Přišly o možnost mít dítě, dostanou 300 tisíc korun. Proti odškodnění žen byla jen poslankyně SPD

Ženy, které protiprávně podstoupily sterilizaci, nejspíš budou mít nárok na odškodnění. Schválili to v pátek poslanci. Odškodnění se má týkat žen, kterým gynekologové zákrok provedli mezi červnem 1966 a březnem 2012. Podle odůvodnění mnohé z nich operaci nepodstoupily dobrovolně, ale pod hrozbou odebrání dávek či dítěte. Jde zejména o Romky. Zákon ještě posoudí Senát. Ženy by měly mít nárok jednorázově na 300 tisíc korun. Praha 19:27 4. června 2021

„Ležela jsem na lehátku, už mě vezli na sál. Normálně zastavili, přinesli nějaký papír a řekli: Podepište to,“ řekla pro Radiožurnál za jakých okolností podstoupila v roce 1982 sterilizaci jedna z žen

„Stalo se mi to v 21 letech, kdy jsem byla velice mladá,“ uvádí také aktivistka Elena Gorolová, která proti nuceným sterilizacím bojuje. Podobně jako ona je na tom podle ní i mnoho dalších žen. „Byla také doba, kdy ženám za sterilizaci nabízeli finanční obnos nebo jim vyhrožovali odebráním dětí. Někdy ženám také řekli, že jde o antikoncepci,“ vysvětluje.

Právě na často vynucené nebo ne dostatečně odůvodněné souhlasy předkladatelé zákona upozorňovali. Předlohu podpořila většina poslanců.

Proti hlasovala jen poslankyně SPD Monika Jarošová. Podle ní se gynekologové žádného protiprávního jednání nedopustili. Lékař a poslanec Bohuslav Svoboda z ODS namítl, že zákon má napravit křivdy minulého režimu. „Vím, jak to fungovalo. To nemá nic společného s tím, jaká byla koncepce gynekologie v této době.“

„Mám velkou radost, i když ještě nejsme u konci. Bojovali jsme za to asi 18 let. Nemyslím si, že je částka úplně taková, jaká by měla být, ale aspoň něco,“ dodala pro Radiožurnál Gorolová.