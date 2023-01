Šéfka Pavlovy kampaně: pomohu převést volební tým na Hrad, pozice je třeba obsadit správně

Jana Vohralíková jako kancléřka a Markéta Řeháková jako prezidentova mluvčí. To jsou známá jména v budoucím obsazení prezidentské kanceláře. „Další jména jsou například Tomáš Richter. Pozice je potřeba obsadit správně a to vyžaduje čas,“ přibližuje v Ranním Interview šéfka prezidentské kampaně Pavla Nýdrle, která bude pomáhat převést volební tým na Hrad. „Něco jako tranzitní manažer, ale moje role na Hradě žádná nebude, jsem primárně marketér.“ Praha 10:20 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel po vyhlášení výsledků voleb | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co má Petr Pavel na programu v pondělí?

Má v plánu několik pracovních schůzek, výstupy do médií a máme i týmovou poradu s ohledem na to, co chystáme v následujících týdnech.

V tom plánu chybí, co říkal i on ve speciálu 20 minut Radiožurnálu, a sice že ještě neví, kdy se setká s dosluhujícím prezidentem Zemanem. V pondělí to tedy určitě nemůže být i z toho důvodu, že prezident je v těchto hodinách v Srbsku. Je už jasnější datum té schůzky?

Datum zatím nemáme, ale věřím, že stávající pan prezident vyšle signál a zvoleného pana prezidenta pozve.

Jste v kontaktu se současnou Kanceláří prezidenta republiky?

Zatím pouze přes SMS.

A až se setkáte, budete s jejími zástupci chtít, aby už neprováděli zásadní rozhodnutí a změny na Hradě?

Já myslím, že toto už je otázka na novou vedoucí kanceláře paní Vohralíkovou, ale předpokládám, že předání proběhne v pořádku a řádně.

Obsazení kanceláře

Jana Vohralíková jako kancléřka, Markéta Řeháková jako prezidentova mluvčí. To jsou známá jména budoucího obsazení prezidentské kanceláře. Můžete nám říct další jména?

Tak další jména jsou například Tomáš Richtr, kterého jsme zmiňovali již před termínem voleb. Jsou tam další jména na seznamu, ale myslím si, že by bylo dobré ještě chvíli počkat, abychom si to i my mohli s nimi dobře vykomunikovat.

To jste doposud nedělali?

To jsme dělali, ale víte co, ještě v sobotu ráno medvěd běhal po lese... Myslím si, že by nebylo úplně vhodné už mít seznam. Takže jsme prostě počkali a v podstatě tento týden a v následujících týdnech budou probíhat jednání. Asi si všichni uvědomujeme, že to je velmi citlivé. Je potřeba obsadit ty pozice správně a to vyžaduje čas.

Ale mohla byste vědět, jaká bude vaše další role. Přejdete oficiálně do prezidentské kanceláře?

Tak to vím naprosto přesně. Moje role bude taková, že jsem se domluvila se zvoleným panem prezidentem i s paní Vohralíkovou, že pomohu převést ten tým, který by rád pokračoval na Hradě. Takže něco jako tranzitní manažer.

Ale pak, jak jsem již zmiňovala, moje role na Hradě žádná nebude, protože já jsem primárně marketér, nejsem úředník se vším respektem k těmto pozicím. Myslím si, že nemám kompetenčně na to správnou sadu, abych tam případně dále pokračovala. A zároveň mám nějaké další osobní plány.

Ale jako marketér podhradí pro Hrad?

No tak uvidíme.

Ideální úředník

Umíte nám asi říci, jak by měl vypadat ideální kandidát na práci v prezidentské kanceláři?

Teď myslíte do které pozice?

Do jakékoli. Máte nějaký základní set požadavků, které po tom kandidátovi chcete?

Budu velmi ráda, pokud se podaří na Hradě postavit ten tým, který byl i ten volební, protože ho spojovaly ty hodnoty, které jsme viděli nedávno ještě v panu generálovi, teď už ve zvoleném prezidentovi: respekt, slušnost, pravdomluvnost a i smysl pro humor.

Petr Pavel chce řešit obsazení některých hradních funkcí také s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Je už tedy aspoň tato schůzka domluvená?

Ano, tato je domluvená.

Pavel několikrát řekl, že chce být civilním prezidentem. Miloše Zemana opakovaně za některé věci kritizoval. Včera na Nově zmínil také to, že chce požádat Nejvyšší kontrolní úřad, aby na Hradě udělal audit. Proč to všechno, na co se ten audit má přesně zaměřit?

Nemohu mluvit za zvoleného pana prezidenta, ale jak jsem měla možnost ho poznat, tak on přistupuje ke všemu zodpovědně. Chce ty kroky dělat postupně a správně, aby nedocházelo k pochybením a nebylo třeba se vracet zpátky. Takže si myslím, že si dává určitý postup, který asi i s ohledem na stávající historii na Pražském hradě je celkem logický. Chce mít všechno podle nějakých pravidel a vrátit na Hrad řád. Myslím si, že jsou to kroky, které dávají smysl.