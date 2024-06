‚Nežije se tu dobře.‘ Strach z bourání donutil přes 70 lidí opustit finské domky v Doubravě, zarůstají trávou

Doubrava na Karvinsku přišla o desítky obyvatel z kolonie finských domků. Jejich vlastníkem je firma Heimstaden, která před časem zveřejnila rozsáhlé plány revitalizace celé osady. Mnozí z nájemníků dostali strach, že přijdou o střechu nad hlavou, a odešli. Mezitím si vlastník domů všechno rozmyslel s tím, že záměr zastavuje. V kolonii tak zůstalo hodně opuštěných domů. Doubrava (Karvinsko) 16:34 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strach z bourání donutil přes 70 lidí opustit finské domky, teď zůstali prázdné (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Opuštěné domu jdou poznat na první pohled. Kolem nich je přerostlá tráva, která prorůstá plotem, a na brance je masivní řetěz s kladkou.

Finské domky v Doubravě zarůstají trávou. Majitel Heimstaden navrhl bourání, přes 70 lidí se proto raději odstěhovalo

„Nasmlouvali, že tady postaví nové byty a že ty staré budou bourat. Lidé, kteří zpanikařili nebo se unáhlili, se odstěhovali. Nechali to tady, šli do paneláků, vzdali se veškerých chovných zvířat. Dopadlo to tak, že vlastně nezbourali skoro nic,“ říká pan Patrik, který žije hned vedle takovéhoto opuštěného domku.

„Skoro všichni sousedi šli pryč. Nežije se tu dobře,“ dodává.

Také penzistka Věra potvrzuje, že zahrady jsou zanedbané. „Když tu teď chodím, je to fakt smutné. Ty zahrady kdysi byly krásné,“ říká Věra, která právě vyzvedla svou malou vnučku ze školky

I ona přišla o spoustu sousedů: „Někteří se už odstěhovali. I děti, které tu chodily do školy, se odstěhovaly.“

Rudolfovi Ligockimu, který zrovna u svého domku opravuje auto, se situace, kdy je hodně domů opuštěných, vůbec nelíbí: „Lidé se odstěhovali, protože jim řekli, že nebudou mít kde bydlet. Nestalo se to proto, že by tady bylo něco špatně, ale měli strach, že když se nevystěhují a začnou to bourat, tak potom půjdou na ulici. Takže k tomu byli podle mě tak nějak takticky dotlačení.“

‚Nižší příjem pro obci‘

Právě pokles počtu obyvatel vadí starostce Doubravy Jiřině Ferenčíková z nezávislého sdružení. „Máme úbytek 73 občanů, což je hrozně moc. Oni se ani nepřestěhovali v rámci obce, prostě z těch finských domků odešli. Znamená to nižší příjem na rozpočtovém určení daní do rozpočtu obce,“ upozorňuje.

„Máme spoustu nápadů, myšlenek a vizí, jak obec posunout a rozvíjet, ale chybí nám finanční prostředky. Pevně doufám, že se k tomu někdo přihlásí a že nám pomůže,“ doplňuje.

Obec by uvítala, kdyby zástupci Heimstadenu přijeli do Doubravy a zveřejnili své další plány. Firma ale nic takového zatím neudělala. Odkoupit kolonii finských domků obec odmítla.

„Vzhledem k negativní situaci na realitním trhu a trhu s nájemním bydlením v posledních dvou letech jsme projekt revitalizace v Doubravě zastavili. Obec jsme o tom informovali. Letos budou zbourány pouze dva domy v havarijním stavu, které nebyly obsazeny nájemníky. Schůzku s obyvateli finských domků v tuto chvíli neplánujeme,“ potvrdila mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz.