Změny v roce 2021: konec superhrubé mzdy, další odklad EET i nová pravidla pro majitele dronů

Nový rok, nová pravidla. Od 1. ledna platí například nový daňový balíček, který obsahuje zrušení superhrubé mzdy nebo novou paušální daň. Také se mění zákoník práce a začínají platit elektronické dálníční známky. Jaké další noviky nás čekají v roce 2021? Server iROZHLAS.cz připravil jejich přehled. Praha 6:00 1. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronická evidence tržeb (EET) - ilustrační foto | Foto: Petr Jadrný

Průměrný starobní důchod se od ledna zvyšuje o 839 korun, poprvé v historii tak překoná hranici 15 tisíc korun. Penze také poprvé porostou o speciální důchodcovskou inflaci.

Podle ředitele sdružení Život 90 Jaroslava Lormana je to stále málo. „Rozevírají se nůžky mezi starobními důchodci a jejich příjmy a mezi průměrem, který bere mladší generace,“ řekl Radiožurnálu ředitel organizace, která se zabývá péčí o seniory.

Kromě penzistů by si letos mohly polepšit také některé rodiny s malými dětmi - vláda před Vánocemi schválila zvýšení přídavků na děti o 26 procent. Nově by je měly dostávat rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. V praxi to znamená, že na ně dosáhne zhruba 490 tisíc, což je dvojnásobek oproti loňsku.

Virus učinil z normálního chování riziko, řekla Merkelová v poselství k roku 2021. Nechá se očkovat Číst článek

Přídavky v roce 2020 činily pro děti do šesti let 500 korun, pro děti od šesti do 15 let 610 korun a pro studenty od 15 do 26 let 700 korun. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, byla dávka o 300 korun vyšší.

Podle novely by se nově mělo podle věku dítěte poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak zase bylo o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.

S paušálem a bez superhrubé mzdy

Od 1. ledna začínají platit nová opatření z daňového balíčku. Daň z příjmu se nově počítá pouze z hrubé mzdy a bude patnáctiprocentní, u části příjmu nad zhruba 140 tisíc korun pak 23procentní. Více peněz dostanou také důchodci. Příjmy veřejných rozpočtů ale kvůli změnám daní klesnou téměř o 100 miliard korun.

„Čisté mzdy zaměstnanců vzrostou až o několik tisíc korun díky snížení daně z příjmů a zvýšení slevy na poplatníka. Součástí změn je i pokles spotřební daně u nafty o korunu na litr nebo zavedení stravenkového paušálu,“ říká daňová specialistka Jana Skálová ze společnosti TPA.

Právě stravenkový paušál se má stát alternativou k dosavadním stravenkám, kdy zaměstnanci dostanou přímo peníze na jídlo. Jedná se o část výplaty, která nebude podléhat odvodům a daním.

Obavy spojené s rokem 2021: Češi mají strach z další vlny covidu i útoků islamistů v Evropě Číst článek

„V současné době přibližně 1,8 ze 4,3 milionu zaměstnanců chodí na oběd do jídelny v práci, dalších 1,5 milionu dostává stravenky,“ uvádí ministerstvo financí. Nově si podle budou moci stravenkový paušál dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci.

Nová paušální daň

Od začátku roku mohou podnikatelé využít paušální daň, která zahrnuje odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů.

Podle odborníků je nejvýhodnější pro živnostníky s výdajovým paušálem, kteří ale zároveň neuplatňují daňové slevy na děti a manželku.

Manažerka daňového oddělení poradenské společnosti BDO Monika Lodrová upozorňuje, že kvůli zvýšení základní slevy na poplatníka je paušální daň výhodná ještě pro menší část živnostníků, než bylo původně zamýšleno. „Nicméně i tak zůstává hlavní výhodou tohoto režimu úspora administrativních nákladů,“ uvedla.

Paušální daň mohou využít podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun a neplátci daně z přidané hodnoty. Pro příští rok bude činit 5469 korun.

Elektronické dálniční známky

Také řidiče čeká od pátku velká novinka – elektronické dálniční známky. Řidiči už je nebudou muset lepit na přední skla, kupony budou vázané na registrační značku vozidla.

Nová je možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až s předstihem 90 dnů. Roční známky navíc budou nově fungovat po dobu 365 dní bez ohledu na kalendářní rok.

Rok vakcinace, nástupu Bidena i hledání nástupce Angely Merkelové. Co čekat v roce 2021 ve světě? Číst článek

Na co si dát při nákupu pozor? Řada řidičů si nastavuje platnost známky už od ledna. „To v praxi znamená, že pokud mají stávající papírovou roční, zbytečně se připraví o měsíc platnosti té elektronické. Před začátkem platnosti e-známky lze toto datum změnit," upozornil Martin Opatrný, mluvčí státního podniku Cendis, který má systém na starosti.

Novinka výrazně změní i podobu kontrol. Policista už nebude muset hledat kupon na čelním skle, ale díky kameře a tabletu v okamžiku zjistí, jestli má řidič dálniční známku koupenou.

Typy i ceny známek zůstávají pro letošek stejné, roční známka stojí 1500 korun, měsíční 440 korun a desetidenní 310 korun. Zůstává i zvýhodnění pro ekologická auta.

Elektronické známky jsou v prodeji od 1. prosince. Krátce po spuštění systém přestal fungovat. Důvodem byla technická chyba, kterou vývojáři opravili. Výpadek vyvolal vlnu kritiky politiků i odborníků.

Dovolená v hodinách i sdílené místo

Začíná platit také nový zákoník práce. Zásadní změnou je možnost vytvoření takzvaného sdíleného pracovního místa. To místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si od úpravy slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. Podle šéfka resortu Jany Maláčové (ČSSD) plánuje její úřad taková místa dotovat kvůli lepšímu sladění práce a rodinného života.

Změnu kvituje například místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL. Podle ní změna pomůže ženám na mateřské dovolené, které si „chtějí udržet nějaký kontakt se svým pracovním místem“.

Nové pořádky se dotknou i dovolené. Ta se už nebude poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovat se tedy bude s týdenní pracovní dobou a odrazí se v ní snížené úvazky. Změny míří hlavně na směnný provoz.

Na silnicích v Česku letos zemřelo nejméně od roku 1961. Bilanci ovlivnila i epidemie koronaviru Číst článek

Odklad evidence tržeb

Od Nového roku do 31. prosince 2022 platí odklad povinnosti evidovat tržby. Ten se týká všech čtyř vln Elektronické evidence tržeb (EET).

Odklad evidence kvůli koronavirové epidemii vláda nejprve schválila v březnu po dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců, pak ale navrhla další odklad na základě situace kolem šíření koronaviru, výhledu ekonomiky a konzultace s podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami. O osudu dalším osudu systému se nejspíš rozhodne ve sněmovních volbách na podzim 2021.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) věří tomu, že se elektronická evidence obnoví. Koalice Pirátů a STAN chce navázat zrušením evidence pro řemeslníky a drobné podnikatele, které měla zahrnovat třetí a čtvrtá vlna EET. Původně měla být poslední fáze spuštěna loni 1. května.

Žádný podnikatel nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat nadále dobrovolně.

Registrace pro majitele dronů

Od posledního dne loňského roku mohou ovládat drony pouze registrovaní uživatelé a piloti. Povinná registrace platí v celé EU pro všechny drony nad 250 gramů, případně i lehčí stroje s kamerou nebo drony létající vysokou rychlostí, které nelze považovat za hračky.

„Nový systém se zavádí především kvůli zvýšení bezpečnosti i zpřehlednění provozu a důležité je, že platí pro všechny členské státy EU stejně. Registraci a školení zpřístupňujeme provozovatelům on-line a pokračujeme tak dalším krokem v postupné digitalizaci agend ministerstva dopravy,“ uvedl na začátku prosince ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Používané drony se v registru budou rozdělovat do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované. Liší se účelem, hmotností a vybavením. Podle toho se liší i míra regulace a požadavky pro jejich provozovatele.

Perseidy, meteorické roje i částečné zatmění Slunce. Jaká podívaná nás čeká na obloze v roce 2021? Číst článek

Podle úterních údajů Úřadu pro civilní letectví se zatím do registru přihlásilo přes 22 tisíc provozovatelů a pilotů. Provozovatel po registraci získá unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony.

Přijímačky na střední nebudou povinné

Ministerstvo školství s ohledem na epidemii rozhodlo, že ředitelé středních škol budou moct na jaře přijímat uchazeče na základě vlastních přijímacích zkoušek školy, případně zcela bez zkoušek. Na víceletá gymnázia by se měly státní přijímací testy z češtiny a matematiky konat jako obvykle.

Zrušení maturitní zkoušky ministerstvo nepředpokládá. V případě nepříznivého vývoje koronavirové situace by se ale maturantům mohl posunout termín z jarních měsíců na později.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka jsou úpravy pro tento školní rok rozumné. Uvítal rozhodnutí o úpravě přijímacích zkoušek i o maturitách, které by se neměly redukovat.

„Nemůžeme hodnotu maturity nějakým způsobem devalvovat. Ve chvíli, kdy bychom tam začali ustupovat a snižovat náročnost a podobně, tak bychom tím handicapovali všechny maturanty z letošního roku,“ řekl. Pokud by situace byla špatná, mohou se podle něj posunout zkoušky na konec školního roku, nebo i na září.