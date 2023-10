Dva roky od Pandora Papers: Francouzi řeší kvůli Babišovi žádosti o mezinárodní pomoc při vyšetřování

V říjnu uplynou dva roky od zveřejnění uniklých dokumentů v rámci kauzy Pandora Papers, které mimo jiné odhalily offshorovou strukturu bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Jak pokračuje vyšetřování jeho nákupů přes firmy v daňových rájích? České a americké úřady se k němu nevyjadřují. Sdílnější je francouzská prokuratura, ta v rámci svého šetření řeší žádosti podané na základě mezinárodní vzájemné pomoci, jak zjistil Český rozhlas. Paříž 5:00 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uniklé dokumenty mimo jiné odhalily Babišovu offshorovou strukturu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Řízení pokračuje, bylo zasláno několik žádostí o mezinárodní vzájemnou pomoc v trestních věcech, z nichž na některé již bylo odpovězeno,“ uvedla na dotaz Radiožurnálu Národní finanční prokuratura, která se ve Francii zabývá vyšetřováním závažných ekonomických a finančních zločinů.

Babišovy offshory Kořeny offshorové kauzy bývalého českého premiéra spadají do roku 2009. Podle serveru Investigace.cz tehdy francouzská právní kancelář DB Artwel Avocats požádala panamskou právní kancelář Alcogal o speciální službu právě pro Andreje Babiše, který v té době ještě nepůsobil v politice a chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Strukturu offshorových firem na Britských Panenských ostrovech, v americkém Washingtonu a v Monaku použil nejdříve k tomu, že sám sobě půjčil skoro 400 milionů korun. Peníze v roce 2010 posléze investoval do nákupu šestnácti luxusních nemovitostí na francouzské Riviéře, včetně zámečku Château Bigaud. Firma, které tyto nemovitosti patřily, monacká SCP Bigaud, pak v roce 2018, kdy už byl Babiš českým premiérem, zakotvila ve společnosti SynBiol z Babišova svěřenského fondu jako jeho akvizice. Podle serveru není jasné, jakou částku firma SynBiol za akvizici zaplatila.

Jestli se francouzští vyšetřovatelé obraceli s žádostí o pomoc na úřady jiných zemí včetně těch českých, nebo naopak žádal někdo o pomoc ty francouzské, ale už není jasné. Prokuratura nechtěla na doplňující dotazy odpovědět.

Francouzské úřady zkoumají okolnosti, za nichž bývalý český premiér před lety získal vilu s pozemky v Mougins na jihu Francie prostřednictvím řetězce offshorových společností se sídlem v Monaku a na Britských Panenských ostrovech.

Babiš opakovaně označil informace o vyšetřování ve Francii za nesmysl. Transakce podle něj byla legální. Letos v lednu po výsledcích prvního kola prezidentských voleb, v nichž se ucházel o post českého prezidenta, řekl, že pokud někdo má být vyšetřován, musí ho někdo kontaktovat. Což se podle něj nestalo.

Francouzská prokuratura to ale tehdy odmítla s vysvětlením, že podle francouzského trestního řádu nemusí být osoby, které jsou předmětem vyšetřování, informovány. To by se změnilo až výslechem nebo vzetím do vazby.

Na aktuální dotazy zaslané SMS zprávou expremiér nereagoval. Z vyjádření francouzské prokuratury ale vyplývá, že Babiš ve Francii ještě vypovídat nemusel.

Luxusní sídlo na Azurovém pobřeží Château Bigaud, které premiér Andrej Babiš (ANO) koupil v roce 2009 přes offshorové firmy | Zdroj: Profimedia

Americké vyšetřování

Po zveřejnění zjištění mezinárodního konsorcia novinářů (ICIJ), které kauzu Pandora Papers otevřelo, se případem začal zabývat také americký daňový úřad Internal Revenue Service. V říjnu 2021 to Radiožurnálu potvrdil jeho mluvčí.

Vyšetřování zabere měsíce, možná i roky, říká novinář listu Le Monde k zájmu francouzské justice o Babiše Číst článek

Důvod byl převod luxusního sídla na francouzské Riviéře na konci roku 2016, tedy ještě v době, kdy byl Babiš ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD), na současnou manželku, tehdy ještě přítelkyni, Moniku Babišovou.

Transakci totiž tehdy provedla americká firma Boyne Holding a podle odborníků, které v roce 2021 oslovil Radiožurnál, mohla Babišově firmě poprvé vzniknout povinnost odvést ve Spojených státech daň.

Jak se americká linka vyvíjí a zda po dvou letech došlo k nějakému posunu ale není jasné. Úřad na zaslané dotazy ani po urgenci neodpověděl.

Čeští cifršpioni

Vedle zahraničních úřadů se případem zabývaly i ty české. Na stole měli případ policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. V únoru roku 2022 případ odložili, protože podle jejich zjištění nešlo posoudit jednání Babiše v této kauze jako podezření ze spáchání trestného činu. Dodali ale tehdy, že věc předali k prověřování jiné nespecifikované členské zemi Evropské unie. Se zjištěním tehdy přišla Česká televize.

Půjčkou sám sobě mohl Andrej Babiš obejít ve Francii solidární daň, vysvětluje novinářka Holcová Číst článek

Babišovými offshory se rovněž zabýval Finanční analytický úřad (FAÚ), jenž spadá pod ministerstvo financí, a to už v roce 2018. Podrobnosti k tomu už před dvěma lety, kdy kauza Pandora Papers vypukla, vysvětloval tehdejší ředitel FAÚ Libor Kazda poslancům. Závěr byl tehdy takový, že k praní špinavých peněz nedošlo.

Server Investigace.cz v červnu 2022, tedy více než před rokem, uvedl, že „FAÚ obdržel podnět k prošetření od zahraniční finanční zpravodajské jednotky“. Dodal, že podnět se týkal kauzy Pandora Papers, nechtěl ale prozradit, zda šlo o aktivity Andreje Babiše, nebo jiného občana Česka, jehož jméno se v dokumentech objevilo.

A ani nyní po dvou letech nebylo vedení úřadu sdílnější a dotazy, zda zahájilo vyšetřování a zda se týkalo Andreje Babiše, nechalo bez odpovědi.

„Stejně jako u problematiky mezinárodních sankcí, tak i u AML (směrnice proti praní špinavých peněz – pozn. red.) bohužel platí, že se FAÚ nevyjadřuje k žádným konkrétním kauzám, kterými se zabývá,“ uvedla pouze na dotazy mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová.

Pandora Papers je mezinárodní projekt asi šesti stovek novinářů z celého světa, který se zabývá využitím takzvaných offshorových společností při netransparentních transakcích kvůli anonymitě a daňové optimalizaci. V uniklých dokumentech figuruje přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Server Investigace.cz, který je součástí mezinárodního týmu, už dříve uvedl, že mezi nimi jsou bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka.

Pandora Papers neboli masivní únik dokumentů ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy, spatřily světlo světa na začátku loňského října. Než se tak stalo, tým ICIJ dva roky zpracovával obrovský objem dat. V rámci databáze Offshore Leaks zveřejnil ICIJ uniklé dokumenty široké veřejnosti.