Složení radnice bylo dohodnuté, je to podraz, říká o vznikající koalici v Brně Petr Vokřál

Pro mě je to obrovské lidské zklamání,“ říká s tím, že politika je pro něj především o lidské důvěře – to, že občanští demokraté je spolu s dalšími v Brně obešli, považuje za podraz.

Rozhovor s končícím brněnským primátorem Petrem Vokřálem z hnutí ANO o politické situaci na brněnské radnici.

Hnutí ANO se ale v několika městech také spojilo s jinými stranami, aby obešlo vítěze. V tom ale Vokřál vidí rozdíl – složení brněnské radnice bylo podle jeho slov dohodnuté.

„Pokud o půl osmé večer stojíte na tiskové konferenci a partner potvrzuje do médií, že jsme dohodnutí a že druhý den budeme podepisovat koaliční smlouvu, a v sedm ráno je to všechno jinak, tak to považuji za zásadní problém.“

A jak vidí Petr Vokřál svou další budoucnost v politice? Rád by zůstal řadovým, opozičním a kritickým zastupitelem. „Mně je celá situace líto zejména z důvodu projektů, které jsou nachystány,“ upozorňuje.

Vznikající koalice ale tvrdí, že projekty bude dokončovat. „Jsem zvědav, jak bude nová koalice ve vyjednávání úspěšná,“ podotýká s tím, že sám dobře ví, kolik let mu trvalo, než se podařily některé závazky do rozpočtu státu dostat.

„Řada z projektů financování zajištěno nemá. To je pro mě největší riziko, zda projekty budou dokončeny,“ uzavírá.

Komunální volby v Brně vyhrálo hnutí ANO v čele právě s Petrem Vokřálem. Vládnoucí koalici se jim však nepodařilo sestavit, přestože jednali o spolupráci s ODS, KDU-ČSL a ČSSD.

Tyto strany se však nakonec dohodly na koaliční smlouvě s Piráty. Primátorkou Brna by se měla stát Markéta Vaňková z ODS. Její strana skončila ve volbách druhá za ANO a je tak nejsilnějším uskupením v nově vzniklé koalici.