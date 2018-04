Přehled tisku: bezpečnostní kamery by mohly měřit rychlost, jarní boj s potkany i anorexie Koukalové

Ve středečním tisku se dočtete mimo jiné o tom, že se biatlonistka Gabriela Koukalová svěřila Mladé frontě DNES s dlouholetým problémem. Deník Právo zase upozorňuje řidiče, že by v budoucnosti mohly rychlost měřit i běžné obecní bezpečnostní kamery. A Hospodářské noviny rozebírají na svých stránkách tak zvané protestní dary. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžné kamery na ulicích se dají upravit, aby mohly i měřit rychlost, píše Právo. | Foto: Nathaniel Dahan | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Mladá fronta DNES

Biatlonistka Gabriela Koukalová trpěla deset let poruchou příjmu potravy, nejspíš anorexií. Svěřila se s tím Mladé frontě DNES. Kvůli obavám z nadváhy často vyzvracela všechno, co snědla, někdy měla za celý den k jídlu jen odličovací tampony namočené ve vodě. Uzdravila se před sezónou 2015/2016, ve které celkově vyhrála Světový pohár. V letošní sezóně mistryně světa a dvojnásobná olympijská vítězka Koukalová kvůli bolestem lýtek nezávodila a vynechá i tu příští.

Problémy s příjmem potravy se u Gabriely Koukalové objevily v juniorské reprezentaci, ve které ji prý trenér kritizoval za nadváhu a jednou jí dokonce hodil jídlo do záchodu. Od té doby se prý snažila zhubnout, a proto vyzkoušela řadu různých diet. Své potíže začala biatlonistka řešit až v roce 2015 s výživovým expertem Richardem Pflegerem. Ten Mladé frontě DNES řekl, že Koukalová byla spíše bulimičkou, než anorektičkou. Zároveň podle něj mohly být i bolesti lýtek psychosomatického původu. O svých problémech s anorexií se Gabriela Koukalová rozhodla promluvit, aby před něčím podobným varovala další mladé sportovce.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny se věnují tématu takzvaných protestních darů. Tedy těch, kde je motivem darování nesouhlas s vývojem ve společnosti a jejím směřováním. Jako příklad projektu, kterému mohou narůst dary, zmiňuje deník společnost Paměť národa, která shromažďuje vzpomínky důležitých pamětníků hlavně nacismu a komunismu.

Ředitel nadace ADRA Radomír Špinka očekává, pokud se nezmírní rozdělení v české společnosti, které je vidět po nedávných parlamentních a prezidentských volbách, že protestní dary porostou. Není to ale podle něj úplně dobrý trend. Příspěvky by prý lidi neměly rozdělovat. Pokud někdo něco podporuje, tak by to mělo být spíš z pozitivních důvodů, a ne navzdory něčemu, řekl Špinka Hospodářským novinám.

Deník

S příchodem jara začíná deratizérům ve velkých městech znovu boj s potkany. Například v Praze připadá na jednoho obyvatele podle odhadu čtyři až pět potkanů. Specializovaná firma si na ně jen v hlavním městě připravila 13 a půl tuny jedu, ale i moderní pasti, které zabíjejí rychle a téměř bezbolestně. Díky nim pak bude podle regionálního Deníku možné přesně zjistit počet zneškodněných potkanů.

Jední z takových moderních způsobů je dánský systém takzvaných inteligentních pastí. Ty potkany nejen nalákají, ale i okamžitě zabijí a navíc o tom majitele okamžitě elektronicky informují, dočtete se v regionálním Deníku. Výhodou je právě rychlost likvidace potkanů, kdy není potřeba čekat pět až devět dní, než jed zapůsobí. Přiotrávení potkani v nich obvykle nadělají další škody

Právo

Běžné kamery na ulicích se dají upravit, aby mohly i měřit rychlost. Píše o tom deník Právo. Videozáznamy se jen nechají projít speciálně vyvinutým programem a ten z nich vypočítá rychlost kteréhokoliv vozidla. Policisté a obce se tak nebudou muset spoléhat jen na radary.

Podle Jakuba Sochora z brněnského Vysokého učení technického dokáže jeho vynález zaznamenat i registrační značku rychle jedoucícho auta, dočtete se v Právu. Výhodou nového systému je i jeho úspornost. V budoucnu by díky němu policistům stačil menší počet kamer, než je potřeba v současnosti. Novinka totiž umí sledovat provoz v několika jízdních pruzích najednou a rychlost dokáže propočítat s tolerancí kolem jednoho kilometru v hodině.