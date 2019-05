Část opozice chce, aby nešlo bezdůvodně odvolat nejvyššího státního zástupce. Benešová souhlasí

Část sněmovní opozice chce vládě odebrat pravomoc k odvolání nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu. Navrhuje to TOP 09 společně s hnutím STAN a vlastní novelu chystají taky Piráti, kteří kvůli tomu svolali kulatý stůl. O požadavku s nimi bude jednat nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Opozice návrhy reaguje na změnu ve vedení resortu, kterou dává do souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Praha / Brno 15:45 11. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Praze a dalších městech v pondělí opět protestovaly proti nové ministryni a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) tisíce lidí. Organizátoři ze spolku Milion chvilek žádali demisi ministryně a záruky, že vláda neodvolá nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Piráti jim chtějí vyhovět a připraví rychlou změnu zákona.

„Abychom se dostali na úroveň Rakouska a Německa, kde není možné odvolat státního zástupce mimo kárné řízení. Chceme připravit vlastní jednoduchou novelu, kterou podpoří co nejvíc ostatních klubů, tak aby měla jednu stránku a byla schválena ve zrychleném procesu, v jednom čtení,“ říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek Radiožurnálu.

Podobný návrh předložili tento týden už zástupci TOP 09 a Starostů a nezávislých. Součástí jejich novely je desetileté funkční období u nejvyššího státního zástupce a sedmileté u ostatních vedoucích žalobců. Piráti svolali na 23. května kulatý stůl, na který pozvali všechny sněmovní kluby. Za hnutí ANO na něj dorazí ministryně Marie Benešová. Věcně se změnami souhlasí.

„To jsem chtěla od začátku, už když já byla nejvyšší státní zástupkyně, aby tato možnost odpadla, aby měl řádné funkční období, a aby tam byly jasné důvody pro odvolání. Přes kárný senát jedině,“ vysvětluje Radiožurnálu Benešová.

Kněžínkův návrh

Benešová chce ale jít cestou vládního návrhu, který připravil ještě její předchůdce Jan Kněžínek (dříve za ANO). Ten počítal jak s kárným řízením u nejvyššího státního zástupce, tak s omezením mandátu vedoucích žalobců na 7 let. Jenže práce na návrhu se zpožďují a v legislativním plánu vláda počítá, že ho předloží až na konci roku. O poslaneckém návrhu je připravený jednat taky předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček.

„Z našeho pohledu je nezávislost státního zastupitelství klíčová, my v každém momentě budeme dělat všechno pro to, aby tomu bylo tak do budoucna,“ říká Hamáček.

To, že by se vláda chystala odvolat nejvyššího státního zástupce, opakovaně odmítli Babiš i Benešová. Proti rychlé změně zákona je předseda ústavně právního výboru sněmovny Marek Benda z ODS.

„Společenské problémy se nemají řešit rychlými, zmatenými změnami legislativy. My jsme tady v nějaké situaci, kdy existuje závažné podezření, že premiér má tendenci zasahovat do případného sdělení obvinění své osobě. A všichni mají dojem, že nejlepším řešením je okamžitě přijmout nějaké novely,“ uvedl pro Radiožurnál.

Babiše policie obvinila z dotačního podvodu při stavbě farmy Čapí hnízdo. Podle premiéra je ale kauza účelová. Benešová stejně jako Babiš tvrdí, že v Česku je možné si objednat trestní stíhání. Sněmovní opozice dává změnu ve vedení ministerstva do souvislosti s tím, že policie nedávno navrhla premiéra obžalovat.