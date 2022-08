České Švýcarsko: V soutěskách jsou padající stromy a skalní bloky, popisuje starosta Hřenska

Situaci v Národním parku České Švýcarsko mapují drony, které vyhledávají další možná ohniska požáru. V neděli dopoledne zasedl velící štáb, který rozhodl o dalším postupu v boji s ohněm. Z jednotlivých sektorů přichází pozitivní zprávy, že se ohniska objevují v menší intenzitě než v předchozích dnech. Situaci pro Radiožurnál přiblížili přímo z místa mluvčí hasičů Martin Kavka a starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Hřensko 20:03 7. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požárem zpustošená krajina Českého Švýcarska dne 7. srpna | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

K situaci se nejprve vyjádřil mluvčí hasičů Martin Kavka. Podařilo se nakonec přivést vodu k Pravčické bráně? Záchranáři se tam snažili prosekat.

V Pravčické bráně voda je. My dokonce máme hadici až přímo nahoru na Pravčickou bránu. Tam šlo o to, že potřebujeme v nepřístupném terénu pod Pravčickou bránou nebo v oblasti Pravčické brány vybudovat takzvané čerpací stanoviště, které tam zůstane po našem odchodu a bude tam připraveno, aby jednotky - v případě, že by tam bylo nalezeno nějaké ohnisko – měly zdroj vody. To byl úkol toho výsadku.

My tam teď normálně hasíme, ale samozřejmě je to takové, řekněme živelné od zásahu. Potřebujeme to trošku učesat a udělat dopravu vody tak, aby tam mohla být delší dobu a aby tam hasiči, kteří tam případně budou asistovat, měli zásobárnu vody.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) říkala, že v pondělí se má rozhodnout o dalším omezení vstupu do oblasti národního parku a možná se má podle ní omezení ještě rozšířit. Potřebují hasiči uzavřít další plochy? A případně proč?

Já bych řekl, že nepotřebujeme rozšířit další plochy. Zítra naopak budeme rozhodovat o tom, která místa uvolníme. S největší pravděpodobností to budou jižní sektory. Celé požářiště máme rozděleno na čtyři sektory a několik úseků.

Sektory jižně od Kamenice, tam, kde je Janov a podobně, pravděpodobně uvolníme v nejbližších dnech. O tom se bude jednat v pondělí a musí se pak nastavit, a to už je práce pro národní park, policii a dotčené obce, jaký nastaví režim pro turisty a jaký pro obyvatele. Takže určitě nebudeme, co se týká požáru a našich potřeb, zabírat plochu. Naopak. Budeme ji uvolňovat.

Můžete říct více k vyšetřování celého požáru? Jsou už známé nějaké nové skutečnosti?

V tuto chvíli nemohu, protože vyšetřování probíhá a je tedy předčasné cokoliv říkat. Naopak by to mohlo vyšetřování narušit. Krajský vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje intenzivně spolupracuje s policií a v tuto chvíli se de facto nelze k příčině požáru vyjadřovat.

Podařilo se nalézt původní ohnisko, kde požár začal?

To jsou právě ty věci, o kterých nemůžeme v tuto chvíli mluvit.

Situaci velmi bedlivě sleduje i starosta obce Hřensko Zdeněk Pánek. Zítra se má rozhodnout o další podobě omezení vstupu do oblasti národního parku i celého regionu. A zatímco od hasičů jsme slyšeli, že se chystají další místa uvolňovat, ministryně životního prostředí Hubáčková mluvila o tom, že se možná omezí vstup do parku v širším rozsahu. Pane starosto, jak tomu rozumíte a co budou prosazovat obce v okolí národního parku?

My bychom pochopitelně byli rádi, aby se život v Hřensku a na Mezné obnovil podle původních podmínek. Musíme respektovat současný stav. To znamená také zásah hasičů, kteří nám hlídají nejenom Hřensko, ale především i osadu Mezná. Z úst generálního ředitele hasičů Vlčka na dnešní poradě krizového štábu zaznělo, kdy lze očekávat, že by se naši obyvatelé mohli vrátit do osady Mezná a na Mezní louku. Mohlo by se tak stát v pátek, případně o víkendu, což znamená za takových šest, sedm dní. Není vyloučeno, že se tak stane i dříve, ale je předčasné o tom hovořit. Tento čas by ale skutečně mohl být reálný. Vše bude záležet na tom, jak se podaří lokalizovat požár na Bouřňáku a Větrovci, což je severní část od naší obce.

Pokud jde o Meznou a Mezní louku, tam je skutečně klid. Můžu říci, že je zřejmě vyloučeno, aby tato oblast byla zasažena ohněm, nicméně ji hlídají dost intenzivně jednotky hasičů. V celé této oblasti jsou nasazeny proudnice a právě v úseku mezi Mezní Loukou a Meznou jsou dva velkokapacitní vaky, kterými jsou zásobovány vrtulníky, které lítají do oblasti Bouřňáku a Větrovce. Za této situace je prakticky vyloučeno, aby se momentálně život na Mezné a Mezní Louce obnovil, protože frekvence velkokapacitních motorových vozidel je tady taková, že by mohlo dojít k narušení jejich aktivního zásahu, pokud by se lidé v této oblasti pohybovali.

Když jste mluvil o možném návratu místních, jakou formu podpory budete potřebovat zajistit pro evakuované místní obyvatele?

Pochopitelně jsme s nimi ve spojení, takže víme, že momentálně od obce nic nepotřebují. Naše zásadní role nicméně nastane v okamžiku, kdy se tito lidé budou moc vrátit do svých bydlišť. Záhy chceme obnovit i provoz soutěsek, ale to je na delší debatu. Život a vstup do soutěsek je pro Hřensko naprosto zásadní a rozhodující, neboť jde o ekonomickou základnu našich příjmů a momentálně jsme na tom tak, že opravdu velmi finančně tratíme.

Uvažovali jste se starosty dalších obcí, kam by měly jít peníze, které se sešly od dárců na různých kontech? Jsou tam v tuto chvíli miliony korun.

Já jsem ty miliony ještě neviděl, abych byl upřímný, ale věřím tomu, že to tak bude. Infrastruktura je velmi narušena, nejenom naše soutěsky, ale i příjezdové komunikace. Chtěli bychom, aby se nezapomnělo ani na naše podnikatele, kteří trpí tím, že nemohou vykonávat svoji činnost. Byl bych rád, aby finanční podpora byla zaměřena i na ty, kterým shořely nemovitosti. A to jsou právě ty cíle, kam bychom chtěli upřít pozornost v okamžiku, kdy se budeme moci rozmáchnout a začít na tom pracovat.

Vám jde hlavně o zpřístupnění turisticky atraktivních oblastí. Co všechno je před jejich zpřístupněním nutné zajistit?

Já jsem si soutěsky prošel a musím říct, že jsem byl trochu zhrozen tím, v jakém stavu se nacházejí. Především nám jde o přístupové cesty. Úsek z Hřenska po Dolní přístaviště v Edmundově soutěsce je silně narušen padajícími stromy nebo skalními bloky. Shořelo nám zábradlí, je polámané. My se musíme probojovat tímto úsekem na Dolní přístaviště, abychom poté mohli začít s obnovou plavební dráhy, která je také zanesena padajícími stromy, které jsou výrazně nahnuté nad řeku. Tyto stromy budeme muset shodit do koryta řeky a geologové následně musejí prozkoumat, zda-li tyto svahy nejsou narušeny natolik, aby plavební dráha byla ohrožena.

Máte představu, kdy by mohly být i soutěsky uvolněné pro turisty? Dá se to v tuto chvíli vůbec odhadnout?

Ne, v tuto chvíli se to nedá stanovit, protože tato oblast Hřenska, konkrétně Mezní Louka a Mezná, patří pod úsek tři, který je dosud aktivně hlídán. A pak, když tento úsek bude předán správě národního parku, teprve budeme moct zahájit konkrétní činnost.