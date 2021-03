Zřizovatelka otevřené plzeňské školky: Opatření nejsou jasná, i správní orgány neví, čí je to přestupek

Soukromá školka v Plzni-Božkově zůstala v březnu navzdory zpřísněným vládním nařízením otevřená. Podle její zřizovatelky Eleny Kotorové je totiž jejich výklad nejasný – zakazuje podle ní přítomnost dětí. Rodiče, kteří dítě i tak přivedou, mají tedy počítat s pokutou, ale dítě přivést mohou. „Pokud by školka měla zakázáno otevřít, musí být opatření formulováno jinak,“ tvrdí Kotorová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Plzeň 6:00 14. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňská soukromá školka navzdory opatřením zůstává otevřená, další mohou podle její zřizovatelky následovat (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste se rozhodli školku otevřít? Byl to výsledek tlaku rodičů, nebo vlastní iniciativa?

Osobně jsem zřizovatelem školky a advokátkou, mám tedy právní vzdělání i ve školských zákonech. Situaci jsem vyhodnotila tak, že vyhlášení současného nouzového stavu je klasickým obcházením zákona a tím pádem je neplatné. Cokoliv z takového nouzového stavu vzejde, bude okamžitě odklizeno. Znám názory ústavních soudců a jsem si tímto názorem zcela jistá.

Nouzový stav, který byl považován za nezákonný, ale prodloužen nebyl a vláda vyhlásila následně nový, k čemuž ji vyzvali právě poslanci.

Poslanecká sněmovna v pátek 26. února neprodloužila stávající nouzový stav a řekla, ať si vláda vyhlásí nový. Vláda za třicet minut vyhlásila nový nouzový stav z těch samých důvodů, ze kterých požadovala prodloužení toho stávajícího. A tento postup je podle ústavních právníků obcházením zákona.

Českému rozhlasu Plzeň jste na začátku března řekla, že se opíráte přímo o znění opatření. Podle čeho tedy soudíte, že jednáte v souladu se zákony?

Důkladně jsem si prostudovala znění opatření č. 200 a to uvádí, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Znám i správní judikaturu Městského soudu v Praze, který při zavírání provozoven vykládal formulace tehdejších příkazů a nařízení.

Vyložila jsem si to tedy tak, že ten, kdo zákaz dostal, je dítě – tomu se zakazuje přítomnost. Právní předpis a akty výkonné moci musí být jasné, srozumitelné a předvídatelné. Pokud by škola měla zakázáno otevřít, musí být opatření formulováno jinak – třeba že se omezuje provoz školky tak, že je zakázáno poskytovat denní formu vzdělávání. Ale opatření míří na děti a jejich zákonné zástupce. Dospěla jsem tedy k závěru, že žádným způsobem naše školka omezená není a nebude.

Zodpovědnost rodičů

Kolik dětí teď do školky chodí?

Teď je tam kolem dvaceti dětí ze čtyřiceti. Se zprávami, že se má otevírat až za měsíc po Velikonocích, očekávám, že nastane obrat i u druhé poloviny rodičů.

Lidé chodí do práce a nechtějí ohrožovat své prarodiče. Ale jak to mají řešit a vysvětlit to dětem? Každý měsíc ve vývoji malého dítěte je znát a absence socializační fáze školy se nedá nahradit. Psychologové jsou schopní popsat, co to vyvolá za následek. Jejich názory se velmi brzo dostanou ven a vláda to bude muset řešit.

A touto přítomností dětí podle vás už opatření neporušujete? Jak s vámi záležitost řeší policie?

První den na základě oznámení přijela městská policie. Na policii jsem tedy byla. Správní orgány samy nemají jasno, čí je to přestupek. Označila jsem se za organizátora přestupku a pachatele a ještě teď nemám spisovou značku. Je to vedeno se mnou jako s fyzickou osobou, nikoliv s právnickou. Dokonce to není vedeno ani s rodiči a já tvrdím, že tento výklad není správný a má to být vedeno právě s nimi. Policie ale rodiče neidentifikovala. Mám všechny důvody se domnívat, že školka přestupek nespáchala.

Tvrdíte, že přestupkové řízení by dle znění opatření mělo být vedeno s rodiči, kterým jste připravena poskytnou i právní pomoc. Nemáte pocit, že svým jednáním rodiče prakticky podporujete v páchání přestupku? Nemohou podobně přenést zodpovědnost i obchody a na základě stejného principu otevřít?

U obchodů se to řídí opatřením z minulého roku a tam ten zákaz zní, že se zakazuje prodej v obchodu. Judikatura správních soudů říká, že pokud se tedy zakáže prodej v obchodě a přijde tam zákazník, nemůže být postižen přestupkem zákazník, protože jemu zákaz uložen nebyl. Postižen bude provozovatel. U škol je to opačně, tam je zákaz daný dětem. Tohle je věc soudního výkladu a tohle je můj výklad.



Ale tím, že otevřete a děti přijmete, ačkoli je tedy jejich přítomnost ve školce zakázána, už k přestupku můžete nabádat a přímo ho tak podporovat.

Nikoho k ničemu nenabádám. Podala jsem výklad a postupuji podle školského zákona. V našem případě si policisté vyložili situaci tak, že jde o můj přestupek jako fyzické osoby a zřizovatele. Pro mě je to nejlepší možné řešení. Na policii jsem se k tomu přihlásila. Nikoho jsem nenabádala, jen jsem ho upozornila na riziko. Řízení tak bude vedeno se mnou.

Vnímám to tak, že plním své povinnosti ze školského zákona, protože beru státní dotaci. Pokud bych zavřela, tak podle mého závěru porušuji zákon.

Jak na rozhodnutí reagují rodiče? Souhlasí s tím, aby školka zůstala otevřená?

Ano, naprosto. Může to být i dané tím, že jsme soukromá školka a lidé jsou vysoce vzdělaní. Není to tak úplně reprezentativní vzorek populace. I k tomu je nutné přihlížet. Ale z těch, kteří tam nechodí, se jen jeden rodič pohoršil s tím, že je třeba bez ohledu na právo chránit veřejné zdraví. Respektuji to a kdo tento pocit má, ať zůstane doma. Nemoc má podle Světové zdravotnické organizace smrtnost 0,4 procenta a kdo malé riziko neunese, ať se raději izoluje.

Ostatní pak řekli, že nechtějí riskovat a ty tři týdny raději počkají doma. Ti, co chodí, souhlasí, že dětem situace škodí, a jsou proti postupu vlády a zásahu do práva na vzdělání.

Epidemická situace v Česku je ale aktuálně nejvážnější od loňského března, reálně se pak smrtnost pohybuje podle posledních dat okolo 1,6 procenta. A s výskytem mutací viru je pak riziko rychlejšího šíření výrazně vyšší.

Když se porovná toto riziko u dětí, tak je to tak minimální, že zásah do práva na vzdělání je neporovnatelný a nepřijatelný. Na vzdělání záleží, odvíjí se od toho, v jakém stavu děti budou a jak bude stát prosperovat. V tom je náš pohled. Chápu názory zdravotníků i epidemiologů, ale i my máme právo na respekt a ten mi chybí.

Informace, že děti začínají být ve špatném psychickém stavu, navíc nedostávají příliš prostoru. Učitelé říkají, jak jsou děti nesoustředěné a jak jim výuka u počítačů vadí. Otevírání se podle vlády neblíží a může to trvat ještě dlouho.

‚Ministra školství podporuji‘

Tušíte, jestli některé další školky uvažují o podobném kroku?

Jsme v kontaktu i s dalšími soukromými školkami, které pozorují, že jde o obrovský zásah do sociální rovnosti a nerovnosti. A ano, o tomto otevření také přemýšlí. Nejen v Plzni, ale po celé republice. Jsme v kontaktu se stovkami zřizovatelů škol, včetně veřejných, a je možné, že se během příštích dnů tento postup rozšíří.

Podporuji i ministra školství (Robert Plaga, za ANO, pozn. red.) a jsem v kontaktu s jeho blízkými kolegy. Vím, že hlasoval proti zavření škol, ale byl překřičený ostatními a školství tak bylo obětováno. Ministerstvu jsem vše oznámila, komunikuji s krajským úřadem, hygieniky i s policií. Všechno vědí, o všem je informuji. Řekli mi, že na tento postup mám právo. Plošné opatření není v souladu s českým ani mezinárodním právem a ani mi to nepřipadá odpovědné vůči budoucnosti. V tomto pomalém a nefunkčním režimu můžeme být klidně dva roky. Nikdo nezaručí, že nebudeme.

Jiná školská zařízení ale mají na starosti daleko více personálu i dětí, s čímž jde ruku v ruce i větší riziko nákazy. Model, který prosazujete vy, tak nejspíš není reálný pro všechna školská zařízení. Jak si tedy představujete další postup školek i škol?

Uvědomuji si to. Mám informace ze škol, že přenosy mezi dětmi byly podle trasování opravdu minimální. Zdrojem přenosů tam jsou rodiny. Stát by měl hledat způsob, jak školy otevřít a nehledat důvody, proč je neotevře. Dívám se na to právě z pohledu kolize do základních práv. Není odůvodněné, že funguje průmysl nebo jezdí lidé ve vlacích, a školy, kde je zdravotní riziko pro děti zanedbatelné, jsou zavřené.

S řediteli také diskutujeme, že pokud by se otevřelo, distanční výuku bude pro část dětí, které budou muset zůstat doma, přesto nutné zajistit. Ale pokud selhává stát, zodpovědnost za sebe a děti musí převzít hlavně rodiče - musí se sledovat a pravidelně testovat.

Ze studie Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, kterého se zúčastnilo 2010 ředitelů, vyplynulo, že v mateřských školách byl na podzim problém hlavně s nakaženým personálem. Zařízení pak neměla dostatek zdravých zaměstnanců, ti ostatní byli vyčerpaní. Školky si pak stěžovaly i na to, že jim rodiče vodí děti, ačkoli mají sami příznaky nebo nařízenou karanténu. Neobáváte se šíření nákazy ve školce?

Jsme malá škola a onemocnění jsme prodělali postupně úplně všichni. Celkově jsme v karanténě nebyli. V Plzni to vrcholilo v zimě a na podzim, přes Vánoce jsme měli nemocné tři lidi najednou. Já byla nemocná v říjnu.

Zaměstnancům jsem vydala příkaz, že se musí nechat dvakrát týdně testovat. Rodičům je taky doporučeno se testovat. Zakládáme to tak na osobní odpovědnosti. Pokud se někdo necítí dobře a má podezření, tak by měl zůstat doma. Funguje i nošení ochranných prostředků a máme uklízečku, která vše dezinfikuje od rána do večera.

Vaše zařízení je soukromé, rodiče tak musí platit školné, které podle internetových stránek školky činí 5900 korun. Požadujete platbu i od rodičů, kteří děti nechtějí dovést a zůstávají doma?

Nevyžadujeme to od nich. Část škol to považuje za amorální a část soukromých škol kvůli tomu při delším trvání opatření jednoduše zanikne a zkrachuje. Školné u nás platí pouze rodiče dětí, které do školky chodí. Ostatní platit nemusí.

Na školce nejsem ani finančně závislá, mám svojí práci. Školka je neziskovka a není to podnikatelská činnost. Poškození se bude v konečném důsledku řešit náhradou škody z opatření podle krizového zákona. Ale s tím, když se od makroekonomů dozvíte, že státu mohou brzy dojít peníze, tak to nejspíš ani nikdo nezaplatí. Je to letitá soudní cesta a stát na to nejspíš prostředky mít nebude.