Část zahraničních lékařů pracuje v Česku bez aprobační zkoušky, odhalila kontrola ministerstva

Lékaři-cizinci nejčastěji míří do nemocnic, které mají největší personální problémy.

„Pokud třeba na interním oddělení v nemocnici v Chebu máte šest Ukrajinců, tak by to znamenalo, že tam musíte mít minimálně šest kvalifikovaných internistů. To je samozřejmě iluzorní,“ upozornil už dřív Radiožurnál prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Zdravotní pojišťovny to můžou trestat nezaplacením péče. V praxi jde ale problém řešit jen těžko.

„Kdybychom měli postupovat do důsledku, tak v některých případech bychom museli dát podnět k zavření části nemocnice nebo celé nemocnice, což je problém,“ přiznal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

V Česku pracují stovky lékařů ze zemí mimo Evropskou unii. Ministerstvo jejich zaměstnávání kontroluje jen na základě podnětů. Na plošné kontroly nemá kapacity.