka, který se nemůže bránit a nikdo neposlouchá jeho názor adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna. — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) April 29, 2021

„Stavíme se na stranu stabilní rodiny definované jako táta, máma a děti,“ uvedl hlavní autor navrhované ústavní ochrany manželství jako svazku muže a ženy Marek Výborný z KDU-ČSL. Manželství není podle něho právem a jeho účelem není ošetřit vztah dvou lidí, kteří se mají rádi. „Nevedeme debatu o právu menšin, vedeme debatu o hodnotách,“ dodal.

„Opakujete znovu a znovu projevy od začátku,“ komentovala diskusi podporovatelka manželství stejnopohlavních párů Barbora Kořanová z ANO. Podle Jiřího Dolejše z KSČM už bylo debat dost. „Pozice jsou prostě dané, a pokud se neposuneme, tak to vypadá, že tečku za návrhem někdo nechce udělat,“ míní. Podotkl, že času je do konce volebního období málo.

Obě předlohy čelí návrhům na zamítnutí už v prvním čtení. Pokud by je sněmovna propustila do výborů, Výborný chce, aby měly na projednání novel delší než běžnou dvouměsíční lhůtu.

Zahájení schůze zbrzdila absence členů vlády. Musela být kvůli tomu asi na 20 minut přerušena. Pro návrh programu schůze hlasovalo 71 z 94 přítomných poslanců. Schůze je v tomto volebním období 100. v pořadí. V minulém volebním období se poslanci sešli na 61 schůzích.

a opět se nemaká. Sněmovna již tradičně blokovaná nepřítomnosti byť jediného člena vlády. Lajdáci bezohlední pic.twitter.com/GQBfiNHFKh — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) April 29, 2021