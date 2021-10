Vystrčil: Senát s aktivací článku 66 na pilu netlačí. K hlasování by mohlo dojít nejpozději do dvou týdnů

O aktivaci článku 66 Ústavy, po kterém by se pravomoci prezidenta Miloš Zemana dočasně rozdělily mezi další vysoké státní činitele, by mohly obě parlamentní komory hlasovat do dvou týdnů. Radiožurnálu to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Zároveň odmítá, že by Senát na prosazení článku příliš tlačil. „Máme dopis, ve kterém je napsáno, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Je tak naší povinností s tím něco dělat,“ uvedl Vystrčil. Praha 20:41 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vystrčil plánuje požádat Ústřední vojenskou nemocnici o aktualizaci prognózy o zdravotním stavu prezidenta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte za sebou jednání senátní komise pro ústavu a odpolední schůzku s předsedy senátorských klubů i šéfy stran a hnutí zastoupených v nové Poslanecké sněmovně. Jak se po těchto jednáních přiblížila nebo vzdálila možnost, že parlament přijme usnesení zbavující pana prezidenta Miloše Zemana kompetencí?

Jednání byla velmi důkladná a měl jsem z nich pocit, že nikdo ze vzniklé situace nemá radost. Mnohem přehlednější a lepší by bylo, kdyby pan prezident mohl normálně vykonávat své kompetence, a my jsme nemuseli hledat, zda použít nástroje, které zatím ještě nikdo nepoužil. To je takový první poznatek. To znamená, že všichni si spíše přejí, a já to tady opakuji panu prezidentovi, aby, pokud to bude možné, se jeho zdravotní stav zlepšil a mohl své kompetence zastávat.

Na druhé straně ale musím říci, a to také uznali všichni, že ze zprávy Ústřední vojenské nemocnice je naprosto jasné, že pan prezident v současné době není schopen výkonu žádných pracovních povinností. Jinými slovy, není schopen vykonávat svůj úřad. A to znamená, že Ústava říká, že je naší povinností aktivovat článek 66.

Ale my jsme v situaci, kdy za dva dny končí stará Poslanecká sněmovna a aktivace článku může nastat jedině, pokud by to učinil Senát i sněmovna. Tudíž vzniká prostor, ve kterém se bavíme o tom, zda tak učinit a kdy tak učinit. A toho hodláme využít. Jednala o tom komise i setkání zástupců stran a hnutí zastoupených ve sněmovně a senátorských klubů. Domluvili jsme se na tom, že jednotlivé kroky budeme činit tak, že se o tom budeme informovat.

Říkal jste, že z toho nemáte radost. Ta zpráva je podle vás zásadní a říká, že pan prezident nemůže svůj úřad v tuto chvíli vykonávat. Shodli jste se na tom, že je povinností parlamentu v tuto chvíli jednat o článku 66?

O tom, že je potřeba se bavit a situaci řešit, uznávají všichni. A teď se bavíme o setkání se zástupci z Poslanecké sněmovny. Ale jestli a jak aktivovat článek 66, na to už byly názory různé. Někteří se o článku 66 zatím nechtěli moc bavit. A někteří zase říkali: počkejme, až nastane situace, kdy bude potřeba, aby vláda podala demisi - to znamená, že to chtějí odsunout až po ustavující schůzi sněmovny.

Obecně, na čem se nakonec shodli, je, že pokud dojde k hlasování, bylo by dobré, aby byla hlasování ve sněmovně a v Senátu blízko sebe. Myslím časově.

Shodli jste se, co to znamená? Má to být například do týdne?

Třeba do týdne, do 14 dní maximálně. To znamená, že by mělo nastat na někdy začátku listopadu a případně by mohl být první Senát. Protože je to za měsíc nebo za necelý měsíc, docela rezonoval návrh, abychom aktualizovali zprávu o zdravotním stavu pana prezidenta. Rozumím, že to není zpochybnění té současné zprávy, ale když máte nějakou nemoc, tak za 14 dní se může váš stav změnit a tudíž je potřeba ho aktualizovat. Tudíž i to bude hrát roli při rozhodování, zda článek 66 bude aktivován či nikoliv.

A ještě řeknu dvě poznámky, které jsou důležité, byť jste se na to neptal. První je, že aktivace článku 66 neznamená, že prezident přestává být prezidentem. Zůstává prezidentem a je to obyčejný odchod na nemocenskou, kdy on, pokud je nemocný, nemůže plnit pracovní povinnosti a plní je za něj někdo jiný. Druhá je, že to je věc, která je dočasná. Když se pan prezident uzdraví, tak opět přebírá svoje kompetence.

Jeden ze závěrů, na kterých jste se domluvili, je, že před případným hlasováním byste požádali o nové posouzení zdravotního stavu. Plánujete opět požádat Ústřední vojenskou nemocnici a opět chcete žádat vy?

Opět bychom žádali Ústřední vojenskou nemocnici, protože nikdo nezpochybnil erudici. Naopak byla velmi chválena. A ještě to zopakuji: nebylo by to nové posouzení, byla by to jen aktualizace stavu. Jestli by tam došlo k nějakým vyšetřením nebo nedošlo, to neumím posoudit. Ale není to tak, že by někdo chtěl nové posouzení od někoho jiného, protože není důvěra. Je to naopak. V nemocnici a v její nálezy je tady naprostá důvěra, alespoň tak jsem to chápal já. Ale je potřeba zjistit, zda se to nezměnilo za 14 dní nebo tři týdny, kdy bychom to potřebovali vědět, abychom se mohli rozhodnout, zda bude článek aktivován nebo ne.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus mluvil o tom, že by chtěl pro případné jednání o aktivaci článku 66 další podklady. Mluvil například o zprávě lékařského konzilia.

To tam (na schůzce s předsedy sněmovních stran) také zaznělo, ale je evidentní, že pan Okamura ještě v té době dopis v plné podobě neviděl. Dopis od Ústřední vojenské nemocnice je zpráva konzilia, protože v něm je odkaz na stanovisko, které vzniklo tím, že se několik a možná i desítky lékařů se vyjádřily ke zdravotnímu stavu pana prezidenta. Tím vzniklo stanovisko a to stanovisko zahrnuje dva body - první je, že v současné době pan prezident není schopen plnit nebo vykonávat žádné pracovní povinnosti. A to druhé, vzhledem k tomu, že má trvalou chorobu nebo trvalou zátěž, je, že situace je krajně nejistá. Ale to, že by se v průběhu několika týdnů změnil zdravotní stav, je málo pravděpodobné. To je ta prognóza do budoucnosti.

Proto chceme aktualizovat, zda se přece jen a všichni bychom si to přáli, že malá pravděpodobnost, že se to může zlepšit, existuje.

Citlivé rozhodnutí?

Nakolik je pro vás důležité, aby se na případné aktivaci článku 66 shodly strany napříč politickým spektrem?

Pro mě by to bylo důležité z toho hlediska, že pokud by se to podařilo, tak by nedošlo k rozdělování společnosti. Bylo by evidentní, že je tady nález, jehož autorem je renomovaná Ústřední vojenská nemocnice, a my ho bereme na vědomí a nemáme jinou možnost, než se podle toho nálezu zachovat. A pokud bychom se na tom shodli a všichni jsme následně, například když bude nález takový, jako je dnes, aktivovali článek 66, tak by lidé by nešli proti sobě.

Možná se zeptám opačně. Je pro vás přijatelné zahájit to řízení, i kdybyste věděl, že proti budou poslanci hnutí SPD a ANO?

Pro mě důležité, co a jak bude vypadat v okamžik, kdy se bude jednat o nálezu nemocnice. Pokud bude konstatováno, že se nezměnil, nemáme dle mého názoru jinou možnost, než podle ústavy aktivovat článek 66.

I kdyby tyto dva subjekty byly proti?

I kdyby byly proti. Protože když budou proti, tak to nebude mít žádnou logiku. Tím, že by byly proti, tak by byly proti tomu, co je napsáno v Ústavě. A já jen musím znovu říct, že aktivace toho článku je ochrana prezidenta jako instituce a ochrana prezidenta jako osoby, aby se mohl léčit a nemusel vykonávat některé povinnosti, tak přechází na nikoho jiného. Až se vyléčí, tak se vrací.

Jaké bylo stanovisko předsedy hnutí ANO Andreje Babiše? Řekl jasně, jak se k tomu hnutí ANO v tuto chvíli staví?

Pan premiér se vyjádřil v tom smyslu, že by chtěl věc ohledně aktivace článku 66 řešit až poté, co proběhne ustavující schůze sněmovny. Já jsem tomu ale neporozuměl, jak by si to představoval, protože až proběhne ustavující schůze sněmovny, tak je potom povinností vlády podat demisi do rukou prezidenta republiky.

Říkáte, že jste to nechápal. Proč jste se nezeptal?

Protože zopakoval, že si představuje, že by se klidně mohlo počkat, protože existují precedenty, kdy vláda podá demisi až za týden. Takže on říká, že bychom se do týdne mohli sejít a všechno bychom vykomunikovali a pak bychom to rychle udělali. Já si myslím, že by to tak být nemělo. Měli bychom být na situaci připraveni a ten, kdo by potom případně měl rychle jednat, by měla být sněmovna. Senát už může v předstihu případně usnesení udělat a sněmovna ho buď udělá a pak to platí a k aktivaci dochází. Nebo ho neudělá a pak to neplatí a k aktivaci nedojde.

Na druhé straně ústavní právníci se shodují, že v tuto chvíli do ustavující schůze sněmovny nejsou od pana prezidenta potřeba konkrétní kroky. Nebylo by v takové situaci citlivé, vzhledem k rodině pana prezidenta a k samotnému panu prezidentovi, vydržet a začít s tím až po 8. listopadu?

To tak úplně není pravda. Pan prezident podepisuje zákony. Pokud zákon nepodepíše, platí sice, aniž by ho podepsal, ale tím pádem nebylo uplatněno právo veta a my nevíme, jestli by ho neuplatnil.

Na druhé straně, právo veta by stejně na nikoho nepřešlo, jestli se nepletu.

Přešla. Myslím si, že by přišla na předsedu Poslanecké sněmovny. Nechci se hádat, ale mám pocit, že to takto je.

Pak je tady samozřejmě jmenování soudců. To je další věc, kterou někdo vykonává. Pan prezident má nějaké další povinnosti, které by za ně někdo měl plnit. A já si myslím, že je to potřeba říci, ale je pravdou, že taková zásadní povinnost, jako je přijetí demise, tam žádná není. Do 8. listopadu je možné čekat. Nakonec to tak dopadne, protože do 8. listopadu čekat musíme. Teprve v listopadu se sejde první ustavující schůze.

‚Senát na pilu netlačí‘

Pokud se dobře dívám do Ústavy, tak vracení zákonů na nikoho nepřechází. Ale je možné, že jsem se teď přehlédl. Ještě k tomu, kam jsem směřoval. Nemáte pocit, lidově řečeno, že Senát v tuto chvíli ohledně článku 66 moc tlačí na pilu?

Já ten pocit nemám. Když je v Ústavě napsáno, že pokud prezident není schopen vykonávat svůj úřad, tak má být aplikován článek 66. Máme dopis, ve kterém je napsáno, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Je tak naší povinností jako zákonodárce s tím něco dělat. A když mi řeknete, že teď nic nehrozí a nic s tím dělat nebudu, tak si myslím, že když zákon někdo porušuje a není naplněn, tak to neznamená, že já nemám konat.

Na druhé straně, kdyby pan prezident měl zápal plic a bylo jasné, že bude tři týdny pryč, tak to přece také nebudete aktivovat.

Znovu se bavíme o tom, že stejně dojde k tomu, že bychom přijímali usnesení Senátu velmi blízko tomu, kdyby ho případně přijímala sněmovna. Pokud mluvíte o chvatu, tak se mě ptáte: proč to nepřijmete až po sněmovně a chcete to přijmout pět dní před sněmovnou? Na to já říkám, že si myslím, že je lepší, když to uděláme velmi krátce, s tím souhlasím, a předtím, než by o tom případně hlasovala sněmovna.

Musíme vědět, že o tom také bude hlasovat sněmovna, s co možná největší jistotou. To zjistíme tak, že předtím, než bychom hlasovali, tak se zeptáme, jaký je aktuální zdravotní stav a následně o tom budeme hlasovat a budeme vědět, že za pět dní, by se zdravotní stav změnil, což je velmi málo pravděpodobné, může hlasovat sněmovna. Nepřipadá mi, že nějak významně tlačíme na pilu a můj názor je, že bychom to měli udělat před sněmovnou. Protože by to měla být sněmovna, kdo bude rozhodovat o tom, zda se tak se tak stane nebo ne a nebude ji Senát zdržovat.

Ptám se i proto, že někteří senátoři se v posledních letech opakovaně vymezovali proti Miloši Zemanovi. Senát jednal například o ústavní stížnosti na prezidenta. Považujete za šťastné, že je Senát právě tím, kdo iniciuje rozhodování o článku 66? Nebude to částí veřejnosti bráno jen jako další pokus některých senátorů zbavit se nepohodlného prezidenta?

Na komisi pro ústavu také zaznělo, že je nešťastné, jak jsme už jednou tuto iniciativu ne my, ale někteří senátoři, vyvíjeli. Tady chci upozornit, že ta samá komise pro Ústavu, která řekla, že bychom měli postupovat, jak se o tom bavíme, pokud se ukáže, že zdravotní stav pana prezidenta se nezlepšil, tak bychom měli těsně před tím, než tak bude činit sněmovna, aktivovat článek 66.

Předtím ta samá komise, v případě předchozího návrhu, který pocházel od Pavla Fishera a zahraniční výboru, řekla ne a že to není na aktivaci článku 66. A nedošlo k tomu. To znamená, že komise pro Ústavu se v tom chová velmi kontinuálně a čitelně. Tehdy řekla ne a teď říká: je to tak vážné, že bychom měli ještě jednou předtím, než se do toho pustíme, zkontrolovat, jak to je aktuálně.

‚Mynář mě urazil‘

V pondělí jste citoval ze zprávy Ústřední vojenské nemocnice i informaci, že vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář věděl o neschopnosti Miloše Zemana vykonávat pracovní činnost už od minulé středy. O čem to podle vás svědčí?

Ještě jednou, aby případně posluchači rozuměli: pan vedoucí Kanceláře prezidenta republiky se ve středu v osm hodin ráno dozvěděl, že pan prezident není schopen žádných pracovních úkonů. A o den později tam přivedl předsedu Poslanecké sněmovny, aby podepsal rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny. To svědčí o tom, že pan vedoucí buď zapomněl, co mu ve středu lékaři říkali, anebo udělá věc, která se nedělá a která je pro mě nepřijatelná. Nehodlám to více komentovat.

Vy jste se na to Ústřední vojenské nemocnice ptal výslovně? Měl jste nějaké indicie, že to pan Mynář věděl?

Ne, já jsem se nemocnice zeptal na to, jestli je Kancelář prezidenta republiky informována, protože ode mě měla od úterý dotaz, na který nebylo odpovězeno. Když píšu nemocnici, protože Kancelář prezidenta republiky pořád nic, tak jsem se kromě jiného zeptal na to, jestli Kancelář prezidenta republiky ví. Když řekne, že to neví a ví to jen rodinní příslušníci, tak tím se vysvětlí, proč neodpovídá. Sám jsem si to nemyslel, ale rozumíte – vyčerpal jsem všechny možnosti.

V pátek jste mimo jiné řekl, že pracovníci prezidentské kanceláře podle vašeho mínění činí kroky, s nimiž by Miloš Zeman ne vždy souhlasil. Co konkrétně jste tím měl na mysli?

Měl jsem na mysli způsob, jakým je o zdravotním stavu prezidenta Zemana informováno a i vyjádření Miloše Zemana z roku 2019, kdy řekl, že občan má právo být informován o zdravotním stavu prezidenta. Připadalo mi, že to musí být tak, že buď pan prezident není v dobré kondici, anebo Kancelář prezidenta republiky neříká panu prezidentovi všechno a jakým způsobem o něm informuje. Nevěřím tomu, že pan prezident Zeman, kdyby byl v kondici, by souhlasil s tím, aby jeho mluvčí psal, když je na jednotce intenzivní péče, že dnes měl buchtu s meruňkami a zítra bude mít pyré s vinnou klobásou. Tomu prostě nemohu uvěřit. A jak znám pana prezidenta Zemana, tohle není jeho styl.

Kdyby byl aktivován článek 66 ústavy, přešla by pravomoc odvolat vedoucího Kanceláře prezidenta na předsedu vlády. Měl by podle vašeho názoru v takovém případě premiér Vratislava Mynáře odvolat?

Kancléř Mynář dle mého názoru není člověkem na svém místě. To je má odpověď. Myslím, že je to jasné.

Jak by v případě aktivace článku 66 měli předsedu předsedové vlády a sněmovny ke kanceláři prezidenta republiky přistoupit? Byly by podle vás na místě audity nebo zásadnější změny v Kanceláři prezidenta?

To to hodně spekulujeme. Ale to, že Kancelář prezidenta republiky funguje způsobem, jaký není standardní, je pravdou. I pokud ke všemu dojde, bylo by dobré, aby se zjistilo, jakým způsobem tam věci fungovaly. To by bylo správné.

V případě, kdyby byl aktivován článek 66 ústavy, tak by vzrostla důležitost předsedy Poslanecké sněmovny. Hypoteticky by mohlo dojít k tomu, že všichni nejvyšší ústavní činitelé této země budou z jednoho volebního subjektu. Koalice Spolu chce obsadit post předsedy sněmovny, lídr koalice Spolu a předseda ODS Petr Fiala aspiruje na post premiéra a vy jste předsedou Senátu a také z ODS. Je něco takového vhodné?

Já jsem se tím nikdy nezabýval. Asi by měla rozhodovat jiná kritéria než to, ze které jste strany. Osobně si myslím, že možná je lepší, když to tak není, protože to umožňuje typy otázek, kterou jste mi položil. Ale když má člověk důvěru a případně by k tomu byl dobře disponován, tak si myslím, že by to neměla být překážka.

Kancléř Vratislav Mynář vás osobně v pondělí obvinil, že jste vyvolal mediální hru, která měla sloužit jen k vašemu zviditelnění. Chcete se zviditelnit?

Vyjádření pana vedoucího Kanceláře prezidenta republiky mě uráží. Hodně jsem přemýšlel, zda na to mám reagovat. Nakonec jsem se rozhodl, že zatím na to reagovat nebudu.

A co se týká vaší otázky, tak nevím, jak to mám udělat, abych upozornil na to, že se někdo nestará dobře o našeho prezidenta a správně neinformuje občany, a zároveň se nezviditelňovat nebo nebýt v rozhlase nebo v televizi. Je to jedno s druhým. Ale jestli je to myšleno tak, že to dělám proto, abych byl více vidět, to odmítám.

K jednáním o aktivaci článku 66 není precedent. Jedna z věcí, o kterých se debatuje, je i to, za jakých okolností a jak by se prezident případně k pravomocím vrátil. Máte v tomto jasno? Bylo by to rozhodnutím parlamentu, nebo tím, že by začátku byla lhůta pro omezení či zbavení pravomocí. Jakým způsobem to chcete udělat?

To je otázka pro ústavní právníky. Není potřeba ji řešit v okamžiku, kdy článek aktivujete. Můj názor je takový, že lhůta tam dobře dát nejde. Ale co je zřejmé z článku 66, je, že pokud pan prezident nebo jeho okolí nabyde dojmu, a může to být zase zpráva lékařského konzilia, že už je zdráv, nebo je schopen vykonávat svůj úřad, tak to oznámí jednotlivým komorám parlamentu a ty odhlasují. Stačí podle mého názoru, že už je zdráv a že může vykonávat svůj úřad. V tom okamžiku se vrací do svého úřadu. A kdyby to náhodou komory chtěly nějak zablokovat a nechtěly o tom hlasovat, protože se jim to takto líbí, potom má pan prezident možnost obrátit se na Ústavní soud.