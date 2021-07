‚My střechu nad hlavou máme, teď musíme pomoci těm, kdo ne.‘ Dárce zařídil střechu rodině z Mikulčic

Díky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu se podařilo splnit více než stovku přání rodinám, které postihlo tornádo. Projekt Pomáhejte s námi propojuje dárce s konkrétními lidmi ze zasažených obcí. Mladý lékař z Bruntálska Martin Kuliha skrze projekt zařídil jedné z rodin v Mikulčicích novou střechu. Čaková 9:31 15. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úklid, opravy a demolice v obci Mikulčice poničené tornádem. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pořád něco opravujeme, naposledy jsme dělali okapy. Začnete na jedné straně, skončíte na druhé a můžete se vrátit na začátek,“ ukazuje svůj starší domek v malé bruntálské obci Čaková třiačtyřicetiletý neurolog Martin Kuliha.

„Dokážu si představit, jaké by to bylo, kdyby najednou člověk přišel ven a nebyla by tady střecha, nebyla by tu spousta věcí na zahradě. Samozřejmě- zahrady mají také zničené,“ dodává. Pan Kuliha žije v domku na Bruntálsku s manželkou Janou a dvěma syny. Manželé si v databázi nadačního fondu Českého rozhlasu našli rodinu Jana z Mikulčic. Rodina přišla kvůli tornádu o celou střechu, a to včetně štítů.

Mladý doktor se o existenci databáze dozvěděl díky poslechu Radiožurnálu. „Na stránkách projektu jsem si našel konkrétního cílového člověka a podle požadavků, které jsem si myslel, že bych byl schopen zrealizovat. Tady to byl konkrétní pach, nikoliv jasný cíl- to si myslím, že bylo fajn.“

Muži celou opravu dohodli telefonicky. Martin Kuliha objednal veškeré materiály a zarezervoval řemeslníky. Mikulčická rodina nyní čeká na dodání.

Výrobce, který rodině v Mikulčicích dodá střešní tašky, poskytuje rodinám postiženým tornádem slevu. Společně s přispěním lékaře Kulihy se tak podařilo zařídit materiál na celou střechu včetně doplňků a plechů.

„Já si myslím, že při takové katastrofě, jaká Jižní Moravu postihla, je na místě nějakým způsob pomoci. My střechu nad hlavou máme. Překvapila mě vlna pomoci, která se zvedla kolem té přírodní katastrofy. Když slyšíte, kolik peněz se vybralo a jaké množství dobrovolníků dorazilo, až se sami museli organizovat, aby to tam nezahltili… Češi jednoznačně ukázali, že jsme se posunuli velmi pozitivně dopředu,“ míní výrobce střešních tašek.

S rodinou Jana z Mikulčic je Bruntálský lékař domluvený, že až všechny rekonstrukce skončí, tak se určitě musejí potkat.

Zájemci, kteří chtějí pomoct lidem z tornádem postižené Moravy, mohou využít web Pomáhejte s námi. Zřídil ho Nadační fond Českého rozhlasu a je postaven na stejném principu jako projekt Ježíškova vnoučata. Páruje tak dárce přímo s lidmi v postižených obcích. Ti hledají různé služby či shánějí materiál a věci, které jim tornádo odneslo.