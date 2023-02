Jak pokračují práce v metru Jiřího z Poděbrad? Finišuje ražba šachet pro bezbariérový přístup

Hloubení šachet pro výtah a ražba tunelu pro nový bezbariérový přístup do stanice metra Jiřího z Poděbrad jsou téměř hotové. Dělníci už se stroji prorazili přímo do souběžně rekonstruované stanice. První část velké opravy ve vinohradském podzemí se tak chýlí ke konci. Do hloubky 45 metrů musí dělníky přepravovat improvizovaný výtah zavěšený na rameni jeřábu. Praha 17:04 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rekonstrukce stanice metra Jiřího z Poděbrad | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy/Daniel Šabík

Do žluté železné klece se na cestu do podzemí vejde zároveň jen šest lidí, sestup do hluboké šachty trvá asi tři minuty. I to je při budování výtahu na náměstí Jiřího z Poděbrad specifická komplikace, vysvětluje vedoucí projektu Jan Panuška:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak pokračují práce na budování bezbariérového přístupu do stanice metra Jiřího z Poděbrad? Poslechněte si reportáž Adama Bejšovce

„Chodba je zalomená do pravého úhlu nad dvojící šachet, které pokračují dál do stanice, je takové křížení. Takže ty tvary jsou složitý a z pohledu tunelářských prací to není, jako když razíte půlkilometrový tunel stejným profilem.“

Veškerou dopravu materiálu, osob i strojů tak realizují prostřednictvím zdvihacích prostředků. Chodby tunelu i šachty jsou zatím jen syrové, zašpiněné od bláta, prachu i strojů. To se má změnit zhruba v půlce dubna.

„Ještě měsíc a půl budeme pokračovat v ražbách, potom začneme budovat definitivní ostění, technologie, ventilace, osvětlení, budou tady zřízeny výtahy. Aby se potom cestující mohli dostat na uliční čáru u výstupu do Vinohradské ulice,“ dodává Panuška.

Celá stanice v novém

Výtahy by měly začít fungovat v květnu příštího roku. Stávající výstupy z metra zůstanou zachované, už v dalších týdnech ale začne stavba nových přístřešků. Pokračuje i kompletní rekonstrukce samotné stanice, doplňuje stavbyvedoucí Jan Velička:

Intervaly pražské MHD se od pondělí zkrátí. Metro pojede ve špičce každé dvě minuty Číst článek

„Probíhají bourací práce pod základy eskalátorů, návoz nových a jejich montáž. Ve vestibulu probíhá výměna vzduchotechnik, výměna dveří, podhledů, celých technologií. Ta stanice je od kolejiště, kde je provoz přes den, oddělená, aby nedocházelo ke kolizi doprav a stavby.“

Město plánuje výstavbu bezbariérového přístupu do metra i na dalších stanicích, připravované jsou práce třeba na stanici Českomoravské nebo na Floře. U dalších se řeší technické možnosti.

„Na některých stanicích, třeba v centru, to bude asi velká výzva. Třeba metro Staroměstská – s ohledem na to, že je v historickém centru města, tam bude obtížné najít bezpečné vyústění na povrch na druhém konci nástupiště,“ říká náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti)-

Stanice Jiřího z Poděbrad je kvůli rekonstrukci od ledna na 10 měsíců uzavřená a soupravy metra jí pouze projíždějí. Po dokončení opravy i výtahů má začít celková úprava náměstí na povrchu.