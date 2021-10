ONLINE: Sněmovna a Senát si před aktivací článku 66 vyžádají nové stanovisko nemocnice k Zemanově stavu

Aktivace článku 66 Ústavy ohledně převedení pravomocí prezidenta Zemana by měla nastat kolem ustavující schůze Poslanecké sněmovny, po jednání šéfu sněmovních stran v Senátu to uvedl Petr Fiala (ODS). „Obě komory by měly postupovat v časové blízkosti. Než tato situace nastane, vyžádá si sněmovna stanovisko Ústřední vojenské nemocnice o tom, zda tento stav trvá,“ řekl na tiskové konferenci.

