'Obnažila horní část svého těla.' Přečtěte si dokument, kterým soud vyhostil 'Zemanovu sextremistku'

Stačily necelé dvě stránky, aby soud ukrajinskou aktivistku hnutí Femen Angelinu Diashovou na rok vyhostil. Stručným trestním příkazem ji vykázal ze země za to, že „vyběhla k Miloši Zemanovi vykřikujíc 'Zeman je Putinova děvka'" a svlékla se tak, že „zcela obnažila horní část svého těla". Server iROZHLAS.cz zveřejňuje dokument, kvůli kterému nemůže aktivistka a brigádnice v mateřské škole rok do České republiky. Praha 11:00 20. ledna 2018

Při hlasování v prvním kole prezidentských voleb se postarala o nejviditelnější moment. Ukrajinská aktivistka hnutí Femen Angelina Diashová protestovala proti politice současného prezidenta Miloše Zemana.

Svůj protest se rozhodla provést ve volební místnosti číslo 13005 na Praze 5, kde současná hlava státu volila.

„Dopustila se veřejně výtržnosti.“ trestní příkaz Obvodního soudu pro Prahu 5

„V momentě, kdy se prezident republiky Miloš Zeman chystal volební komisi předložit občanský průkaz, vyběhla z místa určeného pro novináře k Miloši Zemanovi vykřikujíc 'Zeman Putin's slut' (Zeman je Putinova běhna),“ popisuje incident samosoudce Lukáš Slavík z Obvodního soudu pro Prahu 5.

Na popis události, které si všimla i zahraniční média, mu v trestním příkazu stačil jeden odstavec. Server iROZHLAS.cz ho získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Svlékla se do půli těla tak, že zcela obnažila horní část svého těla, na jejíž přední části měla napsána stejná slova, jaká provolávala, a s rukama zdviženýma nad hlavou přiběhla do bezprostřední blízkosti Miloše Zemana,“ doplnil soudce. Navíc: to vše učinila Diashová „před nejméně dvěma desítkami současně přítomných osob“.

Za výtržnictví jí proto udělil trest odnětí svobody na tři měsíce se zkušební dobou na jeden rok. Zároveň ji na rok vyhostil z území České republiky.

Nenávistné zprávy

Policie Diashovou zadržela hned ve volební místnosti a její případ řešil soud ve zkráceném řízení. Aktivistka uvedla, že se cítí být nevinná, kvůli rychlému návratu domů ale trest akceptovala. „Souhlasila jsem, protože chci domů, jsem vyčerpaná,“ uvedla aktivistka před novináři.

Server iROZHLAS.cz s Diashovou mluvil telefonicky krátce po návratu do Kyjeva. Svůj rychlý odjezd zpátky domů vysvětlovala mimo jiné i tím, že dostala „hodně nenávistných zpráv“.

„Náš velvyslanec v Praze mě varoval, že zůstat v Praze by mohlo být nebezpečné. Protože Zeman má hodně podporovatelů a na ulici by mě mohli rozpoznat a měla bych problémy,“ popsala v rozhovoru. Kromě nenávistných zpráv na sociální síti vyhrožovali zastřelením i její advokátce. Rozhovor s ní si můžete přečíst ZDE.

Aktivistka hnutí Femen Angelina Diashová s advokátkou Lucií Hrdou (vlevo). | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Zopakovala také, že se cítí nevinná a s trestem nesouhlasí. „Nespáchala jsem žádný zločin. Zločin spácháte, když někoho okradete, někomu ublížíte nebo někoho zabijete. Ne když pokojně protestujete, aniž byste někoho zranili,“ myslí si aktivistka.

Prezident Zeman později uvedl, že si polonahé aktivistky zpočátku nevšiml. „Zarazil mě až šílený jekot. Takový jekot jsem ještě nezažil. Hrozné,“ postěžoval si na televizi Barrandov.

V případě, že by žena dostala nepodmíněný trest, velmi vážně by prý uvažoval o milosti. „Ale protože dostala malinkou podmínku, nemusím o tomto kroku uvažovat,“ doplnil.