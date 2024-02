Nejistí: O dění v Evropské unii se příliš nezajímají, chtějí především jistoty a bezpečí

Nejistí jsou pomyslným jazýčkem na vahách českého uvažování o Evropské unii, v posledních letech mezi nimi převažuje názor, že bychom v EU měli zůstat. Nejde o vyložené odpůrce ani o lidi, kteří by byli EU zvlášť nakloněni. O dění v Unii se totiž příliš nezajímají. V české společnosti tvoří 21 procent, ukazují výsledky unikátního výzkumu Rozděleni Evropou analytického ústavu STEM pro Český rozhlas. Rozděleni Evropou Praha 5:00 26. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Unikátní výzkum Rozděleni Evropou analytického ústavu STEM pro Český rozhlas: skupina Nejistí | Foto: Toy Box | Zdroj: Český rozhlas

„Tuto skupinu definuje zejména to, že má nižší zájem než všechny ostatní skupiny o veřejné dění, a zejména o Evropskou unii,“ říká pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál sociolog Martin Kratochvíl.

Evropskou unii nezavrhují, i když nečekají, že by jim mohla pomoci s jejich problémy. V případě konání referenda o vystoupení by většina – byť vlažně – hlasovala spíše pro setrvání.

„Stojí trochu stranou veřejné debaty, v něčem jsou ale vůči Unii naladěni pozitivně. Vztah k ní mají ale velmi volný. Pravděpodobně ji ve svém životě ani nevnímají jako přítomnou. Raději by zachovali status quo, dost možná i proto by z EU nevystupovali. To je jeden z klíčových postojů, který je odlišuje od skupiny Odpůrců,“ přibližuje sociolog Kratochvíl s tím, že když jim ale někdo předloží kritický argument vůči EU, mají spíše tendenci s ním souhlasit.

Nejistí chtějí ve svém životě hlavně stabilitu, jistoty a bezpečí. I proto se politicky aktivizují jen při mimořádné celospolečenské či celoevropské události, která je může vést ke změně stávajícího názoru či tvorbě názoru nového. Jde o skupinu, která spíše postoje přejímá od lidí ve svém okolí, než že by je sama vytvářela.

Častěji jde o ženy, většinově starší 45 let. Nejčastěji jsou vyučení bez maturity, popřípadě se střední školou s maturitou. Pokud jde o ekonomicky aktivní, nejčastěji pracují v dělnických profesích.

Inflace a zdražování posledních let na ně značně dolehly. Část z nich se dostala až do situace, kdy je pro ně složité vyjít s penězi.